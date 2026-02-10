“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El futbolista peruano Carlos Zambrano enfrenta una grave denuncia por presunto abuso sexual. En este informe exclusivo, escuchamos su versión de los hechos mientras la justicia de Uruguay, Argentina y Perú investiga el caso que pone en juego su carrera.

La pretemporada de Alianza Lima en Uruguay quedó marcada por un hecho extradeportivo que sacudió tanto al club como al entorno deportivo peruano. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en una denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina ante las autoridades locales.

El incidente se habría producido tras el encuentro amistoso contra Colo Colo, en territorio uruguayo. La joven identificó a los tres jugadores como presuntos responsables de un delito grave, lo que activó de inmediato los procedimientos judiciales en ese país.

Frente a la gravedad de la acusación, la directiva ‘blanquiazul’ anunció la separación temporal de los futbolistas involucrados, pero Peña y Trauco llegaron a un acuerdo y rescindieron sus contratos quedando afuera de Matute.

El tema contractual del ‘Kaiser’ está por resolverse, y mientras eso se define. El defensa viene buscando comprobar su inocencia, el abogado Gonzalo Hidalgo, denunció extorsión por parte de la joven argentina tras los hechos.

Marco Zambrano se refirió a la acusación por abuso sexual que afronta el defensor de Alianza Lima. (Contra Corriente)

Carlos Zambrano rompió su silencia tras denuncia de abuso sexual

Carlos Zambrano habló por primera vez en medio del escándalo que lo vincula a una denuncia por presunta violación sexual durante la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay. La acusación, que involucra también a otros dos futbolistas del plantel, ha tenido un fuerte eco tanto en medios deportivos como en la opinión pública.

“Ante todo, gracias por el interés en esclarecer el caso, pero bueno, mis abogados me han pedido que, por favor, no dé ninguna declaración. Y confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto”, declaró el ‘Kaiser’ en conversación con Combutters.

Mientras la justicia uruguaya continúa con el análisis del caso, el entorno del club victoriano y la afición permanecen atentos a los avances. Zambrano insistió en su confianza en el sistema judicial y reiteró su voluntad de colaborar plenamente, en un contexto donde cada declaración y medida adoptada puede influir en el futuro próximo del jugador y del club.

Abogado de joven argentina que denunció abuso sexual detalló cuándo los jugadores serán citados por la justicia de Uruguay

¿Cuál es el futuro de Carlos Zambrano en Alianza Lima?

La situación de Carlos Zambrano en Alianza Lima permanece en un estado de incertidumbre, condicionado por factores contractuales. Según la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, de L1 MAX, el defensor aún conserva un vínculo vigente con la institución ‘blanquiazul’ hasta el cierre de la presente temporada.

A pesar de la suspensión preventiva aplicada tras la denuncia por presunta violación sexual, el club no ha concretado hasta ahora un acuerdo formal para la desvinculación del jugador. Este escenario mantiene en vilo tanto a la directiva como al entorno futbolístico, ya que cualquier decisión definitiva dependerá de negociaciones internas y del avance de las investigaciones judiciales.

“Lo que sucede con Carlos es que él tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de temporada. Ese contrato todavía no se soluciona, no hay todavía un acuerdo por parte de Alianza Lima y Carlos Zambrano.De hecho, yo tengo entendido que Carlos está poniendo algunas trabas, por así decirlo, y todavía no hay ningún acuerdo”, informó la comunicadora.

El defensa continúa ligado al club victoriano y su contrato es hasta fin de año.

Además, descartó los rumores supuesto regreso del jugador al primer equipo: “Carlos Zambrano no va a volver a Alianza Lima. Había un rumor de una posible vuelta de Carlos Zambrano y que Alianza podía perdonarlo para que vuelva; eso no va a pasar. Lo que quiere Alianza es desligarse de Carlos. Está un poco complicado, están todavía en eso, pero por eso es que Zambrano no sale todavía”.