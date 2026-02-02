Gol impecable de cabeza de Alex Valera, tras servicio de Jairo Concha, para 1-0 en Universitario vs ADT por Liga 1 2026

El delantero marcó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: L1MAX)

Hubo un tramo, mayoritariamente el primer tiempo cargado de dudas, cuestionamientos y preocupaciones en Universitario de Deportes por no superar en el tablero electrónico a un competitivo ADT que llegó al estadio Monumental para proponer fútbol hasta que la oncena aguantó el ritmo intenso de los locales.

La historia, sin embargo, dio un vuelco inmediato nada más iniciando el complemento cuando Alex Valera, acaso el delantero más preciado del último lustro en Ate, se hizo presente, como tantas veces, para desarticular el empate a cero y llevar a los suyos a una ventaja importante jugando en casa.

Alex Valera sigue goleando con los suyos. - Crédito: Universitario

En una jugada a balón parado, a los 55′ minutos del lance, llegó la apertura del marcador de la ‘U’. Tras un saque de esquina, Jairo Concha elevó el balón al área y Alex Valera lo cabeceó con precisión, superando al bloque defensivo de ADT, marcando el primer gol de los suyos en el Torneo Apertura 2026.

La diana del ‘Cholo’ infundió demasiada confianza al tricampeón de Perú, que en un golpe de efecto amplió la ventaja, a los 57′ minutos’ con una anotación de testa por parte de Martín Pérez Guedes, luego de un espléndido intercambio de pases de varios intérpretes en 3/4 de cancha.

El mediocampista aumentó el marcador en el Monumental. (Video: L1MAX)

Valera, intratable

Alex Valera continúa consolidándose como el principal artillero de Universitario, desempeñando el rol de ‘9’ de la selección peruana y manteniendo una racha goleadora constante en cada presentación, sin importar el escenario.

En la última temporada, considerada un hito institucional para la entidad crema, el ‘Cholo’ sumó 16 goles y 6 asistencias, registros que le permitieron adjudicarse el galardón MVP al mejor jugador del campeonato.

Alex Valera sumó 17 goles con Universitario en la temporada 2025. - Crédito: Liga 1

La destacada capacidad goleadora de Valera ha despertado el interés de clubes extranjeros, particularmente de la Liga MX. Diversos reportes indican que equipos como Monterrey y Cruz Azul han mostrado interés en sus servicios, siguiendo de cerca su rendimiento.

A pesar de los rumores sobre su posible traspaso, el atacante prefiere no involucrarse en exceso con esos temas y mantiene como prioridad su desempeño en Universitario. Su objetivo declarado es continuar elevando el nivel del equipo mediante actuaciones contundentes en el ámbito nacional.

El delantero puso el 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: TV Perú)

Calendario de Universitario en el Apertura 2026

Fecha 1: Universitario 2-0 ADT de Tarma

Fecha 2: Cusco FC vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 3: Universitario de Deportes vs Cienciano (Local)

Fecha 4 : Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 5: Universitario de Deportes vs FC Cajamarca (Local)

Fecha 6: Los Chankas vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 7: Universitario de Deportes vs Universidad Técnica de Cajamarca (Local)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 9: Universitario de Deportes vs Alianza Lima (Local)

Fecha 10 : Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (Local)

Fecha 11: FBC Melgar vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 12: Universitario de Deportes vs Alianza Atlético (Local)

Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 15: Universitario de Deportes vs Atlético Grau (Local)

Fecha 16: Deportivo Moquegua vs Universitario de Deportes (Visita)

Fecha 17: Universitario de Deportes vs Sport Huancayo (Local)