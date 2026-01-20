Perú Deportes

Cenaida Uribe reveló que Nicole Pérez, figura de Atenea, estuvo cerca de jugar por Alianza Lima: el motivo de su frustado fichaje

La actual máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley tenía todo acordado con el club ‘íntimo’ para convertirse en su refuerzo en esta temporada

La jefa de equipo 'blanquiazul' se refirió a la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley. (De Una)

Siempre que Cenaida Uribe visita un programa deportivo, causa reveló en el mundo del voleibol. La jefa de equipo de Alianza Lima hizo una inesperada revelación sobre una de las mejores jugadoras de la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley: la punta receptiva Nicole Pérez.

Uribe fue consultada sobre el armado de su plantilla para la próxima temporada y abordó la posible llegada de la peruana Alondra Alarcón. También, respondió si se fija en las extranjeras de otros conjuntos del campeonato nacional para reforzar su elenco en la siguiente campaña.

La exvoleibolista dijo lo siguiente en primera instancia: “Pero si la tienes acá también la puedes mirar. Depende. Hay varias buenas jugadoras”. En ese momento, le mencionaron a Pérez y ella reconoció el talento de la joven argentina, para posteriormente confesar que estuvo cerca de llevarla a La Victoria.

Es que estuvimos ahí, estuvimos ahí y ella decidió irse por...”, exclamó Uribe entre unas risas. La encargada de los fichajes en Alianza añadió que la ‘gaucha’ -que actualmente es la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley- tenía todo listo para vestirse de ‘íntima’.

“Ya estaba, era una, sí, creo que no me acuerdo bien por quién, pero sí estuvo. Al final ella decidió irse a Atenea”, complementó Cenaida, dejando en claro el motivo por el que Nicole Pérez no reforzó al vigente bicampeón del certamen doméstico en esta temporada.

La decisión de Pérez estaría vinculado a la regularidad que podría tener en Atlético Atenea de la mano de su compatriota Lorena Góngora. Y es que en Alianza se vería obligada a competir por el puesto con grandes elementos como Ysabella Sánchez o Sandra Ostos.

Nicole Pérez brilló en el Alianza vs Atenea

Nicole Pérez viene haciendo una temporada de ensueño. La joven de 21 años llegó sin un cartel grande, a comparación de otras jugadores, hizo un trabajo silencioso en conjunto con su entrenadora Lorena Góngora y ahora viene cosechando los frutos de su esfuerzo.

Con la camiseta de Atlético Atenea, la argentina viene siendo la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley con 285 puntos, rompiendo el récord de la norteamericana Emily Zinger -exintegrante de Regatas Lima- de alcanzar los 200 antes de que finalice la primera fase.

Además, supera a deportistas como la noteteamericana Catherine Flood de Universitario de Deportes (246 puntos) y la brasileña Natalia Monteiro de Rebaza Acosta (243 puntos), lo que incrementa su valía en un campeonato como el peruano que viene en ascenso temporada tras temporada.

En el partido ante Alianza, Pérez no desentonó y volvió a ser la máxima anotadora, aunque su elenco terminó cayendo 3-2 en el quinto set. Su buen presente impulsa a Atenea en la tabla de posiciones, ubicándose en la quinta casilla detrás de los cuatro clubes más grandes de la actualidad.

Próximo partido de Alianza Lima

Mientras tanto, Alianza Lima tuvo dos días de descanso producto del desgaste físico por el Mundial y se integrará a los entrenamientos este martes para comenzar a preparar su próximo partido válido por la tercera fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Las dirigidas por Facundo Morando chocarán ante Circolo Sportivo Italiano el sábado 24 de enero a las 14:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Este cotejo será transmitido por Latina TV mediante su canal de televisión, la web y aplicación.

