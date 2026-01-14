Perú Deportes

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

La jugadora europea no ha podido debutar en el torneo peruano por problemas con su transfer y su continuidad en el club ‘santo’ estaría descartada

Jovana Steković dejaría San Martín
Jovana Steković dejaría San Martín sin haber podido debutar en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa USMP

La situación de Jovana Steković en la Universidad San Martín atraviesa un momento crítico. La voleibolista serbia, anunciada como refuerzo del club ‘santo’ en diciembre pasado, no ha podido debutar en la Liga Peruana de Vóley debido a problemas administrativos relacionados con su transfer internacional, una situación que, con el paso de las semanas, se habría vuelto insostenible.

Desde su llegada al país, Steković solo ha podido acompañar al equipo desde las tribunas, sin la posibilidad de ser considerada para los partidos oficiales. Pese a las gestiones realizadas por el club, el inconveniente no se ha resuelto y todo apunta a que la jugadora no continuará en la institución, truncando así una incorporación que generó expectativa en el inicio de la temporada.

La delicada situación fue confirmada por Yudy Balcazar, gerente deportivo de la Universidad San Martín, quien se refirió al tema en una reciente entrevista para aquiTVO. La directiva reconoció que el problema sigue sin solución y dejó abierta la posibilidad de que la punta serbia no llegue a jugar en el campeonato peruano, así como tampoco en el Sudamericano de Clubes 2026.

“Ese es un tema que todavía no lo hemos solucionado, pero en cuanto tengamos la solución, vamos a avisarlo. Pero probablemente Jovana no va a jugar en el equipo”, señaló Balcazar, dejando en claro que el panorama no es alentador para la voleibolista europea.

Jovana Steković en los entrenamientos
Jovana Steković en los entrenamientos de San Martín. Crédito: Prensa USMP

Un refuerzo que nunca pudo estrenarse

Jovana Steković fue anunciada como una apuesta para reforzar el plantel ‘santo’, pero las trabas con su habilitación impidieron que pudiera integrarse plenamente al equipo. Su caso se convirtió en una situación atípica dentro de la Liga Peruana de Vóley, ya que permaneció durante varias semanas entrenando y acompañando al grupo sin la posibilidad de disputar un solo punto oficial.

Ante este escenario, la eventual salida de la jugadora aparece como la alternativa más viable para ambas partes, evitando prolongar una situación que no ha beneficiado ni al club ni a la deportista.

Los refuerzos y la aclaración de San Martín

En paralelo, la Universidad San Martín ha sido uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes durante la temporada, lo que generó comentarios sobre una supuesta fuerte inversión. Sin embargo, Balcazar aclaró que las incorporaciones responden a necesidades puntuales del plantel, principalmente por problemas físicos de varias jugadoras.

No es que estamos invirtiendo un montón como la gente cree, sino que nosotros tenemos un problema de lesiones. Por eso estamos buscando la forma de mejorar nuestro equipo y de que no nos falten jugadoras en ninguna posición”, explicó.

San Martín pelea por el
San Martín pelea por el título de la Liga Peruana de Vóley y la clasificación al Mundial de Clubes 2026. Crédito: Prensa USMP

La gerente deportiva de la USMP también reveló que el club enfrenta complicaciones médicas, como el caso de Andrea Sandoval, quien fue operada recientemente de apendicitis, situación que obligó a la dirigencia a replantear la conformación del plantel.

“No se trata de que la San Martín tenga mucho dinero y esté rompiendo el mercado. No me creerían si yo digo los montos”, añadió Balcazar, descartando versiones sobre un gasto excesivo para el reforzamiento de la plantilla.

Mientras la Liga Peruana de Vóley entra en una etapa decisiva, el caso de Jovana Steković se perfila como uno de los episodios más complejos de la temporada. A la espera de una confirmación oficial, todo indica que la voleibolista serbia se despedirá del club ‘albo’ sin haber debutado, en una situación marcada por inconvenientes administrativos y decisiones inevitables.

