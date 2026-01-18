Diana de la Peña tras el ajustado triunfo de Alianza Lima ante Atenea: “Lo importante es que ganamos”

La central blanquiazul puso por delante la importancia del resultado, pese a las complicaciones que tuvo el equipo. (Video: Gerson Cuba Channel)

Alianza Lima volvió a demostrar carácter y fortaleza mental en la Liga Peruana de Vóley tras imponerse por 3-2 a Atlético Atenea en un encuentro intenso y lleno de emociones, correspondiente a la segunda fase del torneo. Las ‘blanquiazules’ tuvieron que exigirse al máximo para quedarse con una victoria sufrida, que se definió recién en el quinto set, pero que reafirma su condición de equipo protagonista en la temporada.

Tras el encuentro, Diana de la Peña, una de las referentes del elenco de La Victoria, puso el foco en el resultado y en el trabajo colectivo, más allá de las complicaciones que enfrentaron durante el compromiso en el Polideportivo Lucha Fuentes. La central destacó el valor del triunfo como un impulso anímico en esta etapa decisiva del torneo.

“El resultado fue que ganamos en equipo y eso es lo que nos vamos a llevar. Se dio el resultado para el bien de Alianza, lo importante de hoy es que hemos ganado”, señaló la jugadora a la prensa local, resaltando el esfuerzo y el marcador favorable por encima de las dificultades que presentó el partido.

Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea. Crédito: LPV

El encuentro tuvo momentos de alto nivel y exigió al máximo al elenco dirigido por Facundo Morando. Atenea sorprendió desde el arranque con un juego intenso y ordenado, llevándose el primer set. Sin embargo, Alianza Lima supo reaccionar y, apelando a su experiencia, logró emparejar el marcador en un segundo parcial muy disputado. Aunque las blanquiazules parecían encaminar el triunfo tras ganar el tercer set, el cuadro rival volvió a responder y forzó un quinto parcial que mantuvo la expectativa hasta el final.

Ya en el tie-break, el conjunto ‘blanquiazul’ mostró mayor contundencia en los puntos clave y selló la victoria en un cierre ajustado por 15-12, dejando en claro que el equipo tiene la capacidad de sobreponerse a la presión y resolver partidos complejos.

Mirada puesta en el Sudamericano de Clubes 2026

Más allá del presente en la liga local, Alianza Lima ya empieza a convivir con la expectativa de lo que será su participación en el Sudamericano de Clubes 2026, donde tendrá que enfrentar un grupo exigente junto a Universidad San Martín y Banco República de Uruguay. Al respecto, Diana de la Peña dejó en claro que el equipo mantiene la calma y la concentración en el trabajo diario.

“Solamente sabemos que hay que seguir entrenando y que vienen muchas cosas más fuertes”, expresó la central, consciente de que el nivel de exigencia será mayor y que la preparación constante será clave para competir a nivel internacional del 18 al 22 de febrero.

Alianza Lima venció 3-2 a Atlético Atenea. Crédito: LPV

Competencia sana en el plantel blanquiazul

Otro de los puntos que destacó Diana de la Peña fue la competencia interna en su posición, donde comparte minutos y protagonismo con la estadounidense Meegan Hart. Lejos de generar roces, la jugadora aseguró que esta situación fortalece al equipo y eleva el nivel de ambas.

“La competencia es súper limpia, ambas nos ayudamos y creo que eso es lo importante, que tanto ella como yo nos ayudemos por el bien del equipo”, afirmó, subrayando el buen ambiente que se vive dentro del grupo.

Con la victoria ante Atlético Atenea, Alianza Lima consiguió un triunfo clave en la Liga Peruana de Vóley que le permite mantenerse en la pelea por el primer lugar, actualmente en poder de Universitario de Deportes. Con varias fechas aún por disputarse, las ‘íntimas’ apuntan a seguir sumando para alcanzar la cima de la tabla.