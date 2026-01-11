Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La delegación de Alianza Lima llegó al Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador de cara al duelo con Rebaza Acosta.
El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador será el escenario donde Alianza Lima y Rebaza Acosta se enfrentarán el domingo 11 de enero por la primera fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro abrirá una etapa clave en la competencia nacional, con ambos equipos en busca empezar con el pie derecho en esta parte del año.
El campeonato nacional de vóley 2025/26 entra en su recta definitiva. Con apenas unos encuentros por disputar para terminar la fase inicial, Universitario de Deportes ya garantizó su lugar en la cima de la clasificación. El triunfo obtenido ante Deportivo Wanka otorgó a las cremas el liderato inalcanzable, seguidas por la Universidad San Martín y Alianza Lima en la tabla de posiciones.
Alianza Limallega a este compromiso tras completar una primera fase marcada por la regularidad y la capacidad de reacción ante la adversidad. El equipo dirigido por Facundo Morando supo reponerse de un inicio irregular y cerró la etapa inicial con una importante victoria sobre Circolo Sportivo Italiano por 3-1. Con este resultado, el elenco ‘aliancista’ aseguró su clasificación a la segunda fase y confirmó su condición de aspirante al título.
El plantel ‘íntimo’ ha mostrado solidez en defensa y una ofensiva liderada por figuras como Kiara Montes y Clarivett Yllescas, quienes aportan experiencia y jerarquía en los momentos decisivos. Además, la rotación implementada por el cuerpo técnico permitió el crecimiento de jugadoras jóvenes, lo que ha enriquecido las variantes tácticas del equipo de cara a la fase definitoria.
Rebaza Acosta afronta este desafío con el objetivo de consolidar su rendimiento y seguir escalando posiciones en el torneo. El equipo cerró la primera fase con un ajustado triunfo sobre Olva Latino por 3-2, resultado que le permitió asegurar su lugar en la segunda etapa del campeonato.
A lo largo de la temporada, el cuadro del Callao ha mostrado momentos de buen juego colectivo, aunque también ha atravesado altibajos que buscará corregir en la etapa que se avecina, lo que conllevó que acabe en el octavo lugar. El técnico Carlos ‘Tato’ Rivero tiene una retadora tarea con miras a dar el golpe sobre la mesa y mejorar las prestaciones de sus jugadoras.
El Alianza Lima vs Rebaza Acosta, al igual que el resto de los encuentros del campeonato nacional, será transmitido en directo por Latina. La cobertura estará disponible en los canales 2 y 702 de televisión, así como en el sitio web y la aplicación oficial del canal.
La Federación Peruana de Voleibol (FPV) también ofrecerá la transmisión de los partidos a través de su página web y el perfil de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, facilitando el acceso de los aficionados desde distintas plataformas digitales a lo largo de la segunda fase del certamen.
Por su parte, Infobae Perú brindará un seguimiento especial del encuentro, con información previa, actualizaciones al minuto y los datos más destacados de la fase definitoria del campeonato.
El encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, correspondiente a la primera fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se jugará el domingo 11 de enero a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.
Para los aficionados de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio está fijado para las 19:00 horas. En México, el compromiso arrancará a las 16:00 horas, mientras que en España el duelo podrá seguirse desde las 23:00 horas del mismo domingo.