Perú Deportes

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

‘Gabi’ puede presumir de haber conseguido logros con los tres clubes grandes del Perú; además, logró integrar la selección nacional, aunque se quedó a puertas de acudir a una Copa del Mundo

Guardar
Gabriel Costa logró representar a
Gabriel Costa logró representar a la selección peruana tras destacar en el medio local. - Crédito: Difusión

Gabriel Costa ha reaparecido. En un extenso mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el extremo uruguayo-peruano ha hecho un extenso repaso de su carrera forjada en la Liga toda vez que ofreció las gracias genuinas a cada uno de los clubes que le abrieron las puertas.

Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, partió escribiendo el entrañable Basilio.

Gabriel Costa empezó su andadura
Gabriel Costa empezó su andadura en Perú fichando por Alianza Lima hace más de una década. - Crédito: Difusión
Reconoció Costa que “con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón” “Esos títulos no fueron solo logros deportivos, fueron el resultado del trabajo diario, del sacrificio, de la exigencia constante y de la pasión con la que se vive el fútbol en el Perú”.

El ‘Gabi’ se hizo conocido por estos lares cuando desembarcó en Alianza Lima hace más de una década. A partir de entonces creció exponencialmente hasta instalarse en otros clubes igual de tradicionales como Sporting Cristal y Universitario. De ahí a que reconociera que “cada campeonato quedó marcado en mi carrera y en mi corazón”.

'Gabi' vivió sus mejores momentos goleadores con Cristal. | VIDEO: Movistar Deportes

Al momento de cerrar su extenso mensaje, en el que se aprecian fotos significativas y valiosas de Costa en su paso por el campeonato incaico, el intuitivo atacante afirmó que su carrera tomará un rumbo distinto y estará lejos del país que lo hizo famoso.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo.
Gabriel Costa quedó en la
Gabriel Costa quedó en la memoria del simpatizante de Universitario por un golazo a UTC, en el estadio Nacional, que allanó el bicampeonato. - Crédito: Liga 1

Valoración por selección

Gabriel Costa tampoco se olvidó de la selección peruana, el cénit de su trayectoria. Subrayó que participar en encuentros de carácter oficial por CONMEBOL “fue uno de los mayores honores de mi trayectoria” al igual que enfundarse la equipación nacional por varios años.

A la selección peruana, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria”, indicó.

“Vestir la ‘blanquirroja’, escuchar el himno y sentir el respaldo de todo un pueblo es algo que no se olvida jamás. Esa experiencia me formó no solo como futbolista, sino también como persona”, sumó.

También aprovechó su extensa carta para hablar con honestidad acerca de su relación con el país que le permitió desarrollar gran parte de su vida: “Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles”.

Gabriel Costa debutó con la
Gabriel Costa debutó con la selección peruana en setiembre del 2019 durante la campaña de amistosos internacionales. - Crédito: Difusión

Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela”, cerró.

Gabriel Costa ha sido internacional con la selección peruana desde su debut el 6 de septiembre de 2019, tras adquirir la nacionalidad peruana. Con la ‘bicolor’, registra 12 apariciones y 0 goles en competiciones oficiales y amistosos, alternando entre titular y suplente en procesos eliminatorios.

Temas Relacionados

Gabriel CostaAlianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

El técnico ‘blanquiazul’ llamó la atención al defensor por querer entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero mientras dictaba indicaciones al plantel

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El ‘gallo norteño’ sacó de la galera un ‘misil’ imposible de conjurar para Guillermo Viscarra. La inesperada anotación llegó en la recta final del partido en Río Parapití

Alianza Lima recibió espectacular golazo

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores y Manchester City disputará la semifinal de la EFL Cup. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 4

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

En un resultado increíble, el equipo de Pablo Guede terminó cayendo en los minutos finales con golazo de Diego Acosta. Ahora tendrá que revertir el marcador en Matute, el próximo miércoles

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El club ‘blanquiazul’ cayó en Paraguay y buscará remontar la serie en Matute. Conoce todos los detalles de la revancha

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Bueno reaparece y emociona

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?