Alianza Lima vs Banco República de Uruguay: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima inicia su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, tras ser designado cabeza de serie gracias a sus recientes logros nacionales y sudamericanos. El equipo femenino quedó encuadrado en el Grupo A, donde enfrentará a San Martín y Banco República de Uruguay. Las blanquiazules buscarán avanzar en esta exigente competencia internacional, que reúne a los mejores equipos de la región.

La presencia de dos equipos peruanos en la misma serie anticipa un enfrentamiento nacional de alto interés desde la ronda inicial. La expectativa crece entre los seguidores del vóley debido a la posibilidad de presenciar duelos directos entre representantes locales en una instancia tan temprana del torneo.

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay: día y hora del debut en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El choque entre las ‘blanquiazules’ con la escuadra ‘charrúa’ será el próximo miércoles 18 de febrero, por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El horario establecido será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Banco República de Uruguay

Los hinchas ‘blanquiazules’ podrán seguir el debut del equipo de sus amores en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 gracias a la transmisión de Latina Televisión. El choque estará disponible en señal abierta por el canal 2 y en alta definición a través del canal 702. Además, la cobertura se extenderá a la página web y la aplicación oficial de la televisora, facilitando el acceso desde diferentes dispositivos.

Por otro lado, Infobae Perú acompañará de cerca el desarrollo del torneo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La cobertura incluirá toda la previa, seguimiento punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de protagonistas y resultados, brindando a los seguidores una experiencia informativa completa durante el campeonato.

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La edición 2026 del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley reunirá a nueve equipos de seis países, configurando una de las competencias más reñidas y seguidas del continente. Durante cinco días de torneo, cada club intentará avanzar más allá de la fase de grupos y consolidar su candidatura al título.

El sorteo realizado el pasado viernes 16 de enero definió el camino de Alianza Lima, que encabezará el Grupo A gracias a su condición de bicampeón nacional y subcampeón sudamericano. El equipo dirigido por Facundo Morando compartirá grupo con San Martín y Banco República de Uruguay, lo que asegura un enfrentamiento directo entre conjuntos peruanos desde el inicio del certamen.

La posibilidad de un duelo local en la primera etapa incrementa la expectativa y la pasión de los seguidores. Los equipos peruanos, impulsados por el respaldo de la afición, buscarán dejar su sello en una de las citas más importantes del vóley sudamericano.

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

Fixture completo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)