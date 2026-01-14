Perú Deportes

Cienciano oficializa la contratación de Neri Bandiera para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

El delantero argentino, con un loable pasado en Atlético Grau, llega en condición de libre para aumentar la competencia en ataque. Su principal rival o socio será Carlos Garcés

Neri Bandiera llegó a Perú
Neri Bandiera llegó a Perú en el 2023 para jugar por Atlético Grau, donde dejó una importante huella goleadora. - Crédito: Difusión

Cienciano no se queda atrás en la ventana de transferencias en Perú. Obligado a luchar a dos frentes en la nueva temporada, los directivos reforzaron la zona de ataque con la llegada de Neri Bandiera, experimentado delantero argentino con pasado en Atlético Grau, quien buscará complementarse con el goleador Carlos Garcés.

Las negociaciones con el futbolista, de 36 años, fueron avanzando positivamente en los últimos días, tras confirmarse la negativa de los ‘albos’ por presentarle un nuevo contrato pese a sus condiciones goleadoras contrastadas en los últimos años. Esa situación indignó al ‘9′ toda vez que lo alentó para cerrar un acuerdo con el ‘papá’ en los primeros días del 2026.

Neri Bandiera registró un total
Neri Bandiera registró un total de 40 goles con Atlético Grau. - Crédito: Difusión

Los números de Neri Bandiera, desde el 2023, motivaron a Cienciano para ir por su fichaje. Aunque llegó como un ilustre desconocido al Atlético Grau, con el avance del tiempo se hizo cargo de erradicar ese concepto a partir de sus argumentos goleadores tanto en la calurosa ciudad de Piura como en otros escenarios del medio.

En concreto, el bagaje del delantero argentino se resume de la siguiente manera: 106 partidos disputados con el ‘Patrimonio de Piura’, 40 goles y 11 asistencias. En su último curso, sin saber que marcaría su adiós, registró 12 conquistas y cuatro servicios en 39 presentaciones entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

El delantero abrió el marcador en Matute. (Video: L1MAX)

Neri Bandiera es un delantero argentino, nacido en Rosario, cuya trayectoria profesional incluye pasos por clubes como Juventud Unida, Aldosivi, Belgrano, Patronato y Barracas Central. Destacó por su olfato goleador en la Primera B Nacional y la Superliga.

Sin embargo, fue en Perú donde halló mayor protagonismo tanto a nivel local como internacional. Sin ir muy lejos, en la Copa Sudamericana 2025 sobresalió con un gol acrobático de tijera ante Godoy Cruz e impresionó con un tanto de taco en el último minuto contra Sportivo Luqueño. Se espera, ahora, que muestre esas credenciales con Cienciano durante el nuevo curso.

Neri Bandiera recibiendo el abrazo
Neri Bandiera recibiendo el abrazo de Tomás Sandoval. - Crédito: Atlético Grau

Fixture de Cienciano en Apertura 2026

  • Fecha 1: vs. FBC Melgar (Estadio Monumental de la UNSA)
  • Fecha 2: vs. Juan Pablo II (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 3: vs. Universitario de Deportes (Estadio Monumental)
  • Fecha 4: vs. Alianza Atlético (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 5: vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 6: vs. Sport Boys (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 7: vs. Cusco FC (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 8: vs. FC Cajamarca (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 9: vs. ADT de Tarma (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 10: vs. Los Chankas (Estadio Los Chankas) V
  • Fecha 11: vs. Deportivo Moquegua (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 12: vs. UTC (Estadio Héroes de San Ramón)
  • Fecha 13: vs. Comerciantes Unidos (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 14: vs. Atlético Grau (Estadio Campeones del 36)
  • Fecha 15: vs. Alianza Lima (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 16: vs. Sport Huancayo (Estadio IPD Huancayo) V
  • Fecha 17: vs. Sporting Cristal (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

