Perú Deportes

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

El exfutbolista nacional permaneció una temporada y media en el ‘sabalero’ antes de firmar por el Catania de Italia. “¡Que zurda, peruano!”, saludó el club santafesino la grata visita

Guardar
Juan Manuel Vargas visitó el
Juan Manuel Vargas visitó el 'Cementerio de los Elefantes'. Crédito: X Colón.

Juan Manuel Vargas emprendió un viaje a Santa Fe lleno de recuerdos de una etapa sobresaliente de su entonces corta carrera deportiva. El ‘Loco’ llegó a Colón luego de destacar con Universitario. En el cuadro argentino, el de Magdalena del Mar deslumbró por su potencia y capacidad para conducir y mover redes rivales gracias a su formidable disparo desde su botín izquierdo.

20 años más tarde y luego de concluir una carrera de vicisitudes en el ‘Viejo Continentey la selección peruana, Vargas visitó el Estadio Brigadier López, conocido popularmente como ‘El Cementerio de los Elefantes’. “¡Que zurda, peruano!”, compartió el club ‘sabalero’ en sus redes sociales y adjuntó una imagen del peruano posando con la camiseta ‘sangre y luto’.

“Juan Manuel Vargas visitó el Cementerio de los Elefantes en la jornada de hoy. Dueño de una inmemorable pegada, disputó 54 partidos en el sabalero y marcó cuatro goles”, celebró el club santafesino que actualmente milita en la segunda división de la liga argentina.

Juan Manuel Vargas recibió una
Juan Manuel Vargas recibió una camiseta de Colón de Santa Fe a manos de un dirigente del club. Crédito: Historias Instagram juanmavarri.

Durante la temporada 2005, Vargas firmó un Clausura en la Liga de Fútbol Profesional de antología. Fuera de Santa Fe, el formado en Campo Mar destelló con notables anotaciones. El propio Boca Juniors padeció al ‘Loco’ en La Bombonera.

A los 30 minutos de la segunda mitad, el ex seleccionado nacional ejecutó un tiro libre a metros del balcón del área ‘xeneize’. Su disparo pasó por un costado de la barrera —integrada por Martín Palermo y el ‘Flaco’ Schiavi, por ejemplo— que formó el ‘Pato’ Abondanzieri y el cuero se coló en un lugar imposible para el meta argentino.

Otro de sus tantos más memorables en ese inolvidable Clausura tuvo lugar en el Estadio Tres de Febrero de Almagro. Vargas dominó el balón con naturalidad y se sacó a rivales de encima con lujos y una habilidad sin igual sobre el verde. Al llegar al área, amagó a un defensor y al guardameta para firmar un auténtico golazo.

Juan Manuel Vargas, marcado por
Juan Manuel Vargas, marcado por Rodriogo Palacio en La Bombonera. Crédito: GEC.

“Después de 20 años vuelvo a Santa Fe y a pisar el Cementerio de los Elefantes. Mucha emoción por tantos recuerdos, gracias al Club Atlético Colón por el recibimiento”, publicó el ex Fiorentina y Génova tras recorrer el Complejo Deportivo 4 de Junior y el Brigadier López junto a un dirigente.

El ‘Loco’ en Europa

La travesía europea de Juan Manuel Vargas inició en Italia con el Catania, donde su potente pierna izquierda llamó la atención de los grandes clubes del continente. Este desempeño le permitió dar el salto definitivo hacia la Fiorentina, institución donde alcanzó la plenitud futbolística.

En Florencia, el ‘Loco’ se transformó en una pieza fundamental del esquema táctico. Su polifuncionalidad y sus centros precisos lo convirtieron en un referente de la Serie A. El punto más alto de su carrera llegó al disputar la Champions League, torneo donde enfrentó a potencias europeas y demostró que tenía nivel para la élite mundial. La afición ‘viola’ todavía recuerda sus goles de larga distancia y su entrega en el campo.

Juan Manuel Vargas rindió a
Juan Manuel Vargas rindió a un alto nivel en Fiorentina de Italia en seis temporadas. - créditos: Agencias

Tras su exitosa etapa en la Fiorentina, el lateral peruano pasó a las filas del Génova, donde mantuvo la regularidad en el exigente Calcio. Posteriormente, probó suerte en el fútbol español con la camiseta del Real Betis. En la ‘liga de las estrellas’, dejó destellos de su calidad técnica, aunque las lesiones empezaron a mermar su rendimiento físico.

El destino final de su trayectoria profesional fue Universitario de Deportes. Su retorno al club de sus amores representó un gesto de lealtad, pero el cierre fue agridulce. A pesar del cariño de la hinchada, su estado físico no le permitió brillar como antes y coincidió con el crítico momento administrativo y el bajo nivel futbolístico del club.

Temas Relacionados

Juan Manuel VargasColón de Santa Feperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenará ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA. Revisa cómo seguir el encuentro en directo

Melgar vs Macará EN VIVO

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El delantero brasileño capitalizó la presión alta de los ‘cerveceros’ en campo rival y amplió la diferencia en el Estadio Alberto Gallardo

Gol de Felipe Vizeu para

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026

Con goles de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu, los ‘bajopontinos’ se impusieron en el Estadio Alberto Gallardo, que lució un lleno total. Ahora les toca pensar en su debut por el torneo local

Sporting Cristal vs U. Católica

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El futbolista brasileño puso adelante nuevamente a los dirigidos por Paulo Autuori luego de un centro preciso de Martín Távara desde el costado izquierdo

Golazo de Gabriel Santana para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre las cárceles:

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

ENTRETENIMIENTO

Salandela, Miranda y Michelle dejan

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026