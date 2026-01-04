Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

Caín Fara, nuevo defensor de Universitario, llegó a Lima para unirse a la pretemporada. Crédito: Jax Latin Media.

Universitario de Deportes ha potenciado su zaga defensiva con Caín Fara. El central argentino de 31 años se suma a las filas del club tricampeón del fútbol peruano que no escatima en aspiraciones y apunta a hacer historia en el próximo curso. El nacido en Rosario ya está presto a unirse a los entrenamientos en Campo Mar para iniciar una etapa que ha definido como el “desafío más importante” de su carrera.

“Contento por llegar a un club tan grande y tan inmenso en América y en el mundo y preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza al club y a toda la gente”, concedió el exfutbolista de Atlanta, club de la segunda división del fútbol argentino.

El nuevo defensor central de la ‘U’ conversó con los medios de comunicación a su llegada al terminal aéreo limeño. Según recogió ‘Jax Latin Media’, el ‘Faraón’ asume incorporarse al conjunto ‘crema’ como el “desafío más importante” en su carrera deportiva.

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026.

“También estuve en un club grande como Emelec, sufrí la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme en Argentina y este, para mí, es el desafío más grande de mi carrera”, reveló.

Luego, Fara sostuvo que aún no ha conversado por primera vez con el entrenador Javier Rabanal. “Pero en estos días, cuando me ponga en los primeros días de pretemporada y con el grupo, voy a poder tener la posibilidad de hablar con él”, añadió.

“Yo soy marcador central, pero en mi carrera soy polifuncional. Jugué de lateral, de stopper por derecha, todo lo que es el frente defensivo, tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien”, concluyó.

Se reveló el primer fichaje de Universitario para el 2026: viene de la Segunda de Argentina y fue dirigido por DT de Liga 1.

Los defensores de Universitario

Universitario de Deportes optó por potenciar su defensa para robustecer el buen rendimiento que han exhibido en los últimos tres años, donde se han destacado por ser el equipo con menos goles concedidos. Caín Fara deberá competir por un lugar en una zaga consolidada, pero que no está exenta de cuestionamientos y jornadas oscuras.

En el inicio del 2025, Fabián Bustos mantuvo a la línea de tres que se consagró bicampeón en el centenario. Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto eran inamovibles. Pero emergieron las figuras de César Inga y Anderson Santamaría, futbolistas que mostraron un nivel altísimo y se hicieron con un lugar en el equipo.

De momento, los cinco defensores citados continúan en el club. El único, por ahora, con opción de salir es César Inga, pretendido por Kansas City de Estados Unidos. Sin embargo, el interés aún no se habría materializado en una oferta. Por consiguiente, Fara enfrenta un reto complejo en su ciclo inicial con Universitario de Deportes.

Goles de Di Benedetto y Riveros con sello de Jorge Fossati: defensas anotaron en pelota parada ante UTC por Liga 1 2025. - captura: GOLPERU

El mercado de pases 2026 de Universitario

Universitario de Deportes renueva su plantel para la temporada 2026 bajo la dirección técnica del español Javier Rabanal. A la ya citada incorporación de Caín Fara, el mercado de pases ‘crema’ destaca por la llegada de Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés con amplia experiencia en el fútbol español. El club apuesta por su potencia física y buen juego aéreo para fortalecer el ataque en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En el arco, Diego Romero regresa a la institución tras su paso por el club Banfield de Argentina. El portero nacional asume el reto de ser el titular en esta nueva etapa del equipo. Por otro lado, la directiva suma al volante argentino Héctor Fértoli, quien llega procedente de Tigre para aportar desequilibrio por las bandas y capacidad creativa.