La genial asistencia de Hernán Barcos para gol de FC Cajamarca ante ADT por la ‘Tarde Cajacha’ 2026

El exdelantero de Alianza Lima se vistió de ’10′ y metió un tremendo pase para que Jonathan Betancourt anote el 2-1 parcial en Cajamarca. Mira la jugada

Gracias a ello, Jonathan Betancourt marcó el 2-1 parcial. (Video: Nativa)

FC Cajamarca logró el 2-1 ante ADT de Tarma en el Estadio Héroes de San Ramón en amistoso por la denominada ‘Tarde Cajacha’ 2026. Sin duda, una gran acción de Hernán Barcos, quien se vistió de asistidor para que Jonathan Betancourt consiga el tanto ante su gente. Tremendo lo hecho por el ‘Pirata’.

Todo ocurrió a los 44′ de la primera parte, poco tiempo después que Joao Rojas anotara el empate parcial para el conjunto tarmeño. El delantero argentino sacó del centro y, cuando todos esperaban el pitazo del árbitro, los locales lograron el segundo tanto en la tarde de su presentación oficial.

Curiosamente, Hernán Barcos había perdido el esférico al intentar un pase rápido, pero la visita no pudo aprovecharlo y FC Cajamarca jugó para adelante. Todo volvió al exjugador de Alianza Lima y este logró una impresionante maniobra como si estuviera jugando de ‘10′.

Barcos cruzó su pase por entre los jugadores de ADT y Jonathan Betancourt controló la acción para meterse la arco. Una vez en la zona caliente, sacó el remate. La pelota chocó en uno de los defensas rivales y terminó engañando al portero Carlos Solís.

Tras conseguir el 2-1 parcial a favor de FC Cajamarca, el delantero ecuatoriano salió corriendo hacia un costado del campo para celebrar con sus compañeros. Pero sobre todo con el Pirata’, quien lo abrazó por varios segundos y luego corrió hacia la mitad del campo.

Con la victoria momentánea, el nuevo inquilino de la Liga 1 2026 se fue al descaso. Cabe señalar que el primer gol de los cajamarquinos lo anotó Pablo Lavandeira. El volante le ganó a la defensa tarmeña y anotó de cabeza el primero en el Estadio Héroes de San Ramón.

Hernán BarcosFC CajamarcaADTperu-deportes

