¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

La productora organizadora de la Noche Blanquiazul 2026 explicó el motivo del cambio de horario del partido entre Alianza Lima e Inter Miami.

La expectativa por la Noche Blanquiazul 2026 aumentó en las últimas horas luego de confirmarse una modificación en el horario del amistoso internacional entre Alianza Lima e Inter Miami CF, encuentro que contará con la presencia de figuras de talla mundial. Inicialmente programado para disputarse en la noche, el encuentro se jugará finalmente a las 17:00 horas de Perú, decisión que generó diversas consultas entre los hinchas ‘blanquiazules’ y el público en general.

Ante esta situación, la productora Sound Music Entertainment S.A.C., empresa encargada de la organización del evento, emitió un comunicado oficial en el que explicó los motivos que llevaron a modificar el horario del compromiso. Según se detalló, el cambio responde exclusivamente a “criterios técnicos de seguridad y logística”, definidos en coordinación con las autoridades competentes y los organismos responsables del control del cotejo.

Asimismo, se precisó que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami CF, considerado la actividad principal de la jornada, se jugará a las 17:00 horas con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo del evento. “Este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes”, remarcó la compañía organizadora.

Sound Music recalcó que la decisión no obedece a factores deportivos ni comerciales, sino a la necesidad de cumplir con protocolos exigidos para eventos de gran magnitud, considerando la alta concurrencia esperada en el estadio Alejandro Villanueva.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Prioridad en la seguridad y los protocolos internacionales

En otro punto del comunicado, Sound Music subrayó que la modificación del horario se tomó priorizando el bienestar de todas las personas involucradas en la Noche Blanquiazul. “La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento”, indicó la organizadora.

Este aspecto resulta clave debido a la magnitud del espectáculo, que contará con una producción de alto nivel y con la presencia de figuras internacionales, lo que exige una planificación logística más rigurosa y mayores controles de seguridad dentro y fuera del recinto deportivo.

El evento se mantiene sin cambios en su programación

Uno de los puntos que la productora buscó aclarar fue que el cambio de horario no altera el contenido ni el desarrollo de la Noche Blanquiazul 2026. En ese sentido, el comunicado enfatiza que “el evento se mantiene íntegramente, con todos los elementos anunciados”, despejando cualquier duda sobre posibles modificaciones en la ceremonia o en el espectáculo deportivo.

Además, la productora aseguró que “la producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general se desarrollarán con los más altos estándares internacionales”, reafirmando el compromiso de ofrecer un evento de talla mundial para los hinchas de Alianza Lima y el público en general.

Finalmente, Sound Music destacó el carácter especial del encuentro, asegurando que se tratará de una jornada inédita para el balompié nacional. “Será una jornada espectacular, histórica y sin precedentes para el fútbol peruano”, se lee en el pronunciamiento oficial.

Comunicado oficial del cambio de horario del partido de la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: SoundMusic

La empresa agradeció la comprensión del público por las posibles molestias que pueda generar el cambio de horario y reafirmó su compromiso de brindar un evento de primer nivel. El comunicado cierra resaltando el significado del duelo entre Alianza Lima e Inter Miami CF, al que califica como “un partido para la historia”.

De esta manera, la organización de la Noche Blanquiazul 2026 busca garantizar que el evento se desarrolle bajo condiciones óptimas, priorizando la seguridad, el orden y la experiencia de los asistentes, en un espectáculo que ha captado la atención no solo del hincha blanquiazul, sino también del fútbol internacional.