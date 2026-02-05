“Querían que me quedara”: Pablo Lavandeira revela por qué no siguió en Alianza Lima pese al aval de la directiva

El futbolista de FC Cajamarca contó todos los detalles de cómo se produjo su desvinculación del club 'íntimo'. (Video: L1MAX)

Pablo Lavandeira explicó los motivos de su salida de Alianza Lima y confirmó que su prioridad siempre fue continuar en el club ‘íntimo’. Pese a que desde la gerencia deportiva le manifestaron su intención de renovarle el contrato, una decisión deportiva tomada en consenso con el comando técnico terminó por cerrar esa posibilidad y aceleró su llegada a FC Cajamarca.

El mediocampista uruguayo reveló que, tras el final de la temporada pasada, mantuvo conversaciones con la dirigencia aliancista y que incluso se le pidió tiempo para definir su continuidad. En ese periodo, Lavandeira dejó en claro que su principal deseo era seguir vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, aun cuando ya existían otras alternativas sobre la mesa.

“La idea principal era quedarme en Alianza. Inclusive, Franquito se comunicó conmigo 10 días posteriores terminado el torneo para pedirme un plazo un poquito más largo para tomar la decisión. Querían esperar la llegada del entrenador y en todo ese interín yo ya estaba conversando con Hernán, ya daba la posibilidad de venir para acá, pero mi prioridad era quedarme en Alianza”, explicó en L1 Max.

Desde la gerencia deportiva de Alianza Lima, integrada por Franco Navarro padre e hijo, Lavandeira recibió inicialmente una señal positiva. El propio jugador confirmó que le transmitieron que estaba en los planes del club y que valoraban su aporte dentro y fuera del campo, especialmente tras el esfuerzo realizado para volver a competir luego de una difícil lesión.

“Cuando me llamó Franquito, él en todo momento me dijo que querían que me quedara, que la intención del club era que siguiera por lo que yo representaba y también por el esfuerzo que había hecho para recuperarme de la lesión y volver a estar antes de tiempo compitiendo para el equipo”, señaló.

Pablo Lavandeira fue referente de Alianza Lima en los últimos años. Crédito: Instagram

La decisión deportiva que cambió el escenario

El panorama cambió con la llegada del nuevo comando técnico. Días después, Pablo Lavandeira fue informado de que Alianza LIMA había decidido no renovarle el contrato por una razón estrictamente deportiva, decisión que fue tomada en consenso con el entrenador Pablo Guede.

“Días después ya se comunicó Franco papá para decirme que desde el club se había tomado la determinación, por un tema deportivo, de que no contaban conmigo. Ahí aceleré todo para poder llegar acá a FC Cajamarca”, relató el volante.

Lavandeira explicó que el técnico Pablo Guede no lo tenía considerado dentro de su planificación, ya que buscaba otro perfil de futbolista para su posición. Esa postura terminó siendo determinante para cerrar cualquier posibilidad de continuidad, pese a las expectativas que el jugador mantenía.

“Yo me había hecho una gran ilusión de que era así. Inclusive me fui de vacaciones a Uruguay con la expectativa de que volvía nuevamente a la pretemporada con Alianza. Pero con la llamada de Franco padre me aclararon que era una decisión deportiva, en consenso con el entrenador, que buscaba otro perfil de futbolista en ese puesto”, sostuvo.

Pablo Guede decidió no contar con Pablo Lavandeira. - Crédito: Difusión

Un cierre sin resentimientos y un nuevo comienzo

Pese a la decepción inicial, Lavandeira asumió la situación con madurez y entendiendo las dinámicas del fútbol profesional. “Fue una pena porque claramente me quería quedar, pero entiendo que el fútbol es así”, concluyó.

Tras confirmarse su salida de Alianza Lima, el mediocampista uruguayo nacionalizado peruano aceleró su incorporación a FC Cajamarca, donde iniciará una nueva etapa en su carrera con el objetivo de aportar experiencia, liderazgo y jerarquía al equipo recién ascendido a la Liga 1.