Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

Un mapa conceptual del territorio de Perú resalta su ubicación estratégica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, con la marca del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 7 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió el sábado 6 de junio las ciudades de Callao y Lima, generando alerta entre la población, aunque sin reportes de daños personales o materiales, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta oficial de X. El movimiento telúrico, registrado a las 11:30 (hora local), tuvo su epicentro a 86 kilómetros al oeste de Callao, en el océano Pacífico, y se produjo a una profundidad de 55 kilómetros, de acuerdo con fuentes oficiales.

La intensidad alcanzada fue de nivel III para la zona portuaria, lo que corresponde a un sismo sentido levemente por la población.

El reporte del IGP detalló que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami en la costa central tras el evento. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), por su parte, recordó a la ciudadanía la importancia de mantener protocolos de seguridad ante este tipo de situaciones, al tiempo que monitoreó posibles afectaciones en infraestructura o servicios básicos.