Dónde ver Melgar vs Macará: canal TV online del amistoso por la Tarde Rojinegra 2026. Crédito: Difusión.

Melgar de Arequipa rendirá su primera prueba del año con público en las graderías. El equipo que dirige Juan Reynoso firmará su presentación oficial ante los suyos este domingo 25 de enero en el marco de la Tarde Rojinegra 2026. El compromiso tendrá lugar sobre el gramado del Estadio Monumental de la UNSA y al frente estará el Macará de Ecuador. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo.

Horario de Melgar vs Macará por la Tarde Rojinegra 2026

La apertura de puertas para el duelo entre los ‘rojinegros’ y el ‘ídolo ambateño’ este domingo 25 de enero está programado para las 15:00 horas de Perú. De momento, el club no ha compartido la programación oficial del evento y, por ende, se desconoce el inicio de las acciones en el verde del Estadio Monumental de la UNSA.

¿Dónde ver Melgar vs Macará por la Tarde Rojinegra 2026 ?

El partido entre Melgar y Macará será transmitido por las pantallas de Movistar Deportes (canal 3 SD y 703 HD en Movistar TV). La señal por cable también cuenta con la opción de streaming a través de la plataforma Movistar Play, exclusiva para los usuarios suscritos al plan de Movistar TV.

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’.

Melgar apunta al protagonismo en la Liga 1

Con el objetivo de afrontar la temporada 2026, FBC Melgar renovó su plantel bajo el mando de Juan Reynoso. El entrenador peruano aprovechó su experiencia en el fútbol de Norteamérica para concretar las incorporaciones de los mexicanos Javier Salas y Jesús Alcántar.

Jesús Alcántar es un defensor central de 22 años que mide 1.92 metros y proviene del Necaxa. Su llegada busca fortalecer el juego aéreo del equipo tras las partidas de Pier Barrios y Leonel González. En tanto, Javier Salas es un volante de marca de 32 años con un largo recorrido en la liga de su país. Salas ya conoce el estilo de Reynoso, pues coincidieron anteriormente en el club Puebla.

Para la ofensiva, la institución arequipeña contrató al argentino Pablo Erustes por dos temporadas. El delantero viene de registrar 15 tantos con Deportivo Garcilaso, rendimiento que despertó el interés de la directiva por su efectividad goleadora. Asimismo, se cerró la cesión de Jeriel de Santis, futbolista peruano-venezolano que pertenece al Caracas FC y que vuelve al medio local tras anotar 13 goles en su reciente campaña.

Jeriel de Santis fichó por Melgar de cara al 2026.

A estas incorporaciones se suma Franco Zanelatto, quien refuerza el ataque rojinegro tras su paso por el fútbol europeo. El extremo llega procedente del OFI Creta de Grecia para aportar desequilibrio y velocidad al esquema del conjunto ‘mistiano’.

La actualidad de Macará

El club Macará de Ecuador vivió una temporada 2025 de grandes contrastes bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Sanguinetti. Aunque el equipo inició el año con dificultades en los últimos puestos de la tabla, logró recuperar terreno durante la segunda etapa del torneo local. La escuadra ambateña mostró solidez defensiva y efectividad en ataque para escalar posiciones y pelear por un cupo internacional.

Finalmente, el conjunto ‘celeste’ accedió a la ronda de clasificación donde consolidó su éxito deportivo. Gracias a un triunfo por 2-0 frente a Aucas en la jornada final, el equipo aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2026. En el torneo internacional, deberán superar a Orense para instalarse en la fase de grupos del certamen.

Macará celebró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Facebook Macará.

Debut de Melgar en la Liga 1

La Liga 1 arranca con el esperado ‘clásico del sur’. Este sábado 31 de enero, FBC Melgar se medirá ante Cienciano del Cusco en el Estadio Monumental de la UNSA. El pitazo inicial se dará a las 18:30 horas (Perú) y se espera un marco espectacular con tribunas repletas en la Ciudad Blanca.

Para el conjunto que dirige Juan Reynoso, este compromiso es un desafío crucial. Además del valor de los puntos en el torneo local, el partido permitirá evaluar el nivel del equipo previo a su reto continental. Cabe recordar que ambas escuadras se verán las caras poco después en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana, duelo que se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega.