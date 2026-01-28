Perú Deportes

Ignacio Buse retorna al ATP 250 de Chile, el certamen que marcó su primer paso en el circuito máximo profesional

La primera raqueta nacional, Top 100 del mundo, rendirá en dos de los tres torneos ATP en Sudamérica. Aún está a la espera de bajas para ingresar al cuadro principal de Buenos Aires

Guardar
Ignacio Buse fue anunciado en
Ignacio Buse fue anunciado en el ’entry list’ del ATP 250 de Chile. Crédito: Tennis TV.

En febrero del 2025, Ignacio Buse marcó su estreno en un torneo ATP luego de recibir la invitación del Chile Open para participar. En su debut, el curtido serbio Laslo Djere —a la postre campeón— lo despachó en primera ronda; meses después el peruano se cobró revancha en Gstaad. El certamen sobre polvo de ladrillo en Santiago volverá a contar con la presencia del ’Colorado’ este 2026.

Así lo ha confirmado la página oficial del Bci Seguros Chile Open 2026. Por medio de sus redes sociales, el torneo compartió el ’entry list’. Buse, número 100 del mundo, competirá junto a tenistas de talla mundial por segunda semana consecutiva, pues la previa rendirá en el Top 500 de Río en su primera experiencia en un torneo de esta categoría.

En San Carlos de Apoquindo, el ATP 250 de Chile contará con la presencia de tenistas de la élite mundial como Francisco Cerúndolo (#21) y Luciano Darderi (#25), quienes vienen de alcanzar la tercera ronda en el Australian Open 2026. Además, Alejandro Tabico, Lorenzo Sanego, Sebastián Báez y el citado Laslo Djere también se darán cita en el Complejo Mario Caracci Onetto.

Ignacio Buse, junto a estrella
Ignacio Buse, junto a estrella mundiales en el ATP 250 de Chile.

Buse ha entrado en una etapa en su carrera donde ya empieza a asistir de manera más frecuente a los torneos ATP y accede de forma directa al cuadro principal. Esa es la ventaja principal de acceder al Top 100. De momento, deberá aguardar a recuperar su mejor estado de forma para superar una lesión que lo alejó de la clasificación en Melbourne Park.

Pese a la dolencia física —de la que no ha dado mayores detalles, pero se le vio con una bota ortopédica en las calles de Barcelona—, ’Nachoencabeza la lista de Perú de cara al duelo por Copa Davis en Alemania pactado para el 6 y 7 de febrero. Los ’teutones’ fungirán como locales en Düsseldorf.

Ignacio Buse en torneos ATP

Ignacio Buse ha consolidado un crecimiento notable en el circuito profesional durante la última temporada. Su estreno en torneos de esta categoría ocurrió en el ATP 250 de Santiago 2025. En aquella oportunidad, el tenista peruano recibió una invitación y enfrentó al serbio Laslo Djere, ante quien cayó en la primera ronda del cuadro principal.

Meses después, su revancha llegó en el ATP 250 de Gstaad tras superar con éxito la etapa de clasificación. En el cuadro principal, Buse sorprendió al vencer nuevamente a Djere y luego al argentino Román Burruchaga. Estos triunfos lo llevaron hasta las semifinales, instancia donde terminó su participación tras perder frente a Juan Manuel Cerúndolo.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

El punto más alto de su incipiente trayectoria ocurrió en el US Open 2025. Tras ganar sus tres partidos de la fase previa, el ’Colorado’ clasificó por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Su debut absoluto fue en el mítico Arthur Ashe Stadium contra el estadounidense Ben Shelton. A pesar de la derrota, Buse mostró un gran nivel ante el número seis del mundo y recibió el aplauso del público neoyorquino

Listado oficial del ATP 250 de Chile

  • Francisco Cerúndolo (Argentina) #21
  • Luciano Darderi (Italia) #25
  • Sebastián Báez (Argentina) #36
  • Lorenzo Sonego (Italia) #40
  • Camilo Ugo Carabelli (Argentina) #49
  • Alexandre Müller (Francia) #52
  • Matteo Berrettini (Italia) #57
  • Tomás Etcheverry (Argentina) #62
  • Francisco Comesaña (Argentina) #68
  • Pedro Martínez (España) #71
  • Mariano Navone (Argentina) #74
  • Alejandro Tabilo (Chile) #79
  • Cristian Garin (Chile) #82
  • Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) #87
  • Emilio Nava (Estados Unidos) #89
  • Laslo Djere (Serbia) #92
  • Carlos Taberner (España) #99
  • Ignacio Buse (Perú) #100
  • Nicolás Jarry (Chile) #133

Temas Relacionados

Ignacio BuseTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez de Colo Colo con sentido mensaje por su traspaso a Alianza Lima: “Sé que estarás feliz donde vas”

El ‘King’ ha quedado profundamente dolido y consternado por la salida del último capitán en Macul. El directorio ByN aceptará la propuesta del club de La Victoria

Arturo Vidal se despide de

Jugador del Inter Miami lamenta no haber marcado mejor a Paolo Guerrero en la Noche Blanquiazul: “Es asombroso”

Noah Allen, defensor del cuadro estadounidense, reconoció que no lograron neutralizar al delantero de Alianza Lima y destacó la jerarquía del ‘Depredador’, autor de un doblete en Matute

Jugador del Inter Miami lamenta

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

El ‘Pirata’ aprovechó para mandarle un mensaje a los hinchas ‘blanquiazules’ luego que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sean acusados por abuso sexual

Hernán Barcos habló del presente

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados: “Enfoque profesional que evita errores”

El ‘Pirata’ cumple un doble rol, tanto como futbolista y gerente deportivo. El delantero dio a conocer los futbolistas que convenció para armar el equipo de cara a la Liga 1 2026

Hernán Barcos reveló que armó

Hernán Barcos reveló a los dos jugadores que le gustaría fichar en FC Cajamarca: referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal

El ‘Pirata’ confesó que armó el plantel del recién ascendido junto a Carlos Silvestri. Tuvo un papel importante en la incorporación de los refuerzos para sorprender en la temporada 2026

Hernán Barcos reveló a los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez no descarta citar

Tomás Gálvez no descarta citar al ministro Vicente Tiburcio en investigación a José Jerí por reuniones con empresarios chinos

José Jerí descarta que sus intervenciones sean ‘show’ mediático: “No importa exponerse”

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

‘El Monstruo’ llegó al país: Ejecutivo alista conferencia por extradición de cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

ENTRETENIMIENTO

Pamela López responde a Christian

Pamela López responde a Christian Cueva y defiende su imagen: “No he destruido ningún hogar”

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

Yaco Eskenazi relató todo lo que pasó para ingresar a ‘la casita’ de Bad Bunny con Natalie Vértiz: “A mí no me invitaron”

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

DEPORTES

Arturo Vidal se despide de

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez de Colo Colo con sentido mensaje por su traspaso a Alianza Lima: “Sé que estarás feliz donde vas”

Jugador del Inter Miami lamenta no haber marcado mejor a Paolo Guerrero en la Noche Blanquiazul: “Es asombroso”

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados: “Enfoque profesional que evita errores”

Hernán Barcos reveló a los dos jugadores que le gustaría fichar en FC Cajamarca: referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal