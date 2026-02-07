¿Por qué Alianza Lima no anuncia la salida de Carlos Zambrano?: la contundente razón que no permite su desvinculación tras denuncia de abuso sexual

El defensa continúa ligado al club victoriano y su contrato es hasta fin de año.

Alianza Lima anunció la salida definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras ser denunciados por abuso sexual contra una joven argentina en la pretemporada que se realizó en Uruguay. Y muchos se preguntaron por qué no se anunció la partida de Carlos Zambrano, quien también está involucrado en la grave acusación.

A pesar que el ‘Kaiser’ fue separado por indisciplina, sigue perteneciendo al club victoriano ya que tiene contrato vigente hasta fin de temporada. Y la incertidumbre creció luego de que se mencione la posibilidad de que sea perdonado y se termine por quedar en Matute.

Sin embargo, se conoció el contundente motivo que no permite la desvinculación del defensa. Y se reafirmó que la postura de los ‘blanquiazules’ sigue siendo firme: no lo quiere en el plantel de Pablo Guede.

“¿Qué pasa con Carlos Zambrano? Lo que sucede con Carlos es que él tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de temporada. Ese contrato todavía no se soluciona, no hay todavía un acuerdo por parte de Alianza Lima y Carlos Zambrano. De hecho, yo tengo entendido que Carlos está poniendo algunas trabas, por así decirlo, y todavía no hay ningún acuerdo. Carlos Zambrano no va a volver a Alianza Lima. Había un rumor de una posible vuelta de Carlos Zambrano y que Alianza podía perdonarlo para que vuelva; eso no va a pasar. Lo que quiere Alianza es desligarse de Carlos. Está un poco complicado, están todavía en eso, pero por eso es que Zambrano no sale todavía", informó Ana Lucía Rodríguez en L1 Max.

Tras la denuncia de una joven argentina, el jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, emitió un comunicado negando categóricamente los hechos. El futbolista afirmó estar tranquilo y dispuesto a colaborar para esclarecer lo ocurrido durante la estadía del equipo en Montevideo.

Así confirmó Alianza Lima las salidas de Sergio Peña y Miguel Trauco

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la institución victoriana anunció que dos jugadores no continuarán bajo la dirección de Pablo Guede. La salida de Sergio Peña ya se concretó con su incorporación al Sakaryaspor, equipo de la segunda división de Turquía.

En paralelo, Miguel Trauco mantiene conversaciones con Unión Comercio, el club donde inició su carrera profesional. La información fue dirigida tanto a los simpatizantes como al público general, detallando el nuevo rumbo de ambos deportistas.

“Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución”, se lee en la publicación de Alianza Lima.

La última aparición de Carlos Zambrano tras separación de Alianza Lima

Tras varias semanas alejado de Alianza Lima, Carlos Zambrano volvió a mostrarse en redes sociales. Su reaparición se produjo apenas un día después de la derrota del equipo frente a 2 de Mayo de Paraguay en la Copa Libertadores.

El exjugador Anderson Cueto difundió un video en su cuenta de Instagram donde se observa al ‘Kaiser’ entrenando en una trotadora. Las imágenes reflejan que el defensor continúa con su preparación física pese a su separación del club.

El mensaje “Vamos de a poco carajo”, publicado por el exintegrante de la selección peruana, acompañó el video donde se ve a Zambrano ejercitándose. El propio defensor compartió la grabación en sus historias, aunque poco después tanto él como Cueto eliminaron el contenido de sus cuentas de Instagram.

