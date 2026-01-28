Perú Deportes

Pedro García destacó virtud de Esteban Pavez que potenciará mediocampo de Alianza Lima: “Tiene una salida distinta”

El volante chileno será nuevo refuerzo de los ‘blanquiazules’ y defenderá esa camiseta por todo el 2026. Su arribo se dará en las próximas horas para ser oficializado

Pedro García destacó virtud de Esteban Pavez como fichaje de Alianza Lima en 2026

El reciente aumento del cupo de extranjeros, aprobado por la FPF, ha permitido que Alianza Lima acelere su búsqueda de refuerzos en el mercado de transferencias. Con el objetivo de fortalecer la primera línea del mediocampo, la directiva blanquiazul decidió apostar por un futbolista de experiencia internacional.

En este contexto, la institución ha centrado sus esfuerzos en Esteban Pavez, mediocampista con trayectoria en Chile, Brasil, México y Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo con el jugador ya está encaminado y solo resta definir si la negociación entre los clubes llegará a concretarse, lo que permitiría sumar un nuevo referente al plantel de La Victoria.

La llegada del jugador de Colo Colo a Matute generó muchas reacciones y Pedro García realizó un análisis del futbolista de 35 años. El periodista deportivo destacó virtud que le servirá al equipo de Pablo Guede para potenciar el mediocampo.

“No te puedo describir qué tal juega Pavez. Tengo referido que tiene buena salida y de repente lo que le falta al técnico, según su gusto, es uno que tenga una salida distinta. Por ejemplo, Castillo tiene una característica que de repente no es tan atildado para salir. Lo mismo Chávez, lo mismo de repente; según la lectura del técnico, de repente tampoco lo encuentra eso en Aquino. La posibilidad de ser un volante de contención que sea elástico, que se pueda mover, que se pueda sumar, que pueda ser una pieza importante en la salida del equipo. De repente, Pavez tiene esa característica, esa inclusión desde el lugar en donde le aporta la salida del equipo. Tiene la confianza de Guede para que le dé una mano en todo, adentro y afuera”, apuntó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

Esteban Pavez fue dirigido por Pablo Guede. (Difusión)

La jerarquía de Esteban Pavez: el séptimo extranjero de Alianza Lima

La trayectoria de Esteban Pavez lo respalda como un futbolista de amplia experiencia internacional. El mediocampista ha competido en ligas de Emiratos Árabes Unidos, donde logró un campeonato, y suma nueve títulos con Colo Colo, repartidos entre la Supercopa de Chile y torneos locales.

Identificado fuertemente con Colo Colo, Pavez inició su carrera en ese club, pero también defendió los colores de equipos chilenos como Rangers y Unión Temuco. En 2017, firmó contrato con Athletico Paranaense en Brasil antes de regresar a Colo Colo, mientras que su paso por Emiratos Árabes fue con Al Nasr.

En el campo, Pavez se ha desempeñado mayoritariamente como pivote, acumulando 377 partidos oficiales en esa función. Además, ha jugado 26 encuentros como mediocentro y 11 como defensa central, lo que resalta su polifuncionalidad y podría acelerar su llegada a Alianza Lima.

De concretarse su fichaje, Pavez sería el séptimo extranjero de la plantilla y el club cerraría el cupo internacional con su incorporación. Actualmente, el plantel cuenta con Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Federico Girotti, Mateo Antoni y Eryc Castillo como jugadores foráneos para la temporada 2026.

Arturo Vidal y Esteban Pavez celebran la victoria de Colo Colo sobre Olimpia este jueves en un partido amistoso de pretemporada jugado en el Estadio Luis Franzini, de Montevideo. EFE/ Gastón Britos

El debut de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Tras imponerse con un 3-0 ante Inter Miami, Alianza Lima se prepara para su siguiente desafío en la Liga 1 2026. El equipo blanquiazul visitará a Sport Huancayo en la primera jornada del Torneo Apertura.

El enfrentamiento está previsto para este viernes 30 de enero a las 12:00 horas y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo. Con este compromiso, los dirigidos por Pablo Guede buscarán iniciar el campeonato doméstico con un resultado positivo en condición de visitante.

