Leao Butrón lanzó ‘picante’ indirecta a Universitario tras comunicado de CONAR: “Cualquiera diría que lo hacen por presión de cierta administración”

El exarquero de Alianza Lima se pronunció por el mensaje de la Comisión Nacional de Árbitros en relación a la difusión pública de audios tras la reciente polémica con la ‘U’

La polémica arbitral que acompañó el empate entre Universitario de Deportes y Cusco FC en la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 generó una ola de reacciones en el fútbol peruano. El penal sancionado en los minutos finales permitió a los ‘dorados’ igualar el marcador e intensificó los cuestionamientos sobre la labor arbitral. Entre las voces más influyentes, Leao Butrón, exarquero y figura de Alianza Lima, se pronunció con declaraciones dirigidas a la gestión de la Comisión Nacional de Árbitros y lanzó una crítica indirecta hacia la ‘U’.

El referente ‘blanquiazul’ consideró positiva la decisión de transparentar el uso del VAR, pero cuestionó el momento elegido para implementarla: “Excelente por la transparencia del campeonato, pero ¿por qué no hicieron lo mismo cuando fecha tras fecha los errores arbitrales favorecían a un solo equipo en el 2024?”.

El exfutbolista sugirió, además, que la presión ejercida por la administración temporal del club ‘merengue’ habría sido determinante para que la CONAR adopte una postura más abierta este año. “Cualquiera diría que lo hacen por la presión que empezaron a hacer desde cierta administración temporal“, indicó en su cuenta de Twitter.

Comunicado de la CONAR tras polémica con Universitario

En respuesta a la controversia, la CONAR emitió un comunicado dirigido a la opinión pública. El organismo anunció que, en línea con políticas de transparencia, los audios del VAR de los partidos de la Liga 1 2026 serán publicados a partir de la fecha 3 del campeonato. Esta decisión implicará que las conversaciones entre árbitros y asistentes durante la revisión de jugadas clave estarán disponibles en las plataformas oficiales de la CONAR, permitiendo el acceso a clubes, jugadores, periodistas e hinchas.

La Comisión precisó que este paso busca fortalecer la confianza en el arbitraje y elevar el estándar profesional, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad de las competiciones nacionales. Asimismo, destacó que la difusión de los audios del VAR permitirá comprender mejor los criterios detrás de las decisiones arbitrales, limitando así las sospechas de parcialidad.

La medida fue recibida con expectativas en el ámbito futbolístico, ya que la publicación de los audios facilitará una revisión más precisa de las jugadas polémicas y contribuirá a esclarecer el trabajo de los árbitros en momentos determinantes. Para la CONAR, esta iniciativa representa un avance en la modernización y apertura del arbitraje peruano.

El director deportivo de la 'U' habló del penal cobrado a favor de los 'dorados' que derivó en gol del empate. (Video: Jax Latin Media)

CONAR confirmó sanciones contra Kevin Ortega y Alejandro Villanueva

De forma paralela, la CONAR confirmó la aplicación de sanciones para el árbitro principal Kevin Ortega y el responsable del VAR, Alejandro Villanueva, tras el partido entre Universitario y Cusco FC. Mediante su presidente, Juan Sulca, explicó en Fútbol Satélite que, ante situaciones como la ocurrida en la segunda jornada, resulta necesario adoptar correctivos, ya que el equipo del sistema de videoarbitraje y el árbitro de campo comparten la responsabilidad principal en la toma de decisiones durante el encuentro.

El organismo aclaró que las sanciones no se determinan de manera individual, sino que responden a un proceso interno en el que participan la unidad técnica y el departamento de arbitrajes. Destacó que estas medidas tienen alcance exclusivamente nacional, dado que el incidente se produjo en el marco de la Liga 1. El objetivo de la sanción es reforzar la rigurosidad y la capacitación de los árbitros para reducir la probabilidad de errores similares en el futuro.

Las reacciones ante estas determinaciones han sido diversas. Para sectores vinculados a Alianza Lima, las sanciones y la publicación de los audios del VAR llegan después de varias temporadas en las que, a su juicio, no se aplicaron correctivos con la misma severidad. Las declaraciones de Leao Butrón reflejan la persistente desconfianza de ciertos actores hacia la gestión arbitral y la demanda de mayor equidad en el tratamiento de las controversias.

