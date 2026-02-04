Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La Confederación Sudamericana de Vóleibol (CSV) confirmó la agenda oficial del Sudamericano de Clubes, que se celebrará en Lima del 18 al 22 de febrero. Este torneo, que otorgará dos plazas para el Mundial de Clubes, contará con una participación peruana significativa, lo que eleva las expectativas del público local.

El certamen arrancará con el debut de Alianza Lima frente a Banco República de Uruguay, un duelo crucial para las aspiraciones internacionales del club blanquiazul. En esa misma jornada, Regatas Lima hará su estreno ante UVIV de Ecuador en la serie C, abriendo su camino en la competencia con un partido clave.

La segunda fecha estará marcada por el enfrentamiento entre Universidad San Martín y las ‘blanquiazules’. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz buscará imponerse ante las bicampeonas de Facundo Morando, en un choque que promete intensidad y gran protagonismo para el vóley nacional.

La tercera jornada tendrá como protagonista nuevamente a Regatas Lima, que enfrentará a Sesi Vôlei Bauru de Brasil bajo la dirección de Horacio Bastit. Más tarde, las ‘santas’ cerrarán la fecha midiéndose ante Banco República, completando una etapa de alta exigencia para los clubes peruanos.

Canal exclusivo que transmitirá Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Todos los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

Dónde ver los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La transmisión de los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 estará a cargo de Latina Televisión. Los encuentros podrán verse en señal abierta por el canal 2 y en alta definición por el canal 702, asegurando el acceso a todo el público peruano.

Además, las opciones digitales estarán disponibles tanto en la página web como en la aplicación oficial de la televisora, facilitando que los seguidores acompañen a sus equipos desde cualquier dispositivo.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El portal informará desde la previa, el desarrollo punto a punto, las mejores jugadas, declaraciones de protagonistas y los resultados, manteniendo a los aficionados informados durante todo el torneo.