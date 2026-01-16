Perú Deportes

‘Cóndor’ Mendoza destruyó a Sergio Peña tras derrota ante Unión: “No puede llevar la ’10′ de Alianza Lima”

El exfutbolista de la selección peruana tuvo ácida crítica contra el volante ‘blanquiazul’, quien cometió autogol a los 40 segundos de iniciado el encuentro ante el conjunto argentino

Las críticas al rendimiento de Sergio Peña tras la reciente derrota de Alianza Lima ante Unión no se hicieron esperar, y una de las voces más duras fue la de Andrés ‘Cóndor’ Mendoza. El exfutbolista, reconocido por su paso en la selección peruana y clubes internacionales, analizó el partido y fue contundente en sus comentarios, en especial sobre el papel de Peña en el equipo ‘blanquiazul’.

Durante su intervención en el programa TinBet de YouTube, Mendoza expresó su decepción con el desempeño colectivo de los ‘íntimos’, especialmente en la primera mitad del encuentro: “He visto a Alianza Lima en el primer tiempo y fue un desastre. Solo hubo una jugada que me gustó de Alan Cantero. Después, no vi más”, afirmó el exdelantero, visiblemente crítico con el funcionamiento del conjunto dirigido por Pablo Guede.

El foco de las observaciones de Mendoza se centró en Sergio Peña, actual portador de la camiseta ‘10’, quien no logró marcar la diferencia en el mediocampo aliancista. “Para mí, Sergio Peña no puede jugar (de titular). Él no puede llevar la ’10′ de Alianza Lima”, expresó Mendoza, cuestionando la idoneidad del volante para desempeñar un rol simbólico y de liderazgo en el esquema de juego.

Insólito lo que pasó antes del primer minuto de juego. (Video: ESPN)

Más allá de la trayectoria internacional de Peña, Mendoza consideró que el futbolista no está cumpliendo con las expectativas que implica vestir la ‘10’ en el club. “Peña es jugador de selección, jugó en Europa... pero no puede jugar hacia atrás. Él tiene que jugar para adelante”, puntualizó, aludiendo a la necesidad de mayor atrevimiento y protagonismo ofensivo por parte del mediocampista.

En ese sentido, el ‘Cóndor’ sugirió una reubicación táctica para Peña dentro del campo. “Si él (Pablo Guede) quiere ver la mejor versión de Peña, tiene que ponerlo al lado del ‘6’, nada más”, recomendó Mendoza, dando a entender que el mediocampista podría aportar más en una función de apoyo y recuperación, en lugar de asumir la responsabilidad creativa total.

Finalmente, Mendoza propuso un cambio de nombres para el puesto de enganche, sugiriendo que la camiseta ‘10’ debería ser otorgada a Jairo Vélez: “Ahora, el ‘10’ dale a Vélez, porque es un chico más encarador, más conchudo. Es para alguien que hace cosas diferentes”, señaló, resaltando las cualidades ofensivas y la personalidad del joven futbolista.

Las declaraciones de Andrés Mendoza reflejan el descontento de parte de la hinchada y exjugadores respecto al rendimiento actual de Alianza Lima y, en particular, sobre la figura de Sergio Peña. La presión sobre el plantel y el comando técnico aumenta ante la necesidad de encontrar soluciones que permitan recuperar el protagonismo perdido, mientras el debate sobre quién debe ser el conductor futbolístico del equipo sigue abierto en la interna y entre los seguidores blanquiazules.

Sergio Peña recibió el reproche de Pablo Guede en pleno partido

El autogol a los 40 segundos de iniciado el encuentro ante Unión de Santa Fe no fue lo único complicado que vivió Sergio Peña en la primera parte. El jugador también recibió un fuerte llamado de atención del técnico Pablo Guede. Y todo lo que lanzó el argentino se escuchó por los micrófonos de la cadena internacional ESPN.

¿Cómo se originó todo? Peña recibió la pelota en la mitad del campo y, en lugar de jugar hacia adelante, prefirió dar un pase atrás, lo que generó la molestia de Guede. “La agarras acá, no eres capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez (defensa juvenil) lo va a hacer? Juega para adelante”, le gritó.

El técnico de Alianza Lima se molestó por la acción del mediocampista en duelo ante Unión. (ESPN)

Pero más allá de cualquier otro cuestionamiento, Sergio Peña todavía tiene toda una temporada completa por delante para demostrar el nivel que muchas veces elogió tanto el hincha de la selección peruana como el de Alianza Lima.

