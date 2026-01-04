Perú Deportes

Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

El rosarino de 31 años se unirá a las filas de Javier Rabanal para iniciar la pretemporada al mando del español Javier Rabanal. “Tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien”, concedió

Guardar
Caín Fara, nuevo defensor de
Caín Fara, nuevo defensor de Universitario, llegó a Lima para unirse a la pretemporada. Crédito: Jax Latin Media.

Universitario de Deportes ha potenciado su zaga defensiva con Caín Fara. El central argentino de 31 años se suma a las filas del club tricampeón del fútbol peruano que no escatima en aspiraciones y apunta a hacer historia en el próximo curso. El nacido en Rosario ya está presto a unirse a los entrenamientos en Campo Mar para iniciar una etapa que ha definido como el “desafío más importante” de su carrera.

“Contento por llegar a un club tan grande y tan inmenso en América y en el mundo y preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza al club y a toda la gente”, concedió el exfutbolista de Atlanta, club de la segunda división del fútbol argentino.

El nuevo defensor central de la ‘U’ conversó con los medios de comunicación a su llegada al terminal aéreo limeño. Según recogió ‘Jax Latin Media’, el ‘Faraón’ asume incorporarse al conjunto ‘crema’ como el “desafío más importante” en su carrera deportiva.

Caín Fara se convirtió en
Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026.

“También estuve en un club grande como Emelec, sufrí la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme en Argentina y este, para mí, es el desafío más grande de mi carrera”, reveló.

Luego, Fara sostuvo que aún no ha conversado por primera vez con el entrenador Javier Rabanal. “Pero en estos días, cuando me ponga en los primeros días de pretemporada y con el grupo, voy a poder tener la posibilidad de hablar con él”, añadió.

“Yo soy marcador central, pero en mi carrera soy polifuncional. Jugué de lateral, de stopper por derecha, todo lo que es el frente defensivo, tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien”, concluyó.

Se reveló el primer fichaje
Se reveló el primer fichaje de Universitario para el 2026: viene de la Segunda de Argentina y fue dirigido por DT de Liga 1.

Los defensores de Universitario

Universitario de Deportes optó por potenciar su defensa para robustecer el buen rendimiento que han exhibido en los últimos tres años, donde se han destacado por ser el equipo con menos goles concedidos. Caín Fara deberá competir por un lugar en una zaga consolidada, pero que no está exenta de cuestionamientos y jornadas oscuras.

En el inicio del 2025, Fabián Bustos mantuvo a la línea de tres que se consagró bicampeón en el centenario. Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto eran inamovibles. Pero emergieron las figuras de César Inga y Anderson Santamaría, futbolistas que mostraron un nivel altísimo y se hicieron con un lugar en el equipo.

De momento, los cinco defensores citados continúan en el club. El único, por ahora, con opción de salir es César Inga, pretendido por Kansas City de Estados Unidos. Sin embargo, el interés aún no se habría materializado en una oferta. Por consiguiente, Fara enfrenta un reto complejo en su ciclo inicial con Universitario de Deportes.

Goles de Di Benedetto y
Goles de Di Benedetto y Riveros con sello de Jorge Fossati: defensas anotaron en pelota parada ante UTC por Liga 1 2025. - captura: GOLPERU

El mercado de pases 2026 de Universitario

Universitario de Deportes renueva su plantel para la temporada 2026 bajo la dirección técnica del español Javier Rabanal. A la ya citada incorporación de Caín Fara, el mercado de pases ‘crema’ destaca por la llegada de Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés con amplia experiencia en el fútbol español. El club apuesta por su potencia física y buen juego aéreo para fortalecer el ataque en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En el arco, Diego Romero regresa a la institución tras su paso por el club Banfield de Argentina. El portero nacional asume el reto de ser el titular en esta nueva etapa del equipo. Por otro lado, la directiva suma al volante argentino Héctor Fértoli, quien llega procedente de Tigre para aportar desequilibrio por las bandas y capacidad creativa.

Temas Relacionados

Caín FaraUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Adrián Ugarriza ratifica su buen momento en Israel con aporte goleador en medio de la crisis del Ironi Kiryat Shmona

El seleccionado peruano es el jugador más destacado entre las filas del entrenador Shai Barda. Sin embargo, el cuadro del norte del país hebreo no conoce de victorias desde hace siete jornadas

Adrián Ugarriza ratifica su buen

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

La etapa inicial del torneo peruano está por concluir. Universitario de Deportes tiene asegurado el primer lugar de la tabla, pues ningún marcador de la jornada final puede quitarle su condición de líder absoluto

Calendario de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Universitario ha cerrado la fase 1 en lo más alto, seguido de la San Martín. Alianza Lima y Regatas Lima se darán cita en el último turno de la jornada

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Hoy, domingo 4 de enero, se definieron los cuatros equipos que disputarán la revalidación por la permanencia y las 10 escuadras que sacaron boleto a la fase 2

Resultados de la fecha 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Perú: “El

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Adrián Ugarriza ratifica su buen momento en Israel con aporte goleador en medio de la crisis del Ironi Kiryat Shmona

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular