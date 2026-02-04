Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este miércoles 4 de febrero habrá mucho fútbol en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Sudamérica, arrancará la Copa Libertadores 2026, con la participación de un club peruano. Además, en Europa, se desarrollarán partidos decisivos en los distintos torneos.

Alianza Lima hará su estreno en el máximo certamen de Conmebol. Los ‘blanquiazules’ visitarán a 2 de Mayo en Paraguay con dos sensibles bajas, Luis Advíncula y Luis Ramos, pero en un gran momento luego de vencer 2-1 a Sport Huancayo en la primera fecha del campeonato peruano.

El equipo ‘íntimo’ se perfila como favorito contando con grandes jugadores como el delantero Paolo Guerrero y el extremo Eryc Castillo. Además, el ‘gallo porteño’ llega golpeado luego de caer 5-1 ante Nacional en la última jornada de su torneo local.

El plantel 'íntimo' empieza la andadura contra Sportivo 2 de Mayo. | VIDEO: TeleDeportes

En esta misma parte del planeta, el Brasileirao sigue con su segunda fecha. Uno de los choques que genera más expectativa es el Santos vs Sao Paulo. El ‘peixe’ podría contar su máxima estrella en este encuentro luego de que Neymar Jr se reincorpore a los entrenamientos con balón.

Por otro lado, en el Viejo Continente, Manchester City sostendrá un duelo decisivo con Newcastle por el pase a la final de la EFL Cup. En la ida, los ‘citizens’ ganaron 2-0 con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, por lo que parten con ventaja para encarar este nuevo compromiso en el Etihad Stadium.

Partidos de la Copa Libertadores

- 2 de Mayo vs Alianza Lima (19:30 horas / ESPN)

Partidos de la Copa Portugal

- Fafe vs Torreense (15:15 horas)

Partidos de la EFL Cup

- Manchester City vs Newcastle United (15:00 horas / ESPN)

Partidos de la DFB Pokal

- Holstein Kiel vs Stuttgart (14:45 horas / Disney+)

Partidos de la Copa de Italia

- Bologna vs Lazio (12:00 horas / DSports y DGO)

- Inter de Milán vs Torino (15:00 horas / DSports y DGO)

Partidos de la Copa del Rey

- Valencia vs Athletic Club (15:00 horas / América Televisión y Movistar Play)

- Deportivo Alavés vs Real Sociedad (15:00 horas / América Televisión y Movistar Play)

Partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf

- Xelajú vs Monterrey (20:00 horas / Disney+)

- Vancouver FC vs Cruz Azul (22:00 horas / Disney+)

Partidos del Brasileirao

- RB Bragantino vs Atlético Mineiro (17:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)

- Flamengo vs Internacional (17:00 horas / SporTV, Premiere y Globoplay)

- Remo vs Mirassol (18:00 horas / Premiere, Globoplay y Zapping)

- Santos vs São Paulo (18:00 horas /Premiere, Globoplay y Zapping)

- Grêmio vs Botafogo (19:30 horas / Globo, Premiere y Globoplay)

- Palmeiras vs Vitória (19:30 horas / Globo, Premiere y Globoplay)

Partidos del fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs América de Cali (20:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol y Win Play)

