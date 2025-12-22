André Carrillo tocó la gloria con Corinthians al consagrarse en la Copa de Brasil y asegurar su presencia en la Libertadores 2026

En 2019, André Carrillo se quedó a un paso de hacer historia con la selección peruana en la final de la Copa América que tuvo lugar en el Estadio Maracaná. Seis años más tarde, la ‘Culebra’ se redimió y celebró en el mismo escenario que un tiempo atrás le fue esquivo. Por la final de la Copa de Brasil, el futbolista de 35 años se coronó con Corinthians tras vencer por 2-1 a Vasco da Gama.

En Río de Janeiro, el equipo de Dorival Júnior impuso condiciones en el compromiso de vuelta. Yuri Alberto abrió la cuenta tras un notable centro de Matheuzinho. El ariete brasileño controló con su pierna derecha y definió con el botín diestro para vencer la valla de Léo Jardim. Antes del cierre del primer capítulo, Nuno Moreira emparejó la cuenta.

En el complemento, Yuri Alberto volvió a ser determinante para asistir en el gol del título a Memphis Depay. El delantero neerlandés se convirtió en el héroe de la noche carioca para que Corinthians se consagre por cuarta vez en la Copa de Brasil. Dorival Júnior le dio 27 minutos a André Carillo. El peruano recibió una cartulina amarilla a los 81 minutos.

André Carrillo yMatheus Bidu celebran con el trofeon tras ganar la Copa de Brasil. Crédito: REUTERS/Pilar Olivares

El seleccionado nacional cierra un 2025 con dos trofeos, dado que en el inicio del curso se coronó en el Campeonato Paulista. En el 2026, el ‘Timão’ rendirá en la Copa Libertadores. Inicialmente, habían logrado su clasificación a la Copa Sudamericana, pero el título en la Copa de Brasil les permite obtener una plaza directa a la fase de grupos del evento de clubes más relevante del continente.

Conviene destacar que Carrillo es el primer futbolista peruano en consagrarse campeón en la Copa de Brasil. Además, la inyección económica que recibirá el club paulista por la obtención de este trofeo será de 14 millones de dólares, cifra sustancial para reforzar el plantel en la búsqueda de pelear más alto en la clasificación del Brasileirao.

Segundo peruano más ganador

El fútbol peruano ha sido testigo de un hito este domingo 21 de diciembre de 2025. Con la consagración de André Carrillo en la Copa de Brasil vistiendo la camiseta del Corinthians, la ‘Culebra’ ha alcanzado los 18 títulos oficiales y ha superado los 17 trofeos de Jefferson Farfán para consolidarse como el segundo futbolista nacional más laureado de todos los tiempos. Este nuevo éxito en tierras sudamericanas pone al extremo a un solo paso de la cima absoluta.

André Carrillo levantó su segundo título con Corinthians. Crédito: Matheus Ramos.

En el primer lugar resiste el histórico Claudio Pizarro. El ‘Bombardero de los Andes’ ostenta 19 títulos, una cifra forjada casi en su totalidad en la élite europea con el Bayern Múnich y el Werder Bremen. Su palmarés incluye seis Bundesligas y la prestigiosa UEFA Champions League, estableciendo una vara que parecía inalcanzable hasta la irrupción de Carrillo.

André Carrillo ocupa ahora el segundo escalón con 18 vueltas olímpicas. Su carrera es un ejemplo de éxito multicultural: brilló en Portugal con el Benfica y el Sporting CP, se convirtió en leyenda en Arabia Saudita con el Al-Hilal —donde ganó múltiples ligas y Champions de Asia— y ha cerrado el 2025 con un doblete histórico en Brasil.

Finalmente, Jefferson Farfán cierra el podio de élite con 17 trofeos. La ‘Foquita’ dejó una huella imborrable en el PSV Eindhoven, donde fue tetracampeón de los Países Bajos, sumó éxitos en el Schalke 04 y el Lokomotiv de Moscú, para luego cumplir su promesa de salir campeón con su amado Alianza Lima.