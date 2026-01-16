A qué hora juega San Martín vs Regatas Lima: partidazo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega San Martín vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

San Martín y Regatas Lima se enfrentarán el sábado 17 de enero en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro reunirá a dos de los equipos más tradicionales del campeonato y servirá para medir el momento de ambos conjuntos en la parte decisiva de la temporada.

El conjunto ‘santo’ llega a este compromiso con una campaña sólida y posiciones de privilegio en la tabla general. Y es que suma 32 puntos tras 12 partidos disputados, con 11 victorias y solo una derrota, ubicándose en el segundo lugar del torneo, apenas por debajo de Universitario de Deportes.

En su debut en la fase 2, el equipo dirigido por Guilherme Schmitz venció de manera contundente a Olva Latino por 3-0 (25-21, 25-18 y 25-20), resultado que refleja la fortaleza de su plantel y la capacidad para dominar en sets corridos. De esta forma, las de Santa Anita dan un gran paso para seguir por la senda ganadora, teniendo en cuenta que llevan siete triunfos al hilo desde la primera etapa.

Por otro lado, Regatas Lima afronta el partido tras una victoria ajustada por 3-2 sobre Circolo Sportivo Italiano en la jornada inaugural de la fase 2. El conjunto ‘chorrillano’ ocupa el quinto puesto de la clasificación con 18 unidades, producto de siete triunfos y cinco derrotas. Ha sumado 26 sets a favor y 21 en contra, y su coeficiente de sets es de 1,24.

Aunque sus resultados han sido más irregulares en comparación con San Martín, el equipo mantiene viva la aspiración de escalar posiciones y meterse en la pelea por los primeros lugares. La victoria reciente ante las de Pueblo Libre, obtenida en un duelo disputado a cinco sets, puede ser un impulso anímico importante de cara al enfrentamiento con uno de los líderes del certamen.

El técnico Horacio Bastit buscará la manera de sacar adelante un partido clave y apelará al buen nivel de sus figuras como Kiara Montes y Camila Monge y Barbara Francella.

El partido entre San Martín y Regatas Lima de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se disputará el sábado 17 de enero a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está programado para las 20:00 horas.

Para los ‘voleylovers’ en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. En México, el compromiso dará inicio a las 18:00 horas, mientras que en España el duelo podrá verse desde la 01:00 horas del domingo 18 de enero.

Dónde ver San Martín vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El San Martín vs Regatas Lima, correspondiente a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, contará con transmisión en directo a través de Latina, tanto en los canales 2 y 702 de televisión, como en su sitio web y aplicación oficial. Además, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) habilitará la cobertura de los encuentros mediante su página web y la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, ampliando las opciones para que los fanáticos sigan la competencia desde diferentes plataformas digitales durante la segunda fase del torneo.

Asimismo, el portal web de Infobae Perú realizará un seguimiento especial del enfrentamiento, con información previa, actualizaciones minuto a minuto y los principales datos de la etapa definitoria del campeonato.

