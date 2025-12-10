Perú Deportes

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

El peruano fue pieza clave en la victoria agónica (3-2) suscitada en España. Nada más empezando el duelo, sacó un pase largo que devino en la anotación de Mohamed Elyounoussi

Guardar
El peruano se lució con un brillante servicio en la apertura del lance, celebrado en La Cerámica. | VIDEO: YouTube

Marcos López sigue al alza. El peruano destacó en La Cerámica al establecerse como un puntual diferencial en el triunfo del Copenhague contra Villarreal, por la Fase de Grupos de la Champions League. El 3-2 definitivo y dramático, cosechado en el último suspiro, tuvo como héroe a Andreas Cornelius.

Nada más a los 70 segundos, poco más de un minuto de iniciado el lance, Marcos López asumió un importante protagonismo en España al sacar un espléndido centro, desde la franja izquierda del campo, hacia el vértice del área para que Mohamed Elyounoussi rematara a la red con efectividad.

Marcos López dejando en el
Marcos López dejando en el suelo a un oponente. - Crédito: EFE

Con esa diana, FC Copenhague dejó en silencio el recinto ‘groguet’ toda vez que empezó a crecer a partir del avance de los minutos, aunque los locales también contaron con algunas situaciones para nivelar el tanteador. Entrando a la recta final de la primera parte, Pépé descolló con un cabezazo que halló respuesta en Dominik Kotarski.

Aunque el Villarreal había entrado en desesperación, le sentó muy bien el entretiempo para espabilarse y ganar mayor confianza. De regreso de los vestuarios, tiró de músculo bajo la misma fórmula de los daneses: gol al minuto del complemento por intermedio de Santiago Comesaña.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Marcos LópezFC CopenhagueChampions LeagueVillarrealSelección peruanaperu-deportes

Últimas Noticias

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

El periodista argentino realizó dura crítica al paso de los peruanos por el ‘xeneize’, aunque reconoció que el contexto no los favoreció. Además, analizó el futuro de la selección peruana y cuestionó el grave error cometido por Agustín Lozano

Martin Liberman y su firme

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Inicia la llave definitiva para el boleto de Perú 2 a la Copa Libertadores. ‘Celestes’ y ‘dorados’ buscan tomar ventaja en el primer choque. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Sin Felipe Vizeu y Yoshimar Yotún, los ‘celestes’ buscarán dar el primer golpe ante su gente para llegar con más opciones al choque de vuelta en Cusco. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Este miércoles 10 de diciembre sigue la fecha 2 del certamen y las ‘blanquiazules’ se midieron con VC Zhetysu de Kazajistán. Conoce los marcadores de cada encuentro

Resultados del Mundial de Clubes

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

El equipo de Facundo Morando se repuso a la derrota en el debut y venció 3-1 a Zhetysu VC en Sao Paulo, Brasil. Mira cómo marcha la clasificación del torneo

Tabla de posiciones del Mundial
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Pluribus: mira un vistazo exclusivo

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Taylor Swift hizo una aparición inesperada durante una proyección de su documental “End of an Era”

Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de su muerte

Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé serán coanfitrionas destacadas en la Met Gala 2026

Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

INFOBAE AMÉRICA

Israel habilitó el cruce fronterizo

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio