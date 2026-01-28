Ignacio Buse retorna al ATP 250 de Chile, el certamen que marcó su primer paso en el circuito máximo profesional

Ignacio Buse fue anunciado en el ’entry list’ del ATP 250 de Chile. Crédito: Tennis TV.

En febrero del 2025, Ignacio Buse marcó su estreno en un torneo ATP luego de recibir la invitación del Chile Open para participar. En su debut, el curtido serbio Laslo Djere —a la postre campeón— lo despachó en primera ronda; meses después el peruano se cobró revancha en Gstaad. El certamen sobre polvo de ladrillo en Santiago volverá a contar con la presencia del ’Colorado’ este 2026.

Así lo ha confirmado la página oficial del Bci Seguros Chile Open 2026. Por medio de sus redes sociales, el torneo compartió el ’entry list’. Buse, número 100 del mundo, competirá junto a tenistas de talla mundial por segunda semana consecutiva, pues la previa rendirá en el Top 500 de Río en su primera experiencia en un torneo de esta categoría.

En San Carlos de Apoquindo, el ATP 250 de Chile contará con la presencia de tenistas de la élite mundial como Francisco Cerúndolo (#21) y Luciano Darderi (#25), quienes vienen de alcanzar la tercera ronda en el Australian Open 2026. Además, Alejandro Tabico, Lorenzo Sanego, Sebastián Báez y el citado Laslo Djere también se darán cita en el Complejo Mario Caracci Onetto.

Ignacio Buse, junto a estrella mundiales en el ATP 250 de Chile.

Buse ha entrado en una etapa en su carrera donde ya empieza a asistir de manera más frecuente a los torneos ATP y accede de forma directa al cuadro principal. Esa es la ventaja principal de acceder al Top 100. De momento, deberá aguardar a recuperar su mejor estado de forma para superar una lesión que lo alejó de la clasificación en Melbourne Park.

Pese a la dolencia física —de la que no ha dado mayores detalles, pero se le vio con una bota ortopédica en las calles de Barcelona—, ’Nacho’ encabeza la lista de Perú de cara al duelo por Copa Davis en Alemania pactado para el 6 y 7 de febrero. Los ’teutones’ fungirán como locales en Düsseldorf.

Ignacio Buse en torneos ATP

Ignacio Buse ha consolidado un crecimiento notable en el circuito profesional durante la última temporada. Su estreno en torneos de esta categoría ocurrió en el ATP 250 de Santiago 2025. En aquella oportunidad, el tenista peruano recibió una invitación y enfrentó al serbio Laslo Djere, ante quien cayó en la primera ronda del cuadro principal.

Meses después, su revancha llegó en el ATP 250 de Gstaad tras superar con éxito la etapa de clasificación. En el cuadro principal, Buse sorprendió al vencer nuevamente a Djere y luego al argentino Román Burruchaga. Estos triunfos lo llevaron hasta las semifinales, instancia donde terminó su participación tras perder frente a Juan Manuel Cerúndolo.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

El punto más alto de su incipiente trayectoria ocurrió en el US Open 2025. Tras ganar sus tres partidos de la fase previa, el ’Colorado’ clasificó por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Su debut absoluto fue en el mítico Arthur Ashe Stadium contra el estadounidense Ben Shelton. A pesar de la derrota, Buse mostró un gran nivel ante el número seis del mundo y recibió el aplauso del público neoyorquino

Listado oficial del ATP 250 de Chile

Francisco Cerúndolo (Argentina) #21

Luciano Darderi (Italia) #25

Sebastián Báez (Argentina) #36

Lorenzo Sonego (Italia) #40

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) #49

Alexandre Müller (Francia) #52

Matteo Berrettini (Italia) #57

Tomás Etcheverry (Argentina) #62

Francisco Comesaña (Argentina) #68

Pedro Martínez (España) #71

Mariano Navone (Argentina) #74

Alejandro Tabilo (Chile) #79

Cristian Garin (Chile) #82

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) #87

Emilio Nava (Estados Unidos) #89

Laslo Djere (Serbia) #92

Carlos Taberner (España) #99

Ignacio Buse (Perú) #100

Nicolás Jarry (Chile) #133