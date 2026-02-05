Cruces confirmados del Perú vs Alemania: Ignacio Buse no participará en singles por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026.

Cada vez falta menos para el enfrentamiento entre la selección peruana de tenis y Alemania por los qualifiers de la Copa Davis 2026. La expectativa crece y el capitán Lucho Horna ya definió la alineación para afrontar este reto.

El equipo peruano estará conformado por Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino y el recientemente recuperado Ignacio Buse. Los cuatro representantes nacionales tendrán como rivales a tenistas como Yannick Hanfmann (102° ATP) y Jan-Lennard Struff (82° ATP).

Un aspecto favorable para Perú es la ausencia de la primera raqueta alemana, Alexander Zverev (4° ATP), quien no fue incluido por el capitán Michael Kohlmann, que completó el plantel con Tim Puetz y Kevin Krawietz.

La selección peruana también enfrenta la dificultad de la reciente recuperación de Ignacio Buse, quien no llega a los qualifiers en plenitud física y deberá cumplir un papel secundario en el equipo dirigido por Horna.

“Se me hizo bastante larga la para. El proceso, al principio, fue duro mentalmente, pero las cosas se fueron dando, fui mejorando y tuve mucho progreso“, fue lo que dijo el limeño previo al debut en la Copa Davis 2026.

La raqueta número uno del Perú ya figura entre los mejores del planeta. (Video: Ignacio Buse)

Así quedaron conformados los cruces

Viernes 6 de febrero

Partido 1: Yannick Hanfmann vs Gonzalo Bueno (singles)

Partido 2: Jan-Lennard Struff vs Juan Pablo Varillas (singles)

*El primer día de competencia arrancará desde las 10:00 horas de Perú.

Sábado 7 de febrero

Partido 3: Tim Puetz y Kevin Krawietz vs Arklon H. Del Pino e Ignacio Buse (duplas)

Partido 4: Jan-Lennard Struff vs Gonzalo Bueno

Partido 5: Yannick Hanfmann vs Juan Pablo Varillas

*Este segundo día de enfrentamientos está programado para iniciar a las 7:00 horas de Perú.

Los cruces del Perú vs Alemania, con Ignacio Buse participando en la categoría de duplas.

Gonzalo Bueno, la apuesta de Lucho Horna

Gonzalo Bueno será el encargado de abrir la serie al enfrentarse conYannick Hanfmann en el primer partido, y tendrá una segunda oportunidad frente a Jan-Lennard Struff en la jornada siguiente. Tras la lesión de Ignacio Buse, el capitán peruano Lucho Horna eligió a este joven tenista para ocupar un papel central en el equipo.

En septiembre del año anterior, Bueno asumió el lugar de Varillas durante el enfrentamiento contra Portugal, donde logró imponerse a Nuno Borges, jugador ubicado entre los 50 mejores del mundo, tras remontar un primer set adverso. Esa actuación en la Copa Davis demostró su capacidad para sorprender en escenarios de alta exigencia.

El joven de 21 años aseguró sentirse cómodo de cara a su debut frente a Alemania y resaltó su adaptación a la superficie: “He jugado más tiempo en dura que en arcilla este tramo del año, este mes y medio. Me he sentido muy cómodo, pude ganar un partido en Australia que me dio mucha confianza, sobre todo por mi juego en cancha dura”.

Juan Pablo Varillas ha representado previamente a Perú en la Copa Davis, y Arklon Huertas del Pino suele figurar como una de las opciones constantes para la modalidad de dobles, lo que les otorga mayor experiencia en este tipo de competencias respecto a Bueno.

Gonzalo Bueno, #202 en el ranking ATP. Crédito: Instagram gonzaletero.

Dónde ver el Perú vs Alemania por Copa Davis 2026

La serie se podrá ver por la señal de DIRECTV, que fue confirmada por la Federación Peruana de Tenis como la emisora oficial de los partidos en el Castello Düsseldorf. Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura completa con información previa, seguimiento en directo, resultados, declaraciones y más detalles de los duelos entre Perú y Alemania.