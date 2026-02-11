Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima juega la revancha contra 2 de Mayo en Matute. Crédito: Prensa AL

El estadio Alejandro Villanueva se prepara para una jornada clave. Alianza Lima recibirá hoy miércoles 11 de febrero a 2 de Mayo en el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, encuentro que definirá su continuidad en el torneo. La expectativa aumenta entre los hinchas ‘blanquiazules’ ante un compromiso que exige el máximo rendimiento y puede influir en el desarrollo de la temporada.

Desde el resultado adverso en Paraguay, la atención se ha volcado no solo en la cancha, sino también en las opciones para seguir el partido en tiempo real. Muchos aficionados buscan conocer las opciones de transmisión, considerando que el encuentro será determinante para el futuro internacional del equipo ‘íntimo’.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: horario y detalles del partido

El compromiso está programado para este miércoles 11 de febrero, con inicio a las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, en Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay, la acción comenzará a las 21:30 horas. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde los dirigidos por Pablo Guede intentarán revertir la derrota 1-0 sufrida en suelo paraguayo.

La importancia del duelo no solo radica en la posibilidad de avanzar de ronda, sino también en lo que representa para la afición. Un triunfo permitiría a los ‘íntimos’ medirse en la Fase 2 ante Sporting Cristal, abriendo la puerta a un posible clásico nacional en el contexto continental.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Dónde ver el partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo

La cobertura de la Copa Libertadores 2026 contempla múltiples plataformas para garantizar el acceso a los hinchas dentro y fuera del país. ESPN tendrá la transmisión televisiva exclusiva en Perú y Sudamérica, permitiendo seguir cada jugada desde la comodidad del hogar y con la calidad de imagen característica de la cadena internacional.

Para quienes optan por alternativas digitales, la señal EN VIVO estará disponible a través de Disney Plus, la plataforma de streaming asociada a ESPN. Esta opción permite ver el partido no solo en televisores inteligentes, sino también en dispositivos móviles, tabletas y computadoras portátiles. De este modo, se podrá seguir la definición de la serie desde cualquier lugar con conexión a internet.

El acceso a la transmisión digital requiere una suscripción activa a Disney Plus o a un paquete que incluya los canales de ESPN. Además de estas opciones, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su sitio web, con actualizaciones en tiempo real sobre alineaciones, incidencias, goles y reacciones desde el estadio.

Horarios de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal en la mira: Posible clásico peruano en Fase 2

La trascendencia del cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo va más allá del resultado inmediato. De lograr la remontada, el club ‘blanquiazul’ se enfrentaría a Sporting Cristal en la Fase 2, un duelo que aseguraría la presencia de un equipo peruano en la siguiente instancia de la Copa Libertadores 2026. Esta posibilidad añade tensión y atractivo, pues un clásico nacional en el contexto internacional suele captar la atención de todo el país y elevar la competitividad de ambos equipos.

Mientras tanto, el cuadro del Rímac se mantiene expectante, aunque centrado en su propio proceso bajo la dirección de Paulo Autuori, tras un inicio irregular en la Liga 1 2026. Los ‘celestes’ priorizan corregir su mal arranque y consolidar una mejor versión colectiva antes de afrontar la serie continental.