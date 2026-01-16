Pablo Guede puso paños fríos a tenso cruce con Sergio Peña tras ‘blooper’ en Serie de Río de la Plata: “He dicho cosas peores”

La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima para la temporada 2026 se ha reflejado en prácticas intensas y un estilo de trabajo marcado por su carácter. Durante el reciente amistoso frente a Unión de Santa Fe, el entrenador argentino protagonizó un momento que captó la atención: hizo un fuerte reclamo a Sergio Peña tras ‘blooper’ en el primer minuto del encuentro, situación que los micrófonos de la transmisión registraron y que se propagó rápidamente en redes sociales.

Ante la repercusión, el DT aclaró que esa forma de comunicarse responde a su personalidad y a la pasión con la que vive el fútbol. El propio técnico explicó que la plantilla está al tanto de su temperamento y que no existe conflicto con los jugadores.

“Yo el fútbol lo vivo de una sola manera y no le dije nada malo. Cero problemas. Después que más que lo pueda aclarar, siguen diciendo cualquier cosa. Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas eh. El sector lo puede haber tomado de put... porque sabe como lo presiono a él y a todos para sacar lo mejor de ellos. Es cero problemas. Esa es mi manera de sacarle lo máximo a un futbolista. He dicho cosas peores en estos dos partidos hacia los chicos pero es mi forma de atacarlos, picarlos para sacar lo mejor de ellos”, apuntó el argentino en rueda de prensa en Montevideo.

Insólito lo que pasó antes del primer minuto de juego. (Video: ESPN)

También aprovechó para elogiar el nivel futbolístico de ‘Peñita’ y precisó que está en un buen momento: “Es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos y subió su nivel físico a un punto que nunca lo había logrado. Creo que eso habla muy bien de él. Después de eso es fútbol porque puede jugar bien, mal y regular pero creo que Peña es un buen futbolista”.

¿Qué le dijo Pablo Guede a Sergio Peña tras ‘blooper’?

El nombre de Sergio Peña se volvió tendencia entre los hinchas de Alianza Lima, aunque no por una jugada destacada. En menos de un minuto, el mediocampista peruano marcó un autogol al intentar ceder el balón hacia atrás al arquero Alejandro Duarte, situación que generó comentarios y reacciones en redes sociales.

Tras el encuentro, trascendieron las indicaciones que Pablo Guede dirigió a Peña en pleno partido. El flamante entrenador blanquiazul insistió en que el volante debía buscar avanzar y proyectarse hacia el ataque, en lugar de optar por el pase de seguridad hacia sus compañeros en defensa.

“La agarras acá, no sos capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? jugá para adelante”, fue lo que recriminó el DT al jugador.

El técnico de Alianza Lima se molestó por la acción del mediocampista en duelo ante Unión. (ESPN)

Cambios confirmados en Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata

Pablo Guede lleva dos partidos con Alianza Lima y hasta el momento no ha podido sacar un triunfo. Ese escenario lo puso como punto de críticas, y uno de los cuestionamientos son los cambios radicales que ha venido realizando frente Independiente y Unión de Santa Fe.

“El primer partido no teníamos lateral derecho y tuve que improvisar con Jairo Vélez. Lo de los contenciones lo mismo es por si las dudas se cae uno o dos. En caso expulsen a uno y quiera jugar con dos contenciones, quiero tener esa opción de otros futbolistas. Lo voy a seguir haciendo con Colo Colo también porque creo que es el momento de probar. Veré a todos como están, ya bajamos un poco las cargas y mañana veremos que hacemos. Si habrá un mix, si de acá le doy 60 y 30 a otra parte porque quiero que lleguen todos contra Inter Miami con los mismos minutos”, precisó el estratega.