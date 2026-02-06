Dónde ver Perú vs Alemania: canal TV online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Perú regresa a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis luego de 18 años de ausencia. El equipo capitaneado por ‘Lucho’ Horna se alista para la primera ronda del repechaje rumbo al Final 8 de Bolonia. Al frente, un rival de auténtico fuste: Alemania, semifinalista en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo del Tenis. Pese a la ausencia de la máxima figura ‘teutona’, Alexander Zverev, el elenco de Michael Kohlmann se presenta como un quinteto de categoría élite.

El cuarteto nacional, a lo suyo. Ignacio Buse será pareja en dobles de Arklon Huertas del Pino. El ‘Colorado’, primera raqueta nacional (#98 ATP), viene de superar una lesión y el comando técnico consensuó en que lo más prudente era que no compita en ‘singles’, dada su reciente recuperación.

La responsabilidad recae en Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno en individuales. ‘Juampi’ atraviesa un momento incómodo en su carrera. No se encuentra con su mejor versión hace mucho, pero el capitán ‘Lucho’ Horna confía en que se potenciará con la franja blanca en el pecho.

Capitanes de Perú (Luis Horna) y Alemania (Michael Kohlmann), listos para los duelos de este viernes 6 y sábado 7 en Düsseldorf. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Por otro lado, Gonzalo Bueno viene de vencer en su primera presentación en la clasificación del Australian Open 2026. Su rendimiento y adaptación a la pista dura será vital para que intente sumar puntos en Düsseldorf. El trujillano de 21 años juega con un plus cuando defiende deportivamente la bandera peruana, así lo ha manifestado y demostrado.

Del otro lado de la red, Alemania. No solo son favoritos en la llave, sino para alzar ‘la ensaladera’. Ante la ausencia de Alexander Zverev, Kohlmann citó a otros jugadores de talla mundial: dos Top 100, Jan-Lennard Struff (84°) y Yannick Hanfmann (93°); una dupla Top 12, Tim Puetz y Kevin Krawietz; y el juvenil y promesa Justin Engel (196°).

El público, el escenario y la superficie crean una atmósfera en donde los locales se sentirán cómodos. Para Horna, es importante trasladar la responsabilidad hacia ellos. Para Buse, Perú tiene las herramientas para luchar la serie: la Copa Davis es la Copa Davis, da igual el ranking y las condiciones. Que vuele la pelota.

Nómina de Perú para la llave ante Alemania por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.

Perú vs Alemania: canal TV de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

La transmisión de la serie está asegurada a través de la señal de DIRECTV. La Federación Peruana de Tenis confirmó a la cadena internacional como casa televisiva oficial para emitir los compromisos en el Castello Düsseldorf. Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros entre peruanos y alemanes con la previa, minuto a minuto, resultados en vivo, declaraciones, y mucho más.

La llave Perú vs. Alemania marca una instancia crucial dentro del calendario 2026 de la Copa Davis. Conviene destacar que esta serie es la primera ronda en la fase de clasificatorias al Final 8 de Bolonia. Si Perú supera al conjunto ‘teutón’, deberá esperar por la definición de la llave entre Dinamarca y Croacia.

Perú vs Alemania: fechas y horarios de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Perú y Alemania se medirán en el Castello Düsseldorf con la firme intención de avanzar de ronda en las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. Alemania, semifinalista en las dos últimas ediciones, se erige como el favorito por el notable presente de sus tenistas. El cuarteto de ‘Lucho’ Horna confía en dar el golpe en superficie dura techada.

Luis Horna, el capitán del equipo peruano en busca de la hazaña en Alemania. Crédito: Instagram Luis Horna.

Viernes 6 de febrero

Partido 1: Yannick Hanfmann vs Gonzalo Bueno (singles)

Partido 2: Jan-Lennard Struff vs Juan Pablo Varillas (singles)

*El primer día de competencia arrancará desde las 10:00 horas de Perú.

Sábado 7 de febrero

Partido 3: Tim Puetz y Kevin Krawietz vs Arklon H. Del Pino e Ignacio Buse (duplas)

Partido 4: Jan-Lennard Struff vs Gonzalo Bueno

Partido 5: Yannick Hanfmann vs Juan Pablo Varillas

*Este segundo día de enfrentamientos está programado para iniciar a las 7:00 horas de Perú.