Ignacio Buse prepara su vuelta en la Copa Davis con Perú tras superar dos meses de inactividad por lesión

Ignacio Buse regresa a la competencia en la Copa Davis con Perú. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Conteo regresivo para el regreso de Perú en los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis luego de 18 años de ausencia. Ignacio Buse es el abanderado de equipo de Luis Horna y se verá las caras en condición de visita ante Alemania. El capitán ‘Lucho’ deberá trabajar arduamente para definir a los competidores nacionales en Düsseldorf. ‘Nacho’, Top 100, viene de una dura lesión que lo marginó del Australian Open y lo mantuvo fuera de las canchas por cerca de dos meses.

El limeño de 21 años encendió todas las alarmas al anunciar que había sufrido una lesión a mediados de diciembre. El ‘Colorado’ no dio mayores detalles acerca del problema físico. Días después, se le vio caminando con muletas y con la ayuda de una bota ortopédica. Sin embargo, todo indica que Buse llegará en las mejores condiciones a la cita en territorio ‘teutón’.

Por medio de sus redes sociales, el tenista nacional compartió que viene entrenando junto a su colega español Oriol Roca. En una publicación de Instagram, el deportista ‘ibérico’ le deseó todo lo mejor en el encuentro colectivo de Perú: “Con todo en la Copa Davis”. El peruano reposteó y adjuntó dos emojis confirmando su presencia en la serie: “Próximamente Alemania”.

Ignacio Buse reconfirma su presencia en la serie de Perú vs Alemania por Copa Davis. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

De esta manera, Buse se prepara para volver al ruedo este 6 y 7 de febrero. La llave se disputará en superficie dura techada. Este tipo de canchas no representa un impedimento para que el peruano despliegue su mejor tenis, pues en el US Open, jugó a un altísimo nivel en la clasificación sobre pista dura.

La última serie de Perú en Copa Davis

El enfrentamiento entre Perú y Portugal, disputado en septiembre de 2025 en la capital peruana, concluyó con una histórica hazaña nacional tras imponerse por 3-1. Durante la jornada inaugural, los juveniles Gonzalo Bueno e Ignacio Buse dieron el primer golpe al adjudicarse sus duelos individuales, lo que otorgó al equipo local una ventaja inicial de 2-0.

En dicha etapa, sobresalió la gran remontada de Bueno frente a Nuno Borges, raqueta principal del cuadro luso y actual número 52 del ranking mundial. En el cierre de la serie, a pesar del descuento portugués en el punto de dobles, Ignacio Buse ratificó su gran momento en el segundo turno individual.

La gran celebración de Perú tras el triunfo de Ignacio Buse en la Copa Davis | TV Perú

Bajo el fervor de los aficionados en el Club Lawn Tennis, Buse superó a Borges en tres parciales para decretar la victoria definitiva. Gracias a este éxito, la escuadra liderada por Luis Horna aseguró su presencia en los Qualifiers de 2026, logrando clasificar a esta instancia después de 18 años.

La última serie de Alemania en Copa Davis

En la semifinal de la Final 8 de 2025 celebrada en Bolonia, España se impuso a Alemania por un ajustado 2-1 en una llave que mantuvo el suspenso hasta el cierre. El camino al triunfo inició con la victoria de Pablo Carreño Busta, quien doblegó a Jan-Lennard Struff en dos sets de trámite muy parejo. No obstante, el número uno germano, Alexander Zverev, niveló el marcador tras superar a Jaume Munar en un duelo de alta intensidad que se resolvió a través de dos tie-breaks.

El desenlace de la serie se trasladó al punto de dobles. Allí, la dupla conformada por Marcel Granollers y Pedro Martínez selló el pase a la final tras vencer a los especialistas Kevin Krawietz y Tim Puetz con parciales de 6-2, 3-6 y 6-3. Gracias a este éxito, el equipo español dejó en el camino a los teutones y clasificó a la instancia definitiva del torneo, donde midió fuerzas contra la selección de Italia.