Pedro García lanzó insólita recomendación a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima vs Club 2 de Mayo: “Que se haga un baño de ruda”

El periodista deportivo aseguró que la mala suerte persiguió al técnico argentino, quien solo recibió noticias desafortunadas desde su llegada a Matute

Pedro García lanzó insólita recomendación a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima vs Club 2 de Mayo

El debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 se complicó tras una derrota fuera de casa por 1-0. Los ‘blanquiazules’ visitaron a 2 de Mayo en Paraguay y regresó sin puntos, tras un partido definido en los minutos finales.

El único tanto de la noche llegó a los 85 minutos: Diego Acosta sorprendió con un potente disparo desde el borde del área, que superó al arquero Guillermo Viscarra. El gol selló la victoria local y dejó a los peruanos con la obligación de revertir la serie en el partido de vuelta.

Los cuestionamientos apuntaron a Pablo Guede por los sorpresivos cambios que realizó en su alineación, donde decidió poner como suplentes a Eryc Castillo y Paolo Guerrero. El DT se convirtió en punto de críticas, pero Pedro García optó por darle una insólita recomendación que generó muchas reacciones.

“No lo digo como un tema de broma, ni quiero que ocurra nada raro con lo que voy a decir. Me parece que alguno va a decir que de repente mi comentario no es en serio y lo digo recontra en serio. Tenemos mucho tema de la superstición y tal. Yo te lo juro, te lo juro que le sugiero un baño de ruda, porque, cuando Pablo Guede llega al Perú, ocurre lo que ocurre con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Luis Advíncula, no puedo ir, me lesioné. Luis Ramos, suplente, no va. No va Zambrano, no va Peña, no va Trauco, no va Advíncula, no va Ramos. Y encima en el partido se lesiona Esteban Pavez, se lesiona Carbajal. Siete ausentes versus el equipo que pudo haber tenido. Está, sinceramente, muy distanciado de los científicos lo que estoy hablando, pero te lo digo, la cultura popular le recomendaría un baño de ruda al buen Pablo Guede”, disparó Eloy en el programa ‘Vamos a VAR’.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

El tenso cruce de Pablo Guede con Renzo Garcés

Una escena inesperada marcó el segundo tiempo del duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo. Durante una pausa de hidratación, el técnico argentino reunió a su plantel para ajustar la estrategia y buscar alternativas que permitieran cambiar el resultado antes del partido de vuelta en Lima.

Mientras el entrenador daba sus indicaciones, la situación cambió abruptamente: Renzo Garcés interrumpió la charla técnica, pidiendo que la cinta de capitán fuera entregada a Paolo Guerrero, quien estaba a punto de ingresar al campo. El pedido sorprendió a todos y generó una reacción inmediata del director técnico, quien mostró su molestia y reprendió al defensor frente al grupo: “Dale boludo, con esas boludeces”.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento, y las imágenes se difundieron con rapidez en redes sociales. El episodio provocó comentarios y debates entre los seguidores, que analizaron la dinámica interna del equipo y el liderazgo en el vestuario ‘blanquiazul’.

Esto pasó en el tiempo de rehidratación del partido por Copa Libertadores. (Video: Telefe)

