Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

El peruano se lució con un brillante servicio en la apertura del lance, celebrado en La Cerámica. | VIDEO: YouTube

Marcos López sigue al alza. El peruano destacó en La Cerámica al establecerse como un puntual diferencial en el triunfo del Copenhague contra Villarreal, por la Fase de Grupos de la Champions League. El 3-2 definitivo y dramático, cosechado en el último suspiro, tuvo como héroe a Andreas Cornelius.

Nada más a los 70 segundos, poco más de un minuto de iniciado el lance, Marcos López asumió un importante protagonismo en España al sacar un espléndido centro, desde la franja izquierda del campo, hacia el vértice del área para que Mohamed Elyounoussi rematara a la red con efectividad.

Marcos López dejando en el suelo a un oponente. - Crédito: EFE

Con esa diana, FC Copenhague dejó en silencio el recinto ‘groguet’ toda vez que empezó a crecer a partir del avance de los minutos, aunque los locales también contaron con algunas situaciones para nivelar el tanteador. Entrando a la recta final de la primera parte, Pépé descolló con un cabezazo que halló respuesta en Dominik Kotarski.

Aunque el Villarreal había entrado en desesperación, le sentó muy bien el entretiempo para espabilarse y ganar mayor confianza. De regreso de los vestuarios, tiró de músculo bajo la misma fórmula de los daneses: gol al minuto del complemento por intermedio de Santiago Comesaña.

