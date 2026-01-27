Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario se medirá con Regatas Lima por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Infobae Perú)

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 llega a un punto clave: diez equiposbuscan avanzar, pero solo ocho continuarán en la lucha por el título. Los encuentros de la cuarta jornada, que se juegan este fin de semana, serán determinantes y cualquier punto puede decidir quién sigue aspirando al campeonato.

Universitario vs Regatas Lima: día y hora del partidazo por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El choque entre las ‘pumas’ con las chorrillanas se jugará este sábado 31 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 4 de la segunda fase de Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido será a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:00 horas.

Universitario y Regatas protagonizarán un partidazo en la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La cobertura del esperado encuentro será posible a través de Latina Televisión, que ofrecerá la transmisión en señal abierta, además de su sitio web y aplicación oficial. Esto permitirá que los seguidores disfruten de los partidos sin costo y desde cualquier dispositivo.

Al mismo tiempo, Infobae Perú informará minuto a minuto sobre los duelos más relevantes y actualizará la tabla de posiciones en tiempo real. De esta manera, los aficionados podrán seguir de cerca el desarrollo del torneo y el desempeño de sus equipos preferidos.

¿Cómo llega Universitario al partido?

El liderazgo de Universitario de Deportes se afianza tras su reciente victoria en la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo se impuso con un marcador global de 3-1 ante Rebaza Acosta, con parciales de 25-15, 25-18, 14-25 y 25-13.

La formación dirigida por Francisco Hervás demostró solidez y control desde el inicio del partido, dominando los dos primeros sets y resolviendo los momentos clave gracias a su juego colectivo. Rebaza Acosta descontó en el tercer parcial, pero Universitario recuperó rápidamente el ritmo y cerró el duelo en el cuarto set.

Con este triunfo, las ‘pumas’ se consolidan en la cima de la tabla y refuerzan su papel como uno de los principales candidatos al título. La regularidad y efectividad mostradas les permiten permanecer entre los protagonistas de la presente temporada.

El equipo crema se impuso 3-1, consolidando su posición en la cima de la Liga Peruana de Vóley Femenino. | Latina TV

¿Cómo llega Regatas Lima al partido?

El cierre de la jornada pasada dejó a Regatas Lima como protagonista tras lograr una victoria contundente por 3-0 frente a Olva Latino. Los parciales de 25-15, 25-19 y 26-24 reflejaron el dominio de las chorrillanas, quienes despejaron la igualdad en el primer set a partir del décimo punto.

Durante el segundo parcial, Olva Latino intentó remontar y acortó distancias, aunque Regatas Lima sostuvo el control y aseguró el set con autoridad. El tercer set resultó el más parejo, con alternancias en el liderazgo y el marcador llegando al límite.

La experiencia del equipo fue clave en los momentos decisivos, permitiéndole cerrar el triunfo en los últimos puntos. Con este resultado, Regatas Lima se mantiene en la cuarta posición, suma nueve victorias y alcanza las 23 unidades, consolidándose como uno de los equipos destacados de la temporada.

Regatas Lima se llevó el triunfo ante la Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Así se jugará la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 31 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Géminis vs Olva Latino (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

La programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Dosis de Voleibol)