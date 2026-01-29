Perú Deportes

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

El profesor Arturo Gambini compartió un emotivo mensaje en sus redes tras no lograr la permanencia en la máxima categoría, a pesar del esfuerzo y la entrega de todo su equipo

Arturo Gambini, cuerpo técnico y jugadoras de Kazoku que compitieron en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

El estratega de Kazoku No Perú, Arturo Gambini, vivió un momento lleno de emociones tras confirmarse el descenso de su equipo en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. A través de sus redes sociales, el entrenador nacional publicó un mensaje emotivo en el que agradeció a jugadoras, cuerpo técnico, amigos y simpatizantes, además de reflexionar sobre su futuro luego de una temporada cargada de retos.

En sus palabras, Gambini resaltó la entrega de sus jugadoras y el compromiso del cuerpo técnico, así como el apoyo constante de amigos y simpatizantes del club, especialmente durante su primera experiencia en la máxima categoría del vóley peruano.

Me retiro con el corazón triste pero con la frente en alto, no me importaron las críticas, mucho menos de personas que no saben todo lo que uno ha pasado para pararse ahí. Muchas gracias a las chicas por su compromiso, al cuerpo técnico por su trabajo, a los amigos por sus palabras y, a las personas que simpatizaron con nosotros, gracias de corazón”, escribió el entrenador.

El director técnico de Kazoku también reveló el enorme sacrificio personal y económico que implicó mantener al equipo en la Liga Peruana de Vóley, subrayando que cada esfuerzo, cada momento difícil y cada lágrima valieron la pena por el compromiso con sus dirigidas y con el club ‘samurái’.

Con una destacada actuación de Melissa Garciglia, elegida la mejor jugadora, Deportivo Wanka logra una victoria crucial. El video muestra la alegría del equipo ganador al salvar la categoría y la decepción del equipo rival.

He gastado todos mis ahorros y no me arrepiento, he pasado malos ratos, pero he tenido personas buenas que me alentaban a seguir y no rendirme, y así fue. Hoy agradecí y lloré en camerinos porque nadie sabe todo lo vivido”, indicó, dejando en claro la carga emocional que representó esta temporada para él.

Un futuro incierto tras el descenso

Respecto a lo que viene, el entrenador de Kazoku fue claro sobre sus planes inmediatos y su vínculo con el club. Aunque no descarta mantenerse ligado al vóley en otra faceta, Arturo Gambini indicó que no continuará de la misma manera con este equipo.

Particularmente creo no poder seguir de esa manera con el club, solo me queda respirar y continuar con mi labor de profesor. Gracias a todos. Dios los bendiga”, concluyó en su mensaje.

El mensaje del técnico refleja tanto la tristeza por el descenso como la gratitud por la experiencia y el acompañamiento recibido a lo largo de la temporada. Más allá del resultado deportivo, Gambini deja una huella de dedicación y compromiso, demostrando que el trabajo, la resiliencia y la pasión por el deporte trascienden cualquier marcador.

El profesor Arturo Gambini compartió un emotivo mensaje en sus redes tras no lograr la permanencia en la máxima categoría. Crédito: Captura

El descenso por pequeños detalles

A pesar del desenlace, Kazoku No Perú tuvo un desempeño destacado en el cuadrangular de revalidación, mostrando competitividad y un alto nivel de juego en cada encuentro. El equipo ganó varios partidos y logró imponerse con autoridad en situaciones complicadas, demostrando cohesión, carácter y resiliencia en la lucha por mantenerse en la LNSV.

Sin embargo, en el partido decisivo contra Deportivo Wanka, la suerte no estuvo de su lado. Tras un intenso duelo que se definió en cinco sets, el equipo ‘samurái’ cayó por un marcador ajustado de 2-3, resultado que determinó su descenso a la Liga Intermedia para la próxima temporada. El “tie break” final dejó un sabor amargo, pese al esfuerzo realizado, y evidenció que, en el deporte, a veces la diferencia entre permanecer y descender se reduce a detalles mínimos.

Kazoku No Perú cerró así una temporada difícil, y aunque la permanencia no se logró, el mensaje de su entrenador resalta la importancia del esfuerzo colectivo y el apoyo de la comunidad, dejando un aprendizaje para jugadoras, cuerpo técnico y aficionados.

