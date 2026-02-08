Gol de Alex Valera con gran definición para 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El delantero abrió el marcador en Cusco por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Álex Valera anotó su segundo gol en la temporada luego de estrenar el luminoso del Garcilaso de la Vega en el compromiso entre Universitario de Deportes y Cusco FC. El ariete nacional de 29 años sacó rédito de una exigida asistencia de José Carabalí para mover las redes del arco de Pedro Díaz.

El gol llegó en un momento donde Cusco empezaba a poner contra las cuerdas a la escuadra estudiantil. Diego Romero había salvado su valla hasta en dos ocasiones de forma notable. Tras salir de la presión de los ‘dorados’, Jairo Concha se asoció con José Carabalí y filtró un paso para que el ecuatoriano llegue hasta línea de meta.

El carrilero se exigió al límite y asistió a Álex Valera, quien llegó libre a la definición ante la pasividad en la marca de los defensores del equipo de Miguel Rondelli. El delantero de la selección peruana movió las redes del arco de Pedro Díaz. El mejor jugador del torneo pasado batió al mejor guardameta del 2025.

Gol de Álex Valera para establecer el 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Es la segunda vez que Álex Valera marca en el Garcilaso de la Vega ante Cusco FC. En el Torneo Clausura del 2023, el atacante ‘merengue’ sentenció un empate valioso para el entonces equipo de Jorge Fossati que se terminó consagrando en el certamen doméstico.

Álex Valera ratifica su gran estado de forma con su segunda anotación en dos partidos de Liga 1. En el estreno por Liga 1, el nacido en Pomalca también había abierto la cuenta en el Estadio Monumental ante ADT. El capitán del equipo mantiene su alto rendimiento tras consolidarse como el futbolista más destacado de su equipo en el 2025.

El presente de Álex Valera

Álex Valera atraviesa un momento excepcional en su carrera profesional. El delantero ratifica su gran estado de forma con un arranque fantástico en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde suma dos goles en las dos primeras jornadas. Este inicio prometedor confirma la vigencia del atacante, quien se mantiene como la principal carta ofensiva de su equipo gracias a su eficacia frente al arco rival.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

Su presente es la continuación de un 2025 brillante. El goleador resultó una pieza vital para que Universitario de Deportes se proclame campeón nacional, gracias a sus anotaciones en momentos decisivos del torneo. Además, su racha positiva se trasladó al plano internacional con la selección peruana.

Valera aportó tantos importantes en los amistosos contra Rusia y Chile, actuaciones que consolidaron su lugar en el equipo de todos. Con esta confianza renovada, el artillero busca superar sus propias marcas y liderar nuevamente a su club hacia la gloria deportiva en esta nueva temporada.