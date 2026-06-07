ONPE culmina reparto electoral: último envío a Wijint completa despliegue y cobertura total a nivel nacional

La entrega de material electoral al Centro Poblado de Wijint (CCPP Wijint), jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Alto Amazonas, se encuentra en su etapa final y culminará en las próximas horas, según informó la cuenta oficial en X de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta acción, el organismo electoral prevé completar el despliegue del material al 100% a nivel nacional, garantizando la cobertura en todas las regiones del país antes del inicio de los comicios.
La ONPE comunicó que el proceso logístico avanza conforme a lo planificado, priorizando la seguridad y el acceso en zonas remotas, como Wijint, en la región de Loreto. Según la entidad, la coordinación con las autoridades locales y el uso de transporte especializado han sido claves para sortear las dificultades geográficas y climáticas presentes en la Amazonía.
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Logística electoral y cobertura en zonas de difícil acceso
El despliegue del material electoral contempla el traslado de urnas, cabinas, actas y demás insumos necesarios para la instalación de las mesas de sufragio. La ODPE Alto Amazonas ha reportado que el envío a Wijint representa uno de los últimos tramos logísticos, dada la complejidad del acceso fluvial y terrestre en esa zona. De acuerdo con la información difundida por la ONPE, el objetivo es asegurar que todas las circunscripciones cuenten con los insumos antes del día de la votación.
El organismo electoral ha reforzado la seguridad del proceso mediante la presencia de las fuerzas del orden, quienes acompañan el traslado en los puntos considerados críticos. ONPE, a través de su cuenta oficial de X, confirmó que “la totalidad del material llegará a tiempo a cada local de votación”, destacando la importancia de la planificación anticipada y la colaboración interinstitucional.
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Supervisión y transparencia en la distribución
La ONPE enfatizó que la supervisión directa en cada fase del despliegue es una de las garantías para la transparencia y la integridad del proceso electoral. Inspectores y veedores independientes han realizado recorridos junto al personal logístico, verificando la correcta manipulación y resguardo de las urnas y documentos.
La participación de representantes de organizaciones civiles y de la Defensoría del Pueblo brinda respaldo adicional a la transparencia de la entrega. Según el comunicado oficial compartido en X, “la supervisión permanente permite minimizar riesgos de extravío o manipulación indebida del material electoral, especialmente en rutas extensas o de difícil acceso”.
Estado del despliegue nacional y detalles finales
El último reporte de la ONPE indica que el despliegue nacional del material electoral ya superó el 98%, restando solamente la entrega en puntos como CCPP Wijint para lograr el 100%. La entidad subrayó que este avance constituye un hito logístico, dada la extensión territorial del país y la diversidad de condiciones geográficas.
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El proceso abarca más de 94 mil mesas de sufragio distribuidas en 24 regiones y la provincia constitucional del Callao. La ONPE recordó que el cumplimiento del cronograma es fundamental para garantizar la apertura puntual de las mesas y el ejercicio del voto en todas las localidades.
Relevancia para el proceso electoral y próximos pasos
La culminación del despliegue garantiza que los ciudadanos de zonas rurales, urbanas y de frontera puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. La ONPE reiteró, mediante su cuenta oficial en X, que la participación de la ciudadanía en la vigilancia del proceso contribuye a fortalecer la confianza pública en las elecciones.
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Según detalló la entidad, una vez completada la entrega en CCPP Wijint, el personal local verificará la integridad del material y coordinará la instalación de las mesas según lo dispuesto en la normativa vigente. La ONPE instó a los electores a informarse sobre sus locales de votación y los horarios establecidos para evitar contratiempos el día electoral.
Respaldo institucional y llamado a la participación
La ONPE agradeció la colaboración de las autoridades de Loreto y de las comunidades nativas en la logística de la distribución, resaltando el papel de las alianzas interinstitucionales para superar los desafíos propios de la región amazónica. En su mensaje, la entidad reiteró que “cada voto cuenta y cada esfuerzo suma para el fortalecimiento de la democracia”.
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El organismo recordó que, tras el cierre de la jornada electoral, el material será recolectado y transportado bajo estrictas medidas de seguridad hasta los centros de cómputo, donde se procederá al conteo oficial de los votos. De este modo, la ONPE concluye la etapa de despliegue y se prepara para la fase de escrutinio y consolidación de resultados.
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