Perú Deportes

Hernán Barcos desvela la composición de la interna de FC Cajamarca: “Tenemos un gran grupo con seis líderes positivos”

El ‘Pirata’ es la piedra angular del enorme proyecto del club cajamarquino. Gustó su profesionalismo y madurez como futbolista, pero sobre todo como ser humano. “Vamos a buscar el título”, detalló

Guardar
Hernán Barcos abroquelado de un
Hernán Barcos abroquelado de un número importante de futbolistas del FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Para Hernán Barcos es un enorme desafío haber llegado a FC Cajamarca tras una salida controversial de Alianza Lima. Quedó admirado por el respeto y el interés externado por el nuevo club que disputará la Liga 1 2026. Una vez que se llegó a un acuerdo para su incorporación, los altos mandos dieron un nuevo paso firme que consistió en rodearlo con jóvenes futbolistas con apetito ganador.

Una buena parte de ese contingente proviene de La Victoria, presumiblemente con la valía de HB9, toda vez que llegaron otros jugadores de mayor experiencia con pasado en instituciones grandes como Pablo Míguez y Tomás Andrade. De ahí a que el veterano delantero argentino compartiese una visión positiva en cuanto al futuro.

FC Cajamarca hizo oficial llegada
FC Cajamarca hizo oficial llegada de Hernán Barcos. - Crédito: Difusión
“Somos un grupo en el que todos pensamos lo mismo, tenemos cinco o seis líderes positivos, que vamos para el mismo lado. Eso es lo importante y lo que hace grande al grupo”, resaltó Barcos en una comunicación telefónica con el espacio ‘Con Calle y Cancha’.

“Se ha armado un buen grupo, así que estoy contento. Vamos a buscar el título, pero después veremos para qué estamos. También tenemos un cuerpo técnico y dirigentes alineados al propósito”, sumó el máximo goleador extranjero de todos los tiempos de Alianza Lima.

Gracias a ello, Jonathan Betancourt marcó el 2-1 parcial. (Video: Nativa)

Acerca de la meta trazada de ubicarse en la cima del campeonato peruano, Barcos indicó que “estamos en un club nuevo que tiene muchas ganas y entusiasmo; no vamos a entrar para ver qué pasa, se ha hecho un gran esfuerzo; tenemos que ir con ese ambición de buscarlo".

De 41 años, Hernán Barcos vive lo que puede ser su última etapa como futbolista en activo tras más de dos décadas al servicio de un deporte que lo ha encumbrado como uno de los goleadores argentinos más importantes y carismáticos de la región.
Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y
Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez, todos ex Alianza Lima, jugarán en FC Cajamarca el 2026. - Crédito: Difusión

Sentimientos

Más allá de que HB9 haya empezado una nueva historia con FC Cajamarca, lo cierto es que su corazón aún sigue latiendo por Alianza Lima, institución con la que alcanzó importantes registros goleadores y en la que dejó un grato recuerdo entre los miles de simpatizantes de La Victoria.

Así lo hizo notar en la antesala de la Tarde Cajacha, el evento de presentación de los cajamarquinos contra Asociación Deportiva Tarma: “Alianza siempre. Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón”.

Queda en el recuerdo el espléndido gol saldado contra Sporting Cristal en aquella final de la Liga 1 2021. | VIDEO: GOLPERÚ
Aquellas declaraciones tan solo acompañan a las ya externadas antes de cerrar su episodio con los aliancistas. “Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua”, dijo.

Hernán Barcos cerró la puerta de salida en Alianza Lima contra su voluntad. Por más que quiso mantenerse en el plantel, sin importarle la condición, hubo unanimidad institucional para no renovar su contrato y así apostar ciegamente en la continuidad de Paolo Guerrero y en la llegada de Federico Girotti.

Hernán Barcos, con su fútbol
Hernán Barcos, con su fútbol retando a su fecha de nacimiento, se abre paso como el último mito en Alianza Lima. - Crédito: Renzo Galiano

Después de algunas semanas evaluando opciones para prolongar por un periodo más su vigencia, el ‘Pirata’ aceptó una propuesta innovadora e interesante del FC Cajamarca, recién ascendido a la máxima categoría en Perú.

Con Barcos en la estructura, el club cajamarquino espera realizar una campaña debut espléndida en Liga 1 y para ello, además, se ha hecho con otros nombres de peso como Pablo Lavandeira, Tomás Andrade y Pablo Míguez.

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En Europa regresa la Champions League con grandes cotejos que no te puedes perder. Real Madrid, por ejemplo, buscará levantar cabeza a nivel internacional cuando reciba a Mónaco

Partidos de hoy, martes 20

Líbero de Géminis destaca sus referentes del vóley peruano y se rinde ante Esmeralda Sánchez: “Es como una mujer maravilla”

Estefany Mariñas reveló a las líberos que toma como referencia en su carrera y expresó su deseo de volver a ser parte de la selección peruana

Líbero de Géminis destaca sus

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

La experiencia del extremo peruano, de 26 años, ha sido más que suficiente para convencer al club israelí de ficharlo en una operación con detalles económicos herméticos

El Ironi Kiryat Shmona no

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno inicia su camino

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Organizadores destacaron el evento e invitaron a los amantes del atletismo a inscribirse y ser parte de esta celebración. Conoce todos los detalles

Trujillo vivirá una fiesta deportiva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular rompe con José

Acción Popular rompe con José Jerí: “Todos le van a quitar el respaldo por intereses políticos, como pasó con Dina Boluarte”

Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Ate y será sometido a cirugía de emergencia

Fernando Rospigliosi en contra de convocar pleno extraordinario: “Lo piden para vacar a José Jerí”

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce, del furor de

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

Karina Rivera y Timoteo emocionados de debutar en el cine: “Siempre lo hemos soñado”

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

Renzo Schuller deja la conducción de ‘Esto es Guerra’ y se despide de los realities: ¿Cuál es la importante razón?

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 20

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Líbero de Géminis destaca sus referentes del vóley peruano y se rinde ante Esmeralda Sánchez: “Es como una mujer maravilla”

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas