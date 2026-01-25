Perú Deportes

Pablo Guede rompe el silencio tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: “Más que molestarme, me duele”

El técnico de Alianza Lima se pronunció sobre la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a los tres jugadores y explicó la postura del club respecto a su separación temporal mientras se desarrolla la investigación

El entrenador blanquiazul respondió sobre si buscará reemplazo de los tres jugadores. (Video: Ovación)

La Noche Blanquiazul 2026 terminó con la victoria de Alianza Lima por 3-0 ante Inter Miami, gracias al doblete de Paolo Guerrero y al gol de Luis Ramos. No obstante, la celebración no puede ser completa, ya que pocos días antes se hizo pública la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, un caso que ha generado preocupación en el club y en la opinión pública.

Tras el partido, Pablo Guede se pronunció por primera vez sobre el tema. En conferencia de prensa desde el estadio Alejandro Villanueva, el entrenador del conjunto ‘blanquiazul’ expresó su dolor por la situación y lamentó que se haya dado en medio de la preparación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

“Ya se hablaron demasiadas cosas y conjeturas. Creo que están dolidos los chicos. A mí, más que molestarme, me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos seres humanos y me duelen esas situaciones. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta”, señaló a la prensa local.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados indefinidamente del club mientras se llevan a cabo las investigaciones y se esclarece la denuncia. Sobre la posibilidad de incorporar reemplazos, Pablo Guede señaló: “Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer”, dejando claro que cualquier decisión se tomará en coordinación con la directiva.

Pablo Guede es entrenador de
Pablo Guede es entrenador de Alianza Lima. Crédito: EFE/Mario Ruiz

Victoria ante Inter Miami y cierre de la pretemporada

Alianza Lima cerró su etapa de preparación con una victoria categórica por 3-0 ante Inter Miami, en un partido que sirvió para ajustar detalles de cara al inicio de la temporada. El equipo mostró solidez ofensiva y defensiva, controlando gran parte del encuentro frente a un rival internacional liderado por Lionel Messi.

El doblete de Paolo Guerrero y el gol de Luis Ramos reafirmaron la confianza de la hinchada en el plantel y demostraron que los delanteros blanquiazules llegan en buen nivel al debut oficial. Más allá de los goles, el amistoso permitió al cuerpo técnico evaluar la cohesión del equipo, probar distintas variantes tácticas y observar cómo se acoplan los refuerzos con los jugadores ya consolidados.

Durante la pretemporada, Alianza Lima también disputó la Serie Río de la Plata en Montevideo, enfrentando a equipos como Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo, lo que permitió al plantel medir su nivel frente a rivales de alto calibre y ganar experiencia internacional antes del inicio de la Liga 1 2026. Estos compromisos ayudaron al equipo a ajustar su funcionamiento colectivo y a mantener el ritmo competitivo.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

Preparación para el debut en Liga 1

El conjunto blanquiazul iniciará oficialmente la temporada el viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura. El encuentro representa un desafío importante debido a la altura y las condiciones climáticas de la ciudad, factores que exigirán concentración, disciplina táctica y un nivel físico elevado.

Con el debut cerca, Alianza Lima busca trasladar la intensidad y el rendimiento mostrado en la Noche Blanquiazul y la Serie Río de la Plata al campeonato oficial, mientras sigue de cerca la situación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, separados indefinidamente del club por la denuncia de presunto abuso sexual. El equipo intentará combinar preparación deportiva y manejo responsable de la situación extradeportiva para arrancar la temporada de la mejor manera posible.

