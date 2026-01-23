Perú Deportes

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

La productora encargada se pronunció tras la modificación del horario del duelo amistoso, una decisión que generó consultas entre los hinchas a pocos días del evento

Guardar
La productora organizadora de la
La productora organizadora de la Noche Blanquiazul 2026 explicó el motivo del cambio de horario del partido entre Alianza Lima e Inter Miami.

La expectativa por la Noche Blanquiazul 2026 aumentó en las últimas horas luego de confirmarse una modificación en el horario del amistoso internacional entre Alianza Lima e Inter Miami CF, encuentro que contará con la presencia de figuras de talla mundial. Inicialmente programado para disputarse en la noche, el encuentro se jugará finalmente a las 17:00 horas de Perú, decisión que generó diversas consultas entre los hinchas ‘blanquiazules’ y el público en general.

Ante esta situación, la productora Sound Music Entertainment S.A.C., empresa encargada de la organización del evento, emitió un comunicado oficial en el que explicó los motivos que llevaron a modificar el horario del compromiso. Según se detalló, el cambio responde exclusivamente a “criterios técnicos de seguridad y logística”, definidos en coordinación con las autoridades competentes y los organismos responsables del control del cotejo.

Asimismo, se precisó que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami CF, considerado la actividad principal de la jornada, se jugará a las 17:00 horas con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo del evento. “Este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes”, remarcó la compañía organizadora.

Sound Music recalcó que la decisión no obedece a factores deportivos ni comerciales, sino a la necesidad de cumplir con protocolos exigidos para eventos de gran magnitud, considerando la alta concurrencia esperada en el estadio Alejandro Villanueva.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Prioridad en la seguridad y los protocolos internacionales

En otro punto del comunicado, Sound Music subrayó que la modificación del horario se tomó priorizando el bienestar de todas las personas involucradas en la Noche Blanquiazul. “La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento”, indicó la organizadora.

Este aspecto resulta clave debido a la magnitud del espectáculo, que contará con una producción de alto nivel y con la presencia de figuras internacionales, lo que exige una planificación logística más rigurosa y mayores controles de seguridad dentro y fuera del recinto deportivo.

El evento se mantiene sin cambios en su programación

Uno de los puntos que la productora buscó aclarar fue que el cambio de horario no altera el contenido ni el desarrollo de la Noche Blanquiazul 2026. En ese sentido, el comunicado enfatiza que “el evento se mantiene íntegramente, con todos los elementos anunciados”, despejando cualquier duda sobre posibles modificaciones en la ceremonia o en el espectáculo deportivo.

Además, la productora aseguró que “la producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general se desarrollarán con los más altos estándares internacionales”, reafirmando el compromiso de ofrecer un evento de talla mundial para los hinchas de Alianza Lima y el público en general.

Finalmente, Sound Music destacó el carácter especial del encuentro, asegurando que se tratará de una jornada inédita para el balompié nacional. “Será una jornada espectacular, histórica y sin precedentes para el fútbol peruano”, se lee en el pronunciamiento oficial.

Comunicado oficial del cambio de
Comunicado oficial del cambio de horario del partido de la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: SoundMusic

La empresa agradeció la comprensión del público por las posibles molestias que pueda generar el cambio de horario y reafirmó su compromiso de brindar un evento de primer nivel. El comunicado cierra resaltando el significado del duelo entre Alianza Lima e Inter Miami CF, al que califica como “un partido para la historia”.

De esta manera, la organización de la Noche Blanquiazul 2026 busca garantizar que el evento se desarrolle bajo condiciones óptimas, priorizando la seguridad, el orden y la experiencia de los asistentes, en un espectáculo que ha captado la atención no solo del hincha blanquiazul, sino también del fútbol internacional.

Temas Relacionados

Alianza LimaInter MiamiNoche Blanquiazulperu-deportes

Más Noticias

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

Tras las graves acusaciones contra los tres jugadores ‘blanquiazules’, las reacciones no se han hecho esperar. La noticia ha dado la vuelta al mundo y situación de los deportistas se agrava con el paso de la horas

Crisis en Alianza Lima por

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A que hora juega Alianza

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

La productora detrás del evento ha confirmado la modificación por cuestiones de seguridad y logística. La presencia de Leo Messi en Matute, entretanto, no corre ningún peligro

Nuevo horario de Alianza Lima

Gino Vegas responde a las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley: “Solo el 10% de reclamos con el challenge tuvieron razón”

El presidente de la FPV defendió el trabajo arbitral, explicó las limitaciones económicas y confirmó el uso del video challenge desde los cuartos de final

Gino Vegas responde a las

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Una mujer de 22 años denunció en Argentina a los tres jugadores blanquiazules que han sido separados por el club de manera indefinida mientras se investiga el caso. Aquí todos los detalles del caso

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi asegura que no

Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario, ¿qué dice el reglamento del Congreso?

¿Alberto Otárola sabe secretos? El nombre del expremier irrumpe en el escándalo de José Jerí y sus reuniones con empresario chino

José Jerí admite que no pagó por los caramelos, cuadros ni productos entregados por Zhihua Yang: ¿los presidentes pueden recibir regalos?

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

José Jerí exige difusión de videos y cambia de versión: pasó de denunciar complot para afectar las elecciones a venganza por requisas

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa rompe su silencio

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

DEPORTES

Crisis en Alianza Lima por

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

Gino Vegas responde a las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley: “Solo el 10% de reclamos con el challenge tuvieron razón”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas