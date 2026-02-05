El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

Gabriel Costa logró representar a la selección peruana tras destacar en el medio local. - Crédito: Difusión

Gabriel Costa ha reaparecido. En un extenso mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el extremo uruguayo-peruano ha hecho un extenso repaso de su carrera forjada en la Liga toda vez que ofreció las gracias genuinas a cada uno de los clubes que le abrieron las puertas.

“Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, partió escribiendo el entrañable Basilio.

Gabriel Costa empezó su andadura en Perú fichando por Alianza Lima hace más de una década. - Crédito: Difusión

Reconoció Costa que “con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón” “Esos títulos no fueron solo logros deportivos, fueron el resultado del trabajo diario, del sacrificio, de la exigencia constante y de la pasión con la que se vive el fútbol en el Perú”.

El ‘Gabi’ se hizo conocido por estos lares cuando desembarcó en Alianza Lima hace más de una década. A partir de entonces creció exponencialmente hasta instalarse en otros clubes igual de tradicionales como Sporting Cristal y Universitario. De ahí a que reconociera que “cada campeonato quedó marcado en mi carrera y en mi corazón”.

'Gabi' vivió sus mejores momentos goleadores con Cristal. | VIDEO: Movistar Deportes

Al momento de cerrar su extenso mensaje, en el que se aprecian fotos significativas y valiosas de Costa en su paso por el campeonato incaico, el intuitivo atacante afirmó que su carrera tomará un rumbo distinto y estará lejos del país que lo hizo famoso.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo.

Gabriel Costa quedó en la memoria del simpatizante de Universitario por un golazo a UTC, en el estadio Nacional, que allanó el bicampeonato. - Crédito: Liga 1

Valoración por selección

Gabriel Costa tampoco se olvidó de la selección peruana, el cénit de su trayectoria. Subrayó que participar en encuentros de carácter oficial por CONMEBOL “fue uno de los mayores honores de mi trayectoria” al igual que enfundarse la equipación nacional por varios años.

“A la selección peruana, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria”, indicó.

“Vestir la ‘blanquirroja’, escuchar el himno y sentir el respaldo de todo un pueblo es algo que no se olvida jamás. Esa experiencia me formó no solo como futbolista, sino también como persona”, sumó.

También aprovechó su extensa carta para hablar con honestidad acerca de su relación con el país que le permitió desarrollar gran parte de su vida: “Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles”.

Gabriel Costa debutó con la selección peruana en setiembre del 2019 durante la campaña de amistosos internacionales. - Crédito: Difusión

“Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela”, cerró.

Gabriel Costa ha sido internacional con la selección peruana desde su debut el 6 de septiembre de 2019, tras adquirir la nacionalidad peruana. Con la ‘bicolor’, registra 12 apariciones y 0 goles en competiciones oficiales y amistosos, alternando entre titular y suplente en procesos eliminatorios.