Sin Alexander Zverev, Alemania confirma su nómina ante Perú por Copa Davis con dos Top 100 y una dupla Top 12 mundial

Los convocados de Alemania para la llave ante Perú en Düsseldorf. Crédito: Copa Davis.

Perú se alista darse cita ante Alemania por la primera ronda de las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. El elenco nacional se anotó en esta instancia luego de 18 años y busca una victoria histórica que lo acerque al Final 8 de Bolonia. Para ello, las raquetas peruanas al mando de Luis Horna deberán superar un desafío de dimensiones mayúsculas. Al frente tendrán a un combinado de vasta experiencia, semifinalista en la última edición.

En ese sentido, el capitán alemán Michael Kohlmann ha presentado su nómina para los juegos de este viernes 6 y sábado 7 de febrero. La principal baja en la convocatoria es la de Alexander Zverev, #3 ATP y reciente semifinalista del Australian Open.

‘Sascha’ decidió priorizar el circuito individual. La baja del campeón olímpico en Tokio representa una noticia positiva para los peruanos. Sin embargo, el resto del equipo europeo también está integrado por deportistas de talla mundial.

Nómina inicial de Alemania para medirse ante Perú por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.

Jan-Lennard Struff (84°) : Es la principal carta de los europeos y un veterano de mil batallas en el circuito. El espigado tenista alemán alcanzó su mejor ranking histórico en 2023 al situarse como el número 21 del mundo. En su palmarés destaca el título del ATP de Múnich conseguido en 2024, además de haber disputado la final del Masters 1000 de Madrid.

Yannick Hanfmann (93°) : El segundo singlista ‘ teutón ’ destaca por su potencia y regularidad en canchas de arcilla. Hanfmann, quien llegó a ser el número 48 del ranking ATP en 2023, cuenta con victorias memorables sobre jugadores del ‘top 10’ en torneos de jerarquía. Entre sus mejores actuaciones resaltan las finales alcanzadas en los ATP de Gstaad y Kitzbühel.

Justin Engel (196°) : Considerado la gran promesa del tenis alemán, este joven talento de apenas 18 años hace su incursión en el equipo nacional tras un ascenso meteórico y fue el último convocado por Kohlmann. Engel hizo historia recientemente al convertirse en el jugador más joven en ganar un partido en el circuito ATP desde Carlos Alcaraz, logrando este hito en el torneo de Almaty.

Tim Puetz y Kevin Krawietz, actuales 12 del mundo: El punto de dobles es, sobre el papel, la mayor fortaleza de los locales. Esta dupla constituye una de las parejas más sólidas del circuito mundial. Krawietz es un especialista consagrado con dos títulos de Roland Garros en su vitrina, mientras que Tim Puetz ostenta múltiples trofeos ATP y un título de dobles mixto en el Abierto de Francia. Juntos, vienen de alcanzar instancias finales en torneos de Grand Slam y Masters 1000.

Los duelos de primera ronda de los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026. Crédito: Copa Davis.

El cuarteto peruano

Juan Pablo Varillas (284° ATP) lidera la nómina como el referente principal del tenis peruano en los últimos años. ‘Juampi’ cuenta con el respaldo de sus grandes actuaciones en Roland Garros y su amplia trayectoria en este torneo, pese a que su presente no es el más alentador. Junto a él, aparece Ignacio Buse (98° ATP), quien atraviesa un ascenso meteórico en el circuito profesional. El joven tenista ya demostró su capacidad para vencer a rivales de jerarquía en instancias previas de esta competencia.

La lista de singlistas se completa con Gonzalo Bueno (217° ATP), otra de las grandes promesas que ya suma títulos en el circuito Challenger y ofrece una gran solidez sobre el polvo de ladrillo y viene de jugar la clasificación del Australian Open. Finalmente, Arklon Huertas del Pino (315° ATP en dobles) aporta la cuota de especialización necesaria para el duelo por parejas. El mayor de los hermanos Huertas del Pino es una pieza clave para asegurar el punto de dobles, un factor que suele definir el destino de estas series eliminatorias.

Nómina de Perú para la llave ante Alemania por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.