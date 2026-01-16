Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

Las gestiones de Universitario de Deportes en el mercado de fichajes continúan, el club acaba de sumar a su último refuerzo extranjero. La salida de Rodrigo Ureña dejó un espacio en el plantel y, en ese contexto, el nombre de Lisandro Alzugaray es la novedad en Ate.

Alzugaray, quien actualmente milita en LDU Quito y es considerado una de las figuras más destacadas del fútbol ecuatoriano, es una apuesta a futuro. La dirigencia de la ‘U’ llegó a un acuerdo con el argentino y tendrá contrato por dos temporadas con la opción a un año más si se cumplen objetivos.

Con la llegada de Lisandro, la ofensiva de estará conformada por Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Sekou Gassama. Este último tiene previsto integrarse a los trabajos de pretemporada en Campo Mar U este martes 20 de enero.

“Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra esta sagrada camiseta!“, así hizo oficializó la ‘U’ al jugador de 35 años en sus redes sociales.

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026

Lisandro Alzugaray: trayectoria, promedio de gol, y estilo de juego

Universitario de Deportes busca fortalecer la zona ofensiva y sumar experiencia en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. La trayectoria de Lisandro Alzugaray en torneos internacionales y su versatilidad para desempeñarse tanto en las bandas como en el centro del ataque resultaron factores clave para que el cuerpo técnico de Javier Rabanal le dé el ‘ok’.

El delantero ha dejado huella en el fútbol sudamericano. En 2023, fue pieza clave en la consagración de LDU Quito como campeón de la Copa Sudamericana, aportando goles determinantes y mostrando liderazgo en los encuentros más relevantes, incluida la final del torneo.

En la campaña de 2025, sumó un total de 51 apariciones oficiales. ConTiago Nunesal mando, el argentino marcó nueve goles y entregó cuatro asistencias en torneos locales. Además, en la Libertadores sobresalió como máximo goleador de su equipo, con cinco tantos y una asistencia.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - LDU Quito v Botafogo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - August 21, 2025 LDU Quito's Lisandro Alzugaray celebrates scoring their second goal REUTERS/Cristina Vega

Su perfil destaca por la capacidad de ocupar múltiples posiciones en el frente de ataque. Puede actuar como extremo, mediocampista ofensivo o asumir un rol más central cuando la situación lo exige. Además, su paso por diferentes ligas le ha brindado recursos para adaptarse a diversos esquemas tácticos.

En Universitario de Deportes, esta adaptabilidad y experiencia internacional son vistas como cualidades esenciales para afrontar una temporada con altos niveles de exigencia y múltiples competencias.

El recorrido profesional de Alzugaray abarca experiencias en el fútbol argentino, boliviano, ecuatoriano y una etapa en Arabia Saudita. Esta diversidad de ligas le ha otorgado rodaje internacional y la capacidad de desenvolverse en contextos de alta exigencia.

¿Se cerró el cupo de extranjeros en Universitario para el 2026?

Las bases de la Liga 1 2026 cambió respecto al cupo de extranjeros: los clubes podrán tener siete foráneos en el torneo nacional. Universitario de Deportes tiene que definir ese tema debido a que está esperando resolver la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para no ocupar plaza.

Ambos jugadores desaprobaron el exámen de nacionalización y volverán a rendir la evaluación el próximo viernes 30 de enero. La dirigencia de la ‘U’ está esperando esos resultados, los cuales podría provocar que se pierdan los primeros partidos del Torneo Apertura.

Mientras tanto, con la llegada de Lisandro Alzugaray, los ‘cremas’ completaron su nómina de extranjeros: Caín Fara, José Carabalí, Héctor Fértoli, Sekou Gassama, ‘Jerarquía’ y Di Benedetto.