Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud

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Mapa de Perú en rojo sobre vista satelital, rodeado de volcanes y fuego del Cinturón de Fuego. Incluye texto "7 de junio de 2026" y logo IGP.
Un mapa conceptual del territorio de Perú resalta su ubicación estratégica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, con la marca del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 7 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió el sábado 6 de junio las ciudades de Callao y Lima, generando alerta entre la población, aunque sin reportes de daños personales o materiales, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta oficial de X. El movimiento telúrico, registrado a las 11:30 (hora local), tuvo su epicentro a 86 kilómetros al oeste de Callao, en el océano Pacífico, y se produjo a una profundidad de 55 kilómetros, de acuerdo con fuentes oficiales.

La intensidad alcanzada fue de nivel III para la zona portuaria, lo que corresponde a un sismo sentido levemente por la población.

El reporte del IGP detalló que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami en la costa central tras el evento. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), por su parte, recordó a la ciudadanía la importancia de mantener protocolos de seguridad ante este tipo de situaciones, al tiempo que monitoreó posibles afectaciones en infraestructura o servicios básicos.

06:07 hsHoy

La ubicación sísmica de Perú y el Cinturón de Fuego del Pacífico

Operadores en centro de monitoreo sísmico del IGP en Perú, viendo pantallas con mapas de actividad y gráficos sísmicos. Logo azul del IGP visible en pantalla superior.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean datos sísmicos en tiempo real en una sala de control, con el logo de la institución visible en una pantalla principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica a nivel mundial: el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Este corredor geológico rodea la cuenca del Pacífico y concentra cerca del 85% de la actividad sísmica y volcánica del planeta. La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera constantes procesos de subducción, responsables de la acumulación y posterior liberación de energía en forma de sismos.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sostiene que la costa peruana es especialmente vulnerable debido a la cercanía del límite tectónico. Los sismos, en su mayoría, tienen origen en el fondo oceánico y afectan principalmente las localidades costeras. Las autoridades mantienen una vigilancia permanente mediante una red de sensores distribuidos en todo el territorio nacional, con el objetivo de registrar variaciones y emitir alertas tempranas.

06:07 hsHoy

Historial de movimientos telúricos en la región

La historia sísmica de Perú está marcada por episodios de gran impacto, tanto en la capital como en otras regiones. Durante los últimos años, varios sismos han causado daños significativos en viviendas, infraestructura vial y servicios públicos, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como Lima y Arequipa. El registro de eventos recientes, como el de hoy, actualiza la memoria de la población sobre la necesidad de preparación y respuesta ante emergencias.

Según datos del IGP, en las últimas 48 horas se han reportado movimientos sísmicos en distintas regiones del país, entre ellos un sismo de magnitud 4,4 en Atico, Arequipa, y el registrado hoy en Callao y Lima. Las autoridades recalcan la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y acatar las recomendaciones de seguridad, como evacuar zonas vulnerables y preparar mochilas de emergencia.

06:07 hsHoy

Acciones de prevención y protocolos de seguridad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Defensa Civil despliegan campañas informativas para concientizar a la población sobre los riesgos sísmicos y los pasos a seguir antes, durante y después de un movimiento telúrico. La preparación comunitaria incluye simulacros periódicos en escuelas y centros de trabajo, así como la difusión de materiales educativos sobre rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.

El sistema de alerta temprana y la coordinación interinstitucional han permitido reducir la vulnerabilidad en zonas de alto riesgo. Sin embargo, la antigüedad de muchas edificaciones en Lima y otras ciudades representa un reto para la protección de la vida y los bienes en caso de sismos de mayor magnitud. Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y la inversión en infraestructura resiliente.

06:06 hsHoy

El papel de la tecnología en la vigilancia sísmica

La modernización de la red sismológica del IGP ha facilitado la detección rápida y precisa de los eventos sísmicos. Los sensores, distribuidos estratégicamente en la costa y el interior del país, permiten enviar información en tiempo real a los centros de monitoreo y a la población a través de plataformas digitales como la cuenta oficial de X del instituto. Esta capacidad tecnológica contribuye a la toma de decisiones oportunas y a la emisión de alertas efectivas.

Además, la cooperación internacional con organismos de vigilancia sísmica y la integración de modelos predictivos avanzados refuerzan la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo. La actualización constante de protocolos y la capacitación del personal técnico resultan claves para enfrentar los desafíos planteados por la actividad sísmica en la región.

06:06 hsHoy

Perspectivas y desafíos para la gestión del riesgo sísmico

Los recientes movimientos telúricos, incluido el ocurrido hoy en Callao y Lima, subrayan la vigencia del riesgo sísmico en Perú y la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención y respuesta. Las autoridades, junto con organismos científicos y la sociedad civil, trabajan en la actualización de normativas de construcción, la mejora de la gestión del riesgo y la promoción de la cultura de seguridad en todos los niveles educativos.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reiteró el llamado a la población para informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de información no confirmada. La experiencia acumulada en la gestión de emergencias y la colaboración internacional constituyen pilares fundamentales para enfrentar los desafíos que plantea la actividad sísmica en el país.

Simulacros y cultura preventiva en la población

Los recientes movimientos telúricos llevaron a las autoridades a enfatizar la importancia de la cultura de prevención. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organizó simulacros en diversas zonas urbanas y rurales, promoviendo la participación activa de la comunidad. Voceros del IGP subrayaron que “la participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los simulacros, las organizaciones estatales difundieron guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. El jefe del IGP insistió en la revisión periódica de las estructuras de las viviendas y en la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a la información responsable y uso de fuentes oficiales

En un escenario donde la preocupación por la actividad sísmica aumenta, el IGP ha reiterado la necesidad de informarse solo a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas en redes sociales para acceder a reportes actualizados y recomendaciones de seguridad. Este llamado busca fortalecer la colaboración entre ciudadanos y autoridades, y reducir la vulnerabilidad ante posibles emergencias.

La Marina de Guerra del Perú, por medio de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que desde la tarde del sábado 6 hasta la tarde del domingo 7 de junio se prevén brisas fuertes en el litoral centro y sur, recomendando a las autoridades y empresas portuarias tomar medidas preventivas. La vigilancia de los sistemas atmosféricos complementa el monitoreo sísmico para salvaguardar a la población costera.

Primer plano de un sismógrafo registrando ondas sísmicas en papel cuadriculado, con un patrón de círculos concéntricos rojos en la esquina superior derecha.
Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales ante la amenaza sísmica

El Instituto Geofísico del Perú recordó a la población que, ante la percepción de un sismo, se debe buscar resguardo bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural, evitar el uso de ascensores y esperar a que el movimiento termine antes de evacuar el inmueble. Se aconseja revisar si existen daños antes de regresar a la vivienda y comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constante exposición de Perú a fenómenos sísmicos impone la necesidad de mantener la alerta y la preparación. El monitoreo permanente y la cooperación entre organismos estatales y la ciudadanía se presentan como las herramientas más efectivas para enfrentar el riesgo sísmico que persiste en el país.

05:22 hsHoy

Sismo en Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 6 de junio de 2026 a las 20:45 hora local. El evento sísmico se localizó a 23 kilómetros al sur de Aplao, en la provincia de Castilla, región Arequipa, a una profundidad de 102 kilómetros.

Según el informe, la intensidad estimada fue de II-III en Aplao, lo que indica que fue percibido levemente por la población local.

Mapa de la costa sur de Perú que muestra la región de Arequipa, las localidades de Chala y Caravelí con pines rojos, y el epicentro de un sismo offshore con ondas naranjas.
Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:11 hsHoy

Sismo de 4.8 en el Callao

El Instituto Geofísico del Perú informó sobre un sismo registrado el 6 de junio de 2026 a las 11:30 horas, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 55 kilómetros. El epicentro se localizó a 86 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao. La intensidad reportada fue de nivel III en Callao, según los datos oficiales del organismo.

Sismo de 4.8 en el Callao
Sismo de 4.8 en el Callao. Epicentro según el IGP

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