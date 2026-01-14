Perú Deportes

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

El atacante nacional de 25 años se erige como una opción de peso para la ofensiva del ’dominó’. Bajo las órdenes del ’Cabezon’, la escuadra arequipeña apunta a celebrar en diciembre

Franco Zanelatto regresa al fútbol peruano con sed de revancha. Tras una etapa complicada en el OFI Creta de Grecia, donde las lesiones constantes frenaron su continuidad, el atacante busca un nuevo comienzo en Arequipa. Su paso por Europa no resultó como esperaba, pero su incorporación a FBC Melgar representa la oportunidad ideal para recuperar el nivel que lo llevó al extranjero.

En sus primeros días con el plantel, el extremo nacional de 25 años destacó la calidez del grupo humano que integra la plantilla del ’dominó’. “Estoy muy feliz e ilusionado y creo que estamos conformando un lindo grupo. Siempre es importante formar una familia para ir en búsqueda de los objetivos”, declaró el futbolista en diálogo con ’Melgar TV’.

Además, mostró asombro ante la infraestructura del club. “Me sorprendió para bien todo: las canchas de entrenamiento están muy buenas, el gimnasio me gustó mucho... todo de primera”, señaló tras conocer las instalaciones.

La seriedad de la institución fue un factor determinante para estampar su firma y unirse a las filas de Juan Reynoso. “Siempre supe que Melgar era un club muy serio, ordenado y con un proyecto interesante. Me gustó el proyecto deportivo, pelear por el título del campeonato y hacer una gran Copa Sudamericana”, indicó con seguridad. Aunque tiene metas personales, prioriza el éxito colectivo: “Apunto a ganarme un cupo en el equipo. Llegué para cumplir con los objetivos que tiene el club, que es salir campeones”.

Finalmente, el jugador envió un mensaje de compromiso a la hinchada de cara al debut ante Cienciano. “Prometo mucha entrega y sacrificio para el equipo, sudar esta camiseta”, afirmó. Este regreso al Perú se presenta como un nuevo camino para que Zanelatto vuelva a su mejor versión.

Su potencia y desequilibrio ya son conocidos en el medio local, cualidades que en el pasado le valieron constantes convocatorias a la selección peruana y que hoy busca reafirmar bajo el mando de Juan Reynoso.

Debut de Melgar en la Liga 1

El torneo peruano inicia con el atractivo ’clásico del sur”. FBC Melgar recibirá a Cienciano del Cusco este viernes 30 de enero en el Estadio Monumental de la UNSA. El encuentro está programado para las 16:00 horas de Perú y promete casa llena en Arequipa.

Este partido representa una verdadera prueba de fuego para el equipo de Juan Reynoso. Más allá de los tres puntos ligueros, el duelo servirá para medir fuerzas antes de su choque internacional. Ambos clubes jugarán poco después el ’play-off’ de la Copa Sudamericana que tendrá lugar en el Garcilaso De la Vega de Cusco.

Altas en Melgar

FBC Melgar de Arequipa renovó sus filas con miras a la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. El estratega nacional utilizó su conocimiento del mercado norteamericano para asegurar la llegada de los mexicanos Javier Salas y Jesús Alcántar.

Jesús Alcántar, defensa central de 22 años, llega procedente del Necaxa. Con su estatura de 1.92 metros, el joven zaguero de 22 años aportará solidez aérea tras las salidas de Pier Barrios y Leonel González. Por su parte, Javier Salas es un mediocampista con amplia experiencia en la Liga MX. El pivote de 32 años trabajó antes con Reynoso en el club Puebla y llega para competir por un puesto titular en la zona de marca.

En el ataque, el club arequipeño sumó al argentino Pablo Erustes. El delantero arribó luego de una destacada campaña en Deportivo Garcilaso, donde anotó 15 goles. La directiva aseguró su fichaje por dos temporadas debido a su gran capacidad frente al arco rival. Además, Melgar concretó el préstamo de Jeriel de Santis, quien pertenece al Caracas FC. El atacante peruano-venezolano regresa al fútbol nacional tras marcar 13 goles en su última liga.

