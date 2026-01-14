DT de Atenea confirma ofertas nacionales e internacionales por Nicole Pérez y resalta su carácter: “No se mueve por la plata”

Lorena Góngora reconoce el potencia de Nicole Pérez y confirma propuestas por la jugadora de Atlético Atenea. Crédito: Instagram Atenea.

Nicole Pérez es una de las jugadoras más valiosas en la temporada actual de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La nacida en Tucumán, Argentina, hace 21 años se ha consolidado como la máxima anotadora del torneo y ha sostenido un nivel formidable que lo ha extendido hasta la segunda fase del torneo. Su entrenadora y compatriota, Lorena Góngora, ha asegurado que la voleibolista de la selección argentina aún no ha alcanzado su máximo potencial.

“Lo que tiene Nicole es que todos los días entrena para superarse y estar mejor. No es una jugadora que se quede. Sabe que tiene mucho por delante y trabaja”, concedió la estratega a ‘Latina Deportes’. Semanas atrás, Pérez había resaltado el papel de Góngora en su crecimiento. “Me tiene cortita”, apuntó.

“También es una líder excelente, positiva. Anima a sus compañeras a seguirla también”, continuó la adiestradora de Atlético Atenea. En ese sentido, la actuación individual de la deportista argentina ha generado que los clubes más relevantes del país pongan sus ojos en ella. Así como escuadras del extranjero, según la entrenadora ‘gaucha’.

Nicole Pérez es la líder ofensiva de Atlético Atenea. Crédito: LPV

“Tiene muchísimo para dar. Nicole va a estar donde ella quiere estar. Es una jugadora que no se mueve por la plata, sino estaría en otro club. Yo sé que le han ofrecido varios clubes. Es una jugadora que se mueve por lo que le ofreces como institución. Si le das la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y una estabilidad emocional, eso es clave”, explicó.

Góngora añadió que clubes del exterior también buscan contar con Nicole Pérez. De momento, ‘Lore’ aguarda por la gestión de la dirigencia de ‘las diosas’ para retener a la valiosa deportista. “Esperemos que Atenea haga todo lo posible para retenerla para que siga creciendo junto con nosotros”, concluyó.

Nicole Pérez, MVP

Nicole Pérez destaca como la figura central de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Su rendimiento sobresale en un torneo que cuenta con atletas de gran categoría y trayectoria internacional. Actualmente, la jugadora argentina del Club Atenea consolida su dominio gracias a un despliegue técnico impecable en cada jornada.

La argentina suma 215 puntos en diez fechas y guía a Atlético Atenea a la cima, en la antesala de la segunda fase del torneo 2025/26. | Instagram / peruvoley.pe

Las estadísticas reflejan su influencia absoluta en el juego. Nicole lidera la tabla de máximas anotadoras con 261 puntos y encabeza la lista de mejor servicio con 19 unidades. Estas cifras la posicionan como la pieza más determinante de la competición y ratifican su estatus como la mejor jugadora del torneo hasta la fecha.

Pérez destaca en una lista de voleibolistas de categoría. La cantidad de puntos que registra la argentina supera, por ejemplo, a su connacional Elina Rodríguez, de Alianza Lima. Además, sus cifras aventajan con referencia a otras deportistas como Natalia Monteiro, Fernanda Tomé y Aixa Vigil.

Duelo clave ante Alianza Lima

Atlético Atenea dará una muestra de su potencial en su próximo duelo ante el poderoso Alianza Lima, actual bicampeón del torneo y reciente participante del Mundial de Clubes. El equipo de Lorena Góngora encara este duelo con la exigencia que amerita, pues superar a los de Facundo Morando no es una empresa sencilla.

En la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Alianza Lima derrotó por 3-0 a Atlético Atenea. Crédito: LPV

Este sábado 17 de enero, Alianza Lima y Atlético Atenea se enfrentarán por la segunda jornada de la Fase 2 en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La programación oficial confirma que el duelo iniciará a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este choque precederá al clásico entre Regatas Lima y San Martín en el mismo recinto.

La cobertura en directo llegará a través de Latina, señal que posee los derechos del certamen. El público podrá seguir las acciones por televisión abierta, la página web o la aplicación móvil del canal. Por su parte, Infobae Perú ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias y los mejores momentos del partido.