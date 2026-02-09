Perú Deportes

La bronca de Hernán Barcos en entrevista con FC Cajamarca tras dejarse empatar ante Deportivo Garcilaso en los minutos finales

El delantero argentino había marcado el 1-0 parcial, y cuando todos pensaban que se quedaban con el triunfo, la visita consiguió la igualdad tras un tiro de esquina a los 90′+3

El delantero había marcado el 1-0, pero en los minutos finales, recibió el empate y su equipo sigue sin ganar en el torneo . (Video: L1MAX)

La bronca de Hernán Barcos quedó expuesta al término del encuentro entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso en el estadio Héroes de San Ramón, donde el equipo local dejó escapar la victoria en los últimos minutos, en un duelo correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El delantero argentino, conocido como el ‘Pirata’, abrió el marcador y fue la voz más crítica tras el empate, reflejando el malestar que recorre al plantel cajamarquino luego de un inicio de campeonato marcado por la irregularidad defensiva.

Barcos, autor del 1-0 parcial, fue contundente frente a las cámaras del canal deportivo L1MAX. “Sí, con mucha bronca. Habíamos hecho un buen partido, había sido parejo, pero tuvimos una, la metimos, creamos algunas situaciones y después de nuevo, en pelota parada, venimos sufriendo y de nuevo te lo empatan al final del partido con mucha bronca, porque lo teníamos en la mano”, expresó el atacante, dejando en claro su frustración por la incapacidad del equipo para sostener resultados favorables.

El desarrollo del partido mostró a un FC Cajamarca sólido en defensa. Sin embargo, Deportivo Garcilaso, que no bajó los brazos, encontró la igualdad tras una jugada de balón detenido (Aldair Salazar), una de las principales debilidades defensivas que ha exhibido el conjunto cajamarquino en esta temporada. El propio Barcos enfatizó este aspecto al remarcar: “Repito, volvemos a sufrir en pelota parada”.

El equipo de Hernán Barcos se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante su gente en la ciudad de Cajamarca. (Video: L1MAX)

El empate provocó que el equipo dirigido por Carlos Silvestri pierda dos puntos valiosos en casa, dejándolo en el puesto 10 del Torneo Apertura. Barcos lamentó que la historia se repita en momentos clave: “No, por eso fue un partido parejo. Ni nosotros ni ellos sufrieron. Nosotros tuvimos una, la metimos, clara, y ahora ellos con una pelota parada. Repito, volvemos a sufrir en pelota parada”.

A nivel individual, el delantero argentino vive un arranque de campeonato alentador, sumando tres goles en dos partidos, lo que lo posiciona entre los máximos artilleros de la competencia. Sin embargo, Barcos prefirió restar importancia al mérito personal y centró su análisis en la necesidad de mejorar colectivamente para revertir los errores reiterados: “No, hay que seguir trabajando, hay que sostener. No importa cómo uno comience, sino cómo termina. Ahora hay que sostener y mantenerse en esta racha goleadora, poder sostenerla. Y el equipo, obviamente, tenemos que todos mejorar un poquito para empezar a cerrar los partidos”.

El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 ante los cusqueños. (Video: L1MAX)

El empate ante Deportivo Garcilaso no solo dejó un sabor amargo por la forma en que se produjo, sino que también expuso fragilidades defensivas que el cuerpo técnico deberá corregir de cara a los próximos compromisos. La reiteración de goles recibidos por la vía de la pelota parada se ha convertido en una preocupación central para el vestuario, especialmente porque estas desconcentraciones suelen costar puntos valiosos en la lucha por los primeros puestos.

El siguiente rival de FC Cajamarca en Liga 1 2026

Pensando en el futuro inmediato, Barcos proyectó un duelo exigente en la próxima jornada ante Sport Huancayo, equipo habituado a complicar a sus rivales en su estadio. El delantero anticipó el reto con realismo: “Otro rival difícil, una cancha difícil también. Ellos saben jugar, así que va a ser un partido duro, pero vamos a ir a buscar los tres puntos”.

El resultado en Cajamarca obliga a un reajuste en la estrategia defensiva, pero también refuerza la figura de Barcos como referente. Su autocrítica y llamado a la mejora colectiva buscan despertar la reacción de un plantel que todavía debe demostrar solidez y temple para cerrar partidos. Mientras tanto, la afición cajamarquina observa con preocupación el patrón que se repite: ventajas mínimas que se desvanecen en los minutos finales, dejando escapar puntos fundamentales en la pelea por el torneo.

El próximo encuentro ante Sport Huancayo, programado para el domingo 15 de febrero desde las 13:00 horas, será determinante para medir la capacidad de reacción de FC Cajamarca y la efectividad de los ajustes que el comando técnico logre implementar en tan solo una semana.

