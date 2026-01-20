Hernán Barcos desvela la composición de la interna de FC Cajamarca: “Tenemos un gran grupo con seis líderes positivos”

Hernán Barcos abroquelado de un número importante de futbolistas del FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Para Hernán Barcos es un enorme desafío haber llegado a FC Cajamarca tras una salida controversial de Alianza Lima. Quedó admirado por el respeto y el interés externado por el nuevo club que disputará la Liga 1 2026. Una vez que se llegó a un acuerdo para su incorporación, los altos mandos dieron un nuevo paso firme que consistió en rodearlo con jóvenes futbolistas con apetito ganador.

Una buena parte de ese contingente proviene de La Victoria, presumiblemente con la valía de HB9, toda vez que llegaron otros jugadores de mayor experiencia con pasado en instituciones grandes como Pablo Míguez y Tomás Andrade. De ahí a que el veterano delantero argentino compartiese una visión positiva en cuanto al futuro.

“Somos un grupo en el que todos pensamos lo mismo, tenemos cinco o seis líderes positivos, que vamos para el mismo lado. Eso es lo importante y lo que hace grande al grupo”, resaltó Barcos en una comunicación telefónica con el espacio ‘Con Calle y Cancha’.

“Se ha armado un buen grupo, así que estoy contento. Vamos a buscar el título, pero después veremos para qué estamos. También tenemos un cuerpo técnico y dirigentes alineados al propósito”, sumó el máximo goleador extranjero de todos los tiempos de Alianza Lima.

Acerca de la meta trazada de ubicarse en la cima del campeonato peruano, Barcos indicó que “estamos en un club nuevo que tiene muchas ganas y entusiasmo; no vamos a entrar para ver qué pasa, se ha hecho un gran esfuerzo; tenemos que ir con ese ambición de buscarlo".

De 41 años, Hernán Barcos vive lo que puede ser su última etapa como futbolista en activo tras más de dos décadas al servicio de un deporte que lo ha encumbrado como uno de los goleadores argentinos más importantes y carismáticos de la región.

Sentimientos

Más allá de que HB9 haya empezado una nueva historia con FC Cajamarca, lo cierto es que su corazón aún sigue latiendo por Alianza Lima, institución con la que alcanzó importantes registros goleadores y en la que dejó un grato recuerdo entre los miles de simpatizantes de La Victoria.

Así lo hizo notar en la antesala de la Tarde Cajacha, el evento de presentación de los cajamarquinos contra Asociación Deportiva Tarma: “Alianza siempre. Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón”.

Aquellas declaraciones tan solo acompañan a las ya externadas antes de cerrar su episodio con los aliancistas. “Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua”, dijo.

Hernán Barcos cerró la puerta de salida en Alianza Lima contra su voluntad. Por más que quiso mantenerse en el plantel, sin importarle la condición, hubo unanimidad institucional para no renovar su contrato y así apostar ciegamente en la continuidad de Paolo Guerrero y en la llegada de Federico Girotti.

Después de algunas semanas evaluando opciones para prolongar por un periodo más su vigencia, el ‘Pirata’ aceptó una propuesta innovadora e interesante del FC Cajamarca, recién ascendido a la máxima categoría en Perú.

Con Barcos en la estructura, el club cajamarquino espera realizar una campaña debut espléndida en Liga 1 y para ello, además, se ha hecho con otros nombres de peso como Pablo Lavandeira, Tomás Andrade y Pablo Míguez.