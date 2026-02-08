Felipe Chávez hizo su debut con el Colonia: entró de cambio en caída frente a RB Leipzig por Bundesliga

Felipe Chávez ha dado inicio a su historia con Die Geißböcke. - Crédito: FC Köln

Felipe Chávez acaba de sumar sus primeros minutos como futbolista del FC Köln. Por sus gratas impresiones en los recientes entrenamientos, tras confirmarse su cesión desde el FC Bayern, se ganó un espacio en la convocatoria del partido contra RB Leipzig, por la jornada 21° de la Bundesliga.

En el transcurso de la semana, el entrenador Lukas Kwasniok había asegurado que ‘Pippo’ no iba iniciar acciones priorizando el orden y estilo habitual del equipo. Respetando esa línea, finalmente, el futbolista de la selección peruana apareció sobre los 90′ minutos entrando de cambio en un choque demasiado controversial en el RheinEnergieStadion.

Por más que el FC Köln fue el primero en animarse al ataque, sufrió la desventaja en el marcador por anotación de Christoph Baumgartner a partir de un saque de falta de David Raum. Llegó la igualada, eso sí, no bien se inició el segundo tiempo por intermedio de Jan Thielmann.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]