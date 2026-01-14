“Esto iba a pasar y va a ser peor”, la alarmante premonición de Percy Olivares tras la polémica entre Renato Tapia y Christian Cueva

El exjugador habló del conflicto entre ambos futbolistas de la 'bicolor' y augura un buen futuro. (Video: Radio Ovación)

Las recientes declaraciones de Renato Tapia contra la Federación Peruana de Fútbol siguen resonando en el ámbito nacional. De hecho, Christian Cueva fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto y mostrar una postura distinta. En ese sentido, Percy Olivares aseguró que esta polémica iba a suceder tarde o temprano y no augura un buen futuro en el balompié ‘incaico’.

“No me preocupa esta situación, tampoco soy tan extremista con esas cosas. Cuando hablé de este tema en otros programas dije ‘esto va a reventar en algún momento y en algún momento se van a decir la ‘vela verde’ todos’. De esto, los beneficiados son muchos periodistas que disfrutan de esta situación”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Radio Ovación’.

El exlateral, conocido por su paso por la selección peruana y diversos clubes internacionales, consideró que estas disputas eran inevitables y que lo más probable es que continúen en el tiempo. “Esto iba a pasar y va para peor, van a seguir hablando más cosas, se van a seguir diciendo más cosas. Eso es un poco lo que se quería porque, de alguna forma, es alimento noticioso para que puedan seguir ejerciendo lo que algunos ejercen”, sostuvo.

El 'Capitán del Futuro' no se guardó nada. Ante la pregunta directa sobre si existe hipocresía en el vestuario de la blanquirroja, Renato Tapia dio una respuesta que generará debate | YouTube / Doble punto

Percy Olivares lamentó la manera en que el debate se ha trasladado al plano mediático y cómo algunos sectores aprovechan la situación para validar posturas previas. “Yo no sufro con esto, pero sí lo lamento porque hay muchos periodistas que querían que eso reviente para que puedan hablar y decir ‘yo tenía razón’. El mundo está de cabeza, el fútbol no es la excepción, y este tipo de cosas se van a seguir viendo. Yo no voy a cambiar esto, pero sí marcar el camino por donde voy. Me incluyo porque soy parte de esto, pero no soluciona nada ni lo empeora”, reflexionó.

El ‘Zancudo’ consideró que estos enfrentamientos públicos entre referentes de la ‘bicolor’ no necesariamente tendrán un impacto directo en el rendimiento deportivo de la selección, pero sí ponen de relieve las tensiones internas y la falta de cohesión en la dirigencia y el plantel. Por lo pronto, Tapia le respondió a Cueva por su defensa Agustín Lozano y la gestión en la FPF realizando una publicación en su cuenta de Twitter.

La publicación de Renato Tapia en Twitter luego de las palabras de Christian Cueva.

Percy Olivares sobre el presente de Sporting Cristal

En otro momento, Percy Olivares abordó la delicada situación que atraviesa Sporting Cristal, club con el que mantiene un fuerte vínculo afectivo. El exlateral izquierdo describió el escenario actual como una de las crisis más profundas que recuerda, especialmente por el quiebre entre la directiva, los futbolistas y la hinchada.

“Cristal está sufriendo una de las crisis más complicadas desde que tengo uso de razón, sobre todo con su gente, que es un problema bastante grande que el no ganar partidos. Puedes no ganar partidos, a mí me ha tocado eso también, pero tener ese enfrentamiento con la hinchada y que la hinchada tenga esa repulsión contra la directiva, incluso muchas veces contra algunos futbolistas... Eso yo no lo había vivido y por supuesto que es algo a lo que hay que prestarle mucha atención”, acotó.

El exdefensor consideró que la llegada de Julio César Uribe al club ha puesto el foco en la necesidad de reconstruir la relación con la hinchada y de atender los detalles que afectan el funcionamiento institucional. “Creo también que en este momento, producto de lo que ya se ha visto en Cristal hoy con la inclusión de Julio (César Uribe), se le está prestando bastante más atención a ese tema que lamentablemente y esto no es solamente con Cristal, esto es en general. Hay cosas en el fútbol que a las que hoy en día no se les presta atención y que son detalles que terminan convirtiéndose en lo que le ha pasado a Cristal”, afirmó.