A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Atenea: duelo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El club ‘blanquiazul’ cuenta con una presentación exigente en la nueva jornada de la Fase 2 de la LPV 2025/26. La misión será ganar y a toda regla contra un oponente al alza

Alianza Lima necesita sacar adelante su lance contra Atlético Atenea. - Crédito: Difusión

Alianza Lima está en la obligación de sacar a relucir su absoluta solvencia cuando enfrente a Atlético Atenea, por la segunda jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El triunfo es el único resultado que servirá para no perderle el paso a Universitario de Deportes, club instalado en la cima.

De acuerdo con la programación de la organización, el compromiso entre las ‘blanquiazules’ y las ‘diosas’ está pactado para este sábado 17 de enero desde las 17:00 horas de Perú bajo la transmisión oficial de Latina Deportes a través de su app; además, la website Infobae informará los pormenores mediante un minuto a minuto.

Alianza Lima parte como favorito en el nuevo lance, a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes. Su ubicación en la clasificación y el nivel del plantel le permite llevar el rótulo de favorito, aunque no deben confiarse, porque en la reanudación de la LPV dejaron alguna imagen más que irregular.

En concreto, fue cuando el sexteto de Facundo Morando cedió un set en el choque contra Rebaza Acosta. A pesar que el juego era un trámite, hubo un revés que despertó mucha alerta en el staff aliancista. Aun así, surgió un golpe de efecto para encarrilar el triunfo por 3-1.

Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta y sumó una nueva victoria en la Liga Peruana de Vóley. | Latina

Atlético Atenea ha tenido un desempeño competitivo en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, manteniéndose entre los equipos que lograron avanzar a la Fase 2 del campeonato nacional tras una primera etapa exigente. El club acumuló resultados variados frente a rivales de mayor jerarquía y se ubicó en posiciones intermedias de la tabla de clasificación.

La Fase 2 comenzó el 10 de enero, con una programación de altos voltajes donde Atlético Atenea enfrentó a Deportivo Géminis en la jornada inaugural, sacándole un triunfo importante en su lucha por sumar puntos que lo mantengan en la pelea por los ‘play offs’.

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán contra las ‘diosas’ este sábado 17 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 18:00 horas; mientras que los espectadores de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán seguirlo desde las 19:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Atlético Atenea estará lista para los aficionados en diversas plataformas. Latina TV ofrecerá el partido en señal abierta por el canal 2 y en alta definición por el canal 702 HD.

Quienes prefieran seguir el desarrollo del juego en línea podrán hacerlo a través de la página web y la aplicación oficial de la televisora. Además, el partido estará disponible en el sitio web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Para aquellos que busquen actualizaciones en tiempo real, Infobae Perú brindará una cobertura integral punto a punto en su website, ampliando así las opciones para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento clave en la segunda ronda de la LPV.

