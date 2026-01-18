Perú Deportes

Diana de la Peña tras el ajustado triunfo de Alianza Lima ante Atenea: “Lo importante es que ganamos”

La central blanquiazul puso por delante la importancia del resultado, pese a las complicaciones que tuvo el equipo para asegurar la victoria en esta segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Guardar
La central blanquiazul puso por delante la importancia del resultado, pese a las complicaciones que tuvo el equipo. (Video: Gerson Cuba Channel)

Alianza Lima volvió a demostrar carácter y fortaleza mental en la Liga Peruana de Vóley tras imponerse por 3-2 a Atlético Atenea en un encuentro intenso y lleno de emociones, correspondiente a la segunda fase del torneo. Las ‘blanquiazules’ tuvieron que exigirse al máximo para quedarse con una victoria sufrida, que se definió recién en el quinto set, pero que reafirma su condición de equipo protagonista en la temporada.

Tras el encuentro, Diana de la Peña, una de las referentes del elenco de La Victoria, puso el foco en el resultado y en el trabajo colectivo, más allá de las complicaciones que enfrentaron durante el compromiso en el Polideportivo Lucha Fuentes. La central destacó el valor del triunfo como un impulso anímico en esta etapa decisiva del torneo.

“El resultado fue que ganamos en equipo y eso es lo que nos vamos a llevar. Se dio el resultado para el bien de Alianza, lo importante de hoy es que hemos ganado”, señaló la jugadora a la prensa local, resaltando el esfuerzo y el marcador favorable por encima de las dificultades que presentó el partido.

Diana de la Peña destacó
Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea. Crédito: LPV

El encuentro tuvo momentos de alto nivel y exigió al máximo al elenco dirigido por Facundo Morando. Atenea sorprendió desde el arranque con un juego intenso y ordenado, llevándose el primer set. Sin embargo, Alianza Lima supo reaccionar y, apelando a su experiencia, logró emparejar el marcador en un segundo parcial muy disputado. Aunque las blanquiazules parecían encaminar el triunfo tras ganar el tercer set, el cuadro rival volvió a responder y forzó un quinto parcial que mantuvo la expectativa hasta el final.

Ya en el tie-break, el conjunto ‘blanquiazul’ mostró mayor contundencia en los puntos clave y selló la victoria en un cierre ajustado por 15-12, dejando en claro que el equipo tiene la capacidad de sobreponerse a la presión y resolver partidos complejos.

Mirada puesta en el Sudamericano de Clubes 2026

Más allá del presente en la liga local, Alianza Lima ya empieza a convivir con la expectativa de lo que será su participación en el Sudamericano de Clubes 2026, donde tendrá que enfrentar un grupo exigente junto a Universidad San Martín y Banco República de Uruguay. Al respecto, Diana de la Peña dejó en claro que el equipo mantiene la calma y la concentración en el trabajo diario.

“Solamente sabemos que hay que seguir entrenando y que vienen muchas cosas más fuertes”, expresó la central, consciente de que el nivel de exigencia será mayor y que la preparación constante será clave para competir a nivel internacional del 18 al 22 de febrero.

Alianza Lima venció 3-2 a
Alianza Lima venció 3-2 a Atlético Atenea. Crédito: LPV

Competencia sana en el plantel blanquiazul

Otro de los puntos que destacó Diana de la Peña fue la competencia interna en su posición, donde comparte minutos y protagonismo con la estadounidense Meegan Hart. Lejos de generar roces, la jugadora aseguró que esta situación fortalece al equipo y eleva el nivel de ambas.

“La competencia es súper limpia, ambas nos ayudamos y creo que eso es lo importante, que tanto ella como yo nos ayudemos por el bien del equipo”, afirmó, subrayando el buen ambiente que se vive dentro del grupo.

Con la victoria ante Atlético Atenea, Alianza Lima consiguió un triunfo clave en la Liga Peruana de Vóley que le permite mantenerse en la pelea por el primer lugar, actualmente en poder de Universitario de Deportes. Con varias fechas aún por disputarse, las ‘íntimas’ apuntan a seguir sumando para alcanzar la cima de la tabla.

Temas Relacionados

Diana de la PeñaAlianza Lima VóleyAtlético Ateneavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por Paolo Guerrero: fue comparado con Darío Benedetto y todo se descontroló

Ocurrió en el programa deportivo ‘Esto es Fútbol’, donde hablaron de la posible llegada del delantero argentino a Barcelona SC. “¿Quién tiene más trayectoria?”, lanzaron en el set

Periodistas ecuatorianos se pelean en

Deportivo Wanka ganó 3-1 a Túpac Amaru en la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las de Wanka aprovecharon todos los errores de un deslucido Túpac Amaru. Con este resultado comparten la punta de la tabla de este pequeño torneo junto a las de Kazoku No Perú

Deportivo Wanka ganó 3-1 a

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley - fecha 1 EN VIVO: así van los equipos que luchan por la permanencia y ascenso

Comenzó la disputa por la permanencia y el ascenso en la Liga Peruana de Vóley. Kazoku No Perú, Deportivo Wanka, Molivoleibol y Túpac Amaru se enfrentan por el boleto exclusivo a la temporada 2026/2027. Revisa cómo quedaron los encuentros tras el cierre de la primera fecha

Resultados del cuadrangular de la

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se jugarán grandes encuentros en todo el mundo. En Sudamérica se viene disputando la Serie Río de La Plata, mientras que en Europa continúan as grandes ligas. Sigue los cotejos

Partidos de hoy, domingo 18

Programación de la fecha 2 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

El Polideportivo de Villa El Salvador retoma su intensidad hoy duelos de alto nivel entre Universitario vs Olva Latino y Gémins vs Rebaza. Regatas derrotó a San Martín y Alianza Lima logró ganar a Atenea 3-2

Programación de la fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí ofrece disculpas públicas

José Jerí ofrece disculpas públicas y defiende su gestión tras el escándalo del ‘Chifagate’ con el empresario chino Zhihua Yang

José Jerí anuncia plan para intervenir las fronteras y reforzar la presencia del Estado

Congresista Muñante critica al TC por declarar como inconstitucional procesar penalmente a menores de edad como adultos

Perú expresa condolencias a Chile por incendios forestales y realiza seguimiento ante posibles peruanos afectados

Renzo Reggiardo y Carlos Bruce lideran preferencias de voto de elecciones municipales en Lima

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes y Anthony Aranda

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una noche de suerte junto a Bad Bunny en la codiciada “casita”: “Nadie me invitó”

Bad Bunny en Lima: Ñengo Flow fue el artista invitado en su noche de despedida en el Estadio Nacional

Tragedia rondó en el segundo concierto de Bad Bunny: decenas de atendidos con síntomas de asfixia tras colapso de la zona VIP

Bad Bunny emocionado agradece a Perú y a sus fans: “Nos ha regalado una de las mejores noches que hemos tenido en la vida”

BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento

DEPORTES

Periodistas ecuatorianos se pelean en

Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por Paolo Guerrero: fue comparado con Darío Benedetto y todo se descontroló

Deportivo Wanka ganó 3-1 a Túpac Amaru en la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley - fecha 1 EN VIVO: así van los equipos que luchan por la permanencia y ascenso

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación de la fecha 2 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV