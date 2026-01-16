Perú Deportes

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en el certamen continental. Conoce cómo seguir la transmisión de la ceremonia

El camino hacia el título sudamericano ya moviliza a los seguidores del vóley en Perú. Tres representantes nacionales aparecen en la nómina de clubes que buscarán la consagración continental en el próximo Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín.

El certamen, que tendrá como escenario al Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, reunirá a los equipos más fuertes de la región entre el 18 y el 22 de febrero. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) anticipó que la cita será un punto de encuentro para los mejores exponentes de Sudamérica y que la ciudad de Lima vivirá jornadas cargadas de emoción y alta competencia.

La expectativa crece con el anuncio del sorteo de grupos, que la organización fijó para hoy, viernes 16 de enero, a las 12:00 horas de Perú. Los aficionados podrán conocer la distribución de los equipos y los posibles cruces de mayor tensión desde la fase inicial.

La expectativa por conocer la conformación de los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendrá un espacio digital especial y todos los ‘voleilovers’ podrán seguir el evento internacional. Latina transmitirá todas las incidencias a través de su cuenta de Youtube de Latina Deportes.

También la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) confirmó que pasará el sorteo por medio de su canal de Youtube, permitiendo el acceso en Perú y en toda la región.

Los aficionados podrán conocer la suerte de Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. En Infobae Perú se realizará un seguimiento especial para informar sobre cómo quedarán distribuidos los equipos peruanos y cuáles serán sus primeros rivales en el certamen continental.

Los bombos para sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Si el sorteo favorece a Alianza Lima, el equipo integraría un grupo junto a Boston College y un club del último bombo, evitando así enfrentarse a otro conjunto peruano en la primera fase. No obstante, esa configuración supondría que tanto Regatas Lima como San Martín tendrían que competir contra los equipos brasileños, reconocidos por su alto nivel.

De este modo, el desafío para estos dos representantes nacionales aumentaría desde el comienzo del torneo, ya que se medirían ante rivales con amplia trayectoria y exigencia, complicando sus aspiraciones de avanzar a las instancias decisivas del campeonato continental.

Cabezas de serie: Alianza Lima (Perú 1), Osasco (Brasil 1), Sesi (Brasil 2)

Bombo 2: Regatas Lima (Perú 2), San Martín (Perú 3), Boston College (Chile)

Bombo 3: Club UVIV (Ecuador), Banco República (Uruguay) y Olympic (Bolivia)

Tres equipos representarán al Perú:
Tres equipos representarán al Perú: Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Crédito: Puro Vóley

¿Cómo será el formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El torneo sudamericano de clubes se jugará en Lima, específicamente en Villa El Salvador, entre el domingo 18 y el jueves 22 de febrero de 2026. El formato establece que los primeros de cada grupo, junto con el mejor segundo, obtendrán el pase a las semifinales.

Después de esa instancia, los dos conjuntos que logren avanzar a la final asegurarán su lugar en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB 2026. En la edición anterior, Alianza Lima representó a Perú en el Mundial de Clubes y consiguió una victoria que marcó un hito para el voleibol nacional.

