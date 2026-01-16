Perú Deportes

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

La ‘U’ hizo oficial la llegada del atacante argentino y se pondrá la camiseta del tricampeón por dos temporadas. Conoce los detalles de su arribo a Ate

Guardar

Las gestiones de Universitario de Deportes en el mercado de fichajes continúan, el club acaba de sumar a su último refuerzo extranjero. La salida de Rodrigo Ureña dejó un espacio en el plantel y, en ese contexto, el nombre de Lisandro Alzugaray es la novedad en Ate.

Alzugaray, quien actualmente milita en LDU Quito y es considerado una de las figuras más destacadas del fútbol ecuatoriano, es una apuesta a futuro. La dirigencia de la ‘U’ llegó a un acuerdo con el argentino y tendrá contrato por dos temporadas con la opción a un año más si se cumplen objetivos.

Con la llegada de Lisandro, la ofensiva de estará conformada por Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Sekou Gassama. Este último tiene previsto integrarse a los trabajos de pretemporada en Campo Mar U este martes 20 de enero.

“Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra esta sagrada camiseta!“, así hizo oficializó la ‘U’ al jugador de 35 años en sus redes sociales.

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero
Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026

Lisandro Alzugaray: trayectoria, promedio de gol, y estilo de juego

Universitario de Deportes busca fortalecer la zona ofensiva y sumar experiencia en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. La trayectoria de Lisandro Alzugaray en torneos internacionales y su versatilidad para desempeñarse tanto en las bandas como en el centro del ataque resultaron factores clave para que el cuerpo técnico de Javier Rabanal le dé el ‘ok’.

El delantero ha dejado huella en el fútbol sudamericano. En 2023, fue pieza clave en la consagración de LDU Quito como campeón de la Copa Sudamericana, aportando goles determinantes y mostrando liderazgo en los encuentros más relevantes, incluida la final del torneo.

En la campaña de 2025, sumó un total de 51 apariciones oficiales. ConTiago Nunesal mando, el argentino marcó nueve goles y entregó cuatro asistencias en torneos locales. Además, en la Libertadores sobresalió como máximo goleador de su equipo, con cinco tantos y una asistencia.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - LDU Quito v Botafogo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - August 21, 2025 LDU Quito's Lisandro Alzugaray celebrates scoring their second goal REUTERS/Cristina Vega

Su perfil destaca por la capacidad de ocupar múltiples posiciones en el frente de ataque. Puede actuar como extremo, mediocampista ofensivo o asumir un rol más central cuando la situación lo exige. Además, su paso por diferentes ligas le ha brindado recursos para adaptarse a diversos esquemas tácticos.

En Universitario de Deportes, esta adaptabilidad y experiencia internacional son vistas como cualidades esenciales para afrontar una temporada con altos niveles de exigencia y múltiples competencias.

El recorrido profesional de Alzugaray abarca experiencias en el fútbol argentino, boliviano, ecuatoriano y una etapa en Arabia Saudita. Esta diversidad de ligas le ha otorgado rodaje internacional y la capacidad de desenvolverse en contextos de alta exigencia.

¿Se cerró el cupo de extranjeros en Universitario para el 2026?

Las bases de la Liga 1 2026 cambió respecto al cupo de extranjeros: los clubes podrán tener siete foráneos en el torneo nacional. Universitario de Deportes tiene que definir ese tema debido a que está esperando resolver la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para no ocupar plaza.

Ambos jugadores desaprobaron el exámen de nacionalización y volverán a rendir la evaluación el próximo viernes 30 de enero. La dirigencia de la ‘U’ está esperando esos resultados, los cuales podría provocar que se pierdan los primeros partidos del Torneo Apertura.

Mientras tanto, con la llegada de Lisandro Alzugaray, los ‘cremas’ completaron su nómina de extranjeros: Caín Fara, José Carabalí, Héctor Fértoli, Sekou Gassama, ‘Jerarquía’ y Di Benedetto.

Temas Relacionados

Lisandro AlzugarayUniversitario de DeportesLDU de QuitoLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

El equipo de Facundo Morando conoció a sus contrincantes y habrá duelo peruano en la etapa de grupos del campeonato continental tras el sorteo que se realizó en Lima

Grupo de Alianza Lima en

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Tras el sorteo del campeonato continental, la escuadra de Horacio Bastit conoció a quiénes enfrentarán en la fase de grupos. Entérate los detalles del camino del subcampeón nacional

Grupo de Regatas Lima en

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en el certamen continental. Conoce cómo seguir la transmisión de la ceremonia

Dónde ver el sorteo del

Juan Pablo Varillas cayó en semifinales ante Andrea Collarini y le dice adiós al Challenger de Buenos Aires

El peruano disputó un nuevo encuentro en la arcilla del Racket Club de Palermo y perdió por 1-6, 6-2, 6-4

Juan Pablo Varillas cayó en

Pablo Guede puso paños fríos a tenso cruce con Sergio Peña tras ‘blooper’ en Serie de Río de la Plata: “He dicho cosas peores”

El técnico de Alianza Lima aseguró que no existe ningún conflicto con el ‘10′ y fue enfático en precisar que es exigente dentro y fuera de la cancha: “Cero problemas”

Pablo Guede puso paños fríos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: ¿Cómo participar

BTS en Perú: ¿Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra?

Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

Melissa Klug revela que Bryan Torres se encuentra desaparecido tras difundirse agresión: “Esa rata está escondida”

DEPORTES

Grupo de Alianza Lima en

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Juan Pablo Varillas cayó en semifinales ante Andrea Collarini y le dice adiós al Challenger de Buenos Aires

Pablo Guede puso paños fríos a tenso cruce con Sergio Peña tras ‘blooper’ en Serie de Río de la Plata: “He dicho cosas peores”