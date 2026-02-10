Perú Deportes

Se revelaron los graves problemas en el arbitraje peruano: sin campos para entrenar, falta de instrucción y sin uniformidad en criterios

El periodista Gustavo Peralta expuso las deficiencias que viven los colegiados y la postura de la CONAR que afectan los partidos de la Liga 1

El periodista Gustavo Peralta expuso las deficiencias que hay en CONAR y que afectan el sistema del balompié nacional. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El arbitraje en el fútbol peruano está nuevamente bajo el foco público tras el reciente encuentro entre Universitario y Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cobro de un penal decisivo por parte de Kevin Ortega ha reavivado el debate sobre la calidad y transparencia de las decisiones arbitrales en el país. En ese sentido, el periodista deportivo Gustavo Peralta expuso que el arbitraje peruano enfrenta serios problemas internos y una crisis de formación que viene de temporadas anteriores.

El comunicador explicó en L1 Radio que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) presenta deficiencias que afectan el rendimiento de los jueces en el campo. “En la CONAR hay una serie de problemas que vienen arrastrando hace tiempo. Me informan que actualmente los árbitros reciben una instrucción técnica insuficiente, situación que no es reciente. En 2025 no se realizó ninguna práctica de campo; si bien los árbitros entrenan físicamente y durante 14 o 21 días asisten a sesiones técnicas teóricas, es indispensable complementar esa preparación con sesiones de campo, lo cual no ha ocurrido”, fueron sus primeras palabras.

El reportero de L1 MAX también advirtió sobre la ausencia de análisis y revisión sistemática de los errores jornada tras jornada. “Otra cosa que me llama la atención es que existen charlas técnicas donde deberían resolverse aspectos observados en la fecha, pero no se analizan ni debaten esas situaciones. Hay un desgobierno dentro de CONAR que hoy, con la llegada de Juan Sulca, debe ordenarse y resolverse con urgencia”, agregó.

La postura del jefe del VAR sobre el arbitraje peruano

El análisis de Gustavo Peralta incluyó referencias al rol de Víctor Hugo Carrillo, jefe del VAR y expresidente de la CONAR. “Cuando decimos, ‘¿por qué no hay uniformidad en las decisiones de los árbitros en jugadas parecidas o iguales?’ Y la respuesta de Víctor Hugo Carrillo, que es una persona fundamental dentro de esta CONAR, para bien debería ser, pero yo siento que está bastante deficiente su trabajo. Lo que me dicen es que él, cuando le preguntan cómo analizar con las condiciones o jugadas parecidas, dice ‘no, queda al libre albedrío de ustedes, vean ustedes qué deciden’. Y no hay una cuestión que diga ‘CONAR dice que si esta jugada es de pisotón, todas son así’, salvo alguna consideración”, relató.

La carencia de criterios claros genera preocupación entre los seguidores del arbitraje en la Liga 1. El periodista Juan Luis Morales recordó que en años anteriores existió un discurso oficial sobre la necesidad de coherencia en las decisiones arbitrales. Asimismo, subrayó que en 2025 se prometió uniformidad para mejorar el manejo de los partidos, pero en la práctica esa coherencia no se ha materializado en el terreno de juego.

¿Habrá sanción para Kevin Ortega tras polémico penal cobrado en Universitario vs Cusco FC?

El error de Kevin Ortega llevó a la dirigencia de Universitario a presentar un reclamo formal ante la CONAR. Tras una revisión exhaustiva, el presidente de la comisión, Juan Manuel Sulca, confirmó que se impondrán sanciones tanto al árbitro principal como al responsable del VAR en el partido.

“Cuando sucede este tipo de situaciones, tenemos que tomar correctivos contra los árbitros que están implicados en la situación de juego. En este caso, es evidente que el equipo del VAR y el árbitro de campo son los que tienen la responsabilidad mayor en la decisión de esa situación de juego”, afirmó.

El episodio ha renovado el llamado a reforzar los procesos de capacitación y supervisión en el arbitraje peruano, mientras la Liga 1 busca restablecer la confianza de clubes y aficionados frente a la reiteración de errores en momentos decisivos.

Juan Sulca habló de la labor de Kevin Ortega y del VAR en el choque en el estadio Inca Garcilaso de la Vega | Satélite / Fútbol Satélite)

