Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, miércoles 4 de febrero, Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores 2026 como visitante ante 2 de Mayo en Paraguay. El partido, correspondiente a la ida de la primera fase, comenzará a las 19:30 horas en el estadio Río Parapití.

El técnico Pablo Guede se verá obligado a hacer unas modificaciones en este encuentro, debido a las recientes bajas confirmadas de Luis Advíncula y Luis Ramos, quienes sufrieron problemas físicos luego de la victoria ante Sport Huacanyo en el estreno por la Liga 1.

En esta nota conocerás la posible alineación del cuadro ‘íntimo’ para enfrentar su primer cotejo ante los paraguayos, en el cual buscará un triunfo para cerrar su clasificación a la segunda etapa en el estadio Alejandro Villanueva la próxima semana.

Alianza Lima chocará con 2 de Mayo en Paraguay por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Posible alineación de Alianza Lima

Alianza Lima trató de consolidar un once en los amistosos de pretemporada y en el inicio de la Liga 1 2026. Pero, suscitaron hechos que obligaron a Pablo Guede a realizar modificaciones, comenzando por la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados de la plantilla.

Después, ocurrieron las lesiones de Luis Advíncula y Luis Ramos. El primero en mención, a diferencia del segundo, era inicialista habitual dentro del esquema del DT argentino. Su lugar podría ser tomado por D’Alessandro Montenegro, flamante fichaje de los ‘íntimos’ que llegó procedente de ADT.

De esta manera, Guede mandaría el siguiente once en Paraguay: Guillermo Viscarra en el arco; Mateo Antoni, Renzo Garcés, D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal en la defensa; Fernando Gaibor y Gianfranco Chávez en la volante; Gaspar Gentile y Eryck Castillo como extremos; Jairo Vélez como ‘10′ y Paolo Guerrero o Federico Girotti como única punta.

Luis Advíncula y Luis Ramos no viajaron con la delegación 'blanquiazul' a Paraguay. (L1 Max)

Posible alineación de 2 de Mayo

2 de Mayo, por su parte, sufrió una dura derrota el último fin de semana, al caer 5-1 ante Nacional de Paraguay durante la fecha 3 del Torneo Apertura. El entrenador Eduardo Ledesma pondrá todo en la cancha para resarcir su mala imagen venciendo a Alianza Lima en este encuentro de ida.

Esta sería la alineación del club paraguayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

2 de Mayo realizó su último entrenamiento este martes 3 de febrero previo al choque con Alianza Lima.

Horarios del Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

El encuentro comenzará a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Paraguay. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 20:30 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:30 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: canal TV del partido por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo se podrá ver en directo por ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión para la Fase 1 previa de la Copa Libertadores 2026 en Perú y Sudamérica. También estará disponible por streaming en Disney Plus, accesible desde dispositivos móviles y computadoras.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del partido, con actualización minuto a minuto, registro de goles, jugadas destacadas y toda la información sobre el debut internacional del equipo ‘blanquiazul’ en Paraguay.