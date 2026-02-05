Erick Delgado criticó a Pablo Guede por sorpresiva alineación en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “No había puesto a Federico Girotti de ‘9′"

Pablo Guede fue el punto de críticas debido al mal planteamiento que realizó en la derrota de Alianza Lima contra 2 de Mayo por 1-0 en Paraguay por la Copa Libertadores 2026, la noche del miércoles 4 de febrero. El DT decidió poner una sorpresiva alineación dejando en el banco de suplentes a Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero; jugadores que venían siendo titulares en los partidos previos.

Erick Delgado se unió a los cuestionamientos y lanzó un duro comentario contra el DT. El exquero de Sporting Cristal aseguró que poner a once futbolistas que no habían jugado nunca juntos fue un riesgo que le terminó costando el primer duelo de la Fase 1 del torneo internacional.

“Me parece que los cambios no le dieron resultado a Pablo Guede. Me parece que planteó mal el partido. Podríamos también discutirlo; se supone que era un riesgo que él corría, porque ninguno de los once jugadores que planteó los había probado juntos en ningún partido de práctica. En ningún partido puso a Girotti de nueve, en ningún partido de práctica tampoco. Yo creo que puede fallar, pero yo no le voy a quitar que este partido no haya hecho gol; yo no voy a decir que es malo por eso”, apuntó el ‘Loco’ en L1 Max.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

“Aterrizamos en que esto es fútbol”

Erick Delgado puntualizó que muchos dieron como favorito a Alianza Lima frente 2 de Mayo y eso terminó pasándole factura. El resultado adverso hizo aterrizar a varios que se creían ganadores ante un equipo paraguayo sin mucha palmarés.

Además, reconoció que los ‘blanquiazules’ hicieron un buen primer tiempo, pero no supo reponerse del sorpresivo gol de la visita.

“Hay mucha gente que se miente, decía ‘tenemos que ganar porque 2 de Mayo no tiene equipo’. ¿Era un buen resultado traer el empate? Yo lo dije abiertamente. Y ahora nos hemos aterrizado en que esto es fútbol. Cuando nosotros entramos a una cancha, puede pasar cualquier cosa. Alianza, en el primer tiempo, para mí fue superior, pero si tú no capitalizas esa superioridad en goles, te puede pasar lo que te pasó. Te termina metiendo un bombazo. Nadie va a discutir que es un golazo. Después podríamos discutir cómo se iba dando la jugada, pero te hace un golazo. Ya no tienes derecho a reacción", comentó el exjugador.

El abrazo emotivo del Sportivo 2 de Mayo tras superar a Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL

Pedro García pidió que Pablo Guede se haga un “baño de ruda”

El periodista deportivo analizó la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo y lanzó una insólita recomendación a Pablo Guede porque desde que llegó el DT a Matute solo le pasaron cosas malas: indisciplinas y lesiones inesperadas.

“Tenemos mucho tema de la superstición y tal. Yo te lo juro, te lo juro que le sugiero un baño de ruda, porque, cuando Pablo Guede llega al Perú, ocurre lo que ocurre con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Luis Advíncula, no puedo ir, me lesioné. Luis Ramos, suplente, no va. No va Zambrano, no va Peña, no va Trauco, no va Advíncula, no va Ramos. Y encima en el partido se lesiona Esteban Pavez, se lesiona Carbajal. Siete ausentes versus el equipo que pudo haber tenido. Está, sinceramente, muy distanciado de los científicos lo que estoy hablando, pero te lo digo, la cultura popular le recomendaría un baño de ruda al buen Pablo Guede”, aseguró Eloy en el programa ‘Vamos a VAR’.

La preocupación de Pablo Guede tras la lesión de Esteban Pavez. Crédito: Captura